  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V DZ

Je ta poslanka hodila na zaslišanja kandidatov, da bi provocirala? Stevanović že pripravlja pogovor o obnašanju (VIDEO)

Bo »mala šola bontona« zalegla?
Lena Grgurevič. FOTO: Gibanje Svoboda
Lena Grgurevič. FOTO: Gibanje Svoboda
M. U.
 2. 6. 2026 | 19:33
 2. 6. 2026 | 20:24
4:40
A+A-

Tesna časovnica sej ministrskih zaslišanj v DZ tudi danes sproža polemične razprave, tudi na kolegiju predsednika DZ. Na slednjem so vodje poslanskih skupin sklenili, da se bodo o tem pogovorili na delovnem posvetu prihodnji sredo. Tedaj se bodo pogovorili tudi o vodenju sej in vedenju poslancev na njih, je napovedal predsednik DZ Zoran Stevanović.

Predstavitve ministrskih kandidatov v DZ so zaradi intenzivne časovnice prinesle več zapletov. V prvem dnevu, torej v ponedeljek je bilo načrtovanih osem predstavitev, danes pa še sedem. Oba dneva sta sočasno predvideni po dve predstavitvi v razmiku treh ur. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom DZ že v ponedeljek med drugim predlagali omejitev razprave in postopkovnih predlogov, pa tudi zaključek seje po izteku časa. Nekatere predstavitve so potekale tudi v dveh delih.

Protesti opozicije

Opozicija je tako že v ponedeljek protestirala in nizala očitke o onemogočanju dela. To temo pa je na današnjem kolegiju predsednik DZ odprl tudi vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.

Med drugim je tako izpostavil ustavna določila o predstaviti kandidatov ter kot nedopustno in nezaslišano ocenil, da so za »tako resno stvar, kot je usoda, vizija, razvoj programa Slovenije« predvidene le po tri ure. Poudaril je tudi, da odbori za delo po 22. uri potrebujejo dovoljenje, o čemer pa se dogovori kolegij predsednika DZ. Temu je tako Sajovic predlagal, da skliče delovni posvet, na katerem bi se o opisanem dogajanju pogovorili vodje poslanskih skupin.

Predsednik DZ se je »opravičil za svojo naivnost«

Vodja poslancev SD Meira Hot ter poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj pa sta ob tem izpostavili še, da so poslanci po ustavi predstavniki vsega ljudstva, temu pa je bilo po njunem mnenju z omejevanjem vprašanj onemogočeno, da bi dobili odgovore o načrtih na zanje pomembnih področjih. Hot je ob tem dodala še, da je pomembno dopustiti poslancem njihovo osnovno poslanstvo, to je razpravljanje. Brecelj pa je spomnila na misel Srečka Kosovel, da je vsak poslanec predstavnik celote in mora vse, kar dela, storiti za celoto. Stevanović je namreč v vmesni repliki dejal, da se morajo v opoziciji pri govoru o predstavljanju volje ljudstva zavedati, »kolikšen del tega ljudstva zares predstavljajo v določenem momentu«. Kosovel pa bi po njegovem mnenju v letu 2026 »drugače razmišljal«.

V pojasnilu za intenziven razpored sej pa se je predsednik DZ »opravičil za svojo naivnost«. Kot je dejal, je bil prepričan, da bi lahko z odstranitvijo vsega balasta in ideoloških razprtij, »ministra našli v petih minutah«.

Tudi vodje koalicijskih poslanskih skupin in Resnice so ocenili, da bi bilo tri ure časa dovolj za predstavitev, če ne bi bilo zavlačevanja in postopkovnih preigravanj opozicije.

Je ena od poslank hodila za zaslišanja kandidatov le, da bi provocirala? 

Vodja poslancev Resnice Katja Kokot, ki je sicer kot predsedujoča vodila odbor DZ za kmetijstvo, pa je dejala, da očitkov o omejevanju časa ne razume, saj da so ob večernem nadaljevanju seje imeli čas vse do jutra, ko so bile spet predvidene seje delovnih teles. Po njenem mnenju pa bi se bilo bistveno bolj nujno pogovoriti o komunikaciji na odborih, kjer se po njenih navedbah pojavlja težava konstantnih žalitev, kar postaja moteče za vodenje sej.

Vodja poslancev SDS Jelka Godec in vodja poslancev NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj pa sta ocenila, da se je zlasti ob zaslišanjih kandidatov kot problem izkazala ena poslanka Svobode, in sicer Lena Grgurevič, ki sta ji očitala, da se je sej odborov udeleževala z namenom provociranja. Sajovic je slednje zanikal, se je pa strinjal, da so bile nekatere intervencije njegovih poslancev neprimerne.

Nekateri se »kultivirano, elegantno, kulturno obnašajo«, drugi imajo »ogromno težavo«

Stevanović je tako naposled sklenil, da se bodo tudi o vedenju poslancev pogovorili prihodnjo sredino na delovnem posvetu, pri čemer je Sajovica prosil, da se o tem pogovorijo tudi v njihovi poslanski skupini. Po njegovih besedah se namreč s SD marsikdaj ali pa nikoli ne strinjajo, pa se »kultivirano, elegantno, kulturno obnašajo«, prav tako so v Levici »malo bolj drzni v diskurzu«, a ne žalijo in zavlačujejo, medtem ko ima Svoboda na tem področju »ogromno težavo«.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

državni zborDZzaslišanjeposlanciLevicaGibanje SvobodaBorut SajovicopozicijakoalicijaZoran Stevanović
ZADNJE NOVICE
20:45
Lifestyle  |  Stil
TRIK

Poznate mušje strašilo z vrečko? Številni ga postavijo, da bi z njim odgnali muhe

Nekateri pravijo, da gre za ljudsko vražo, spet drugi, da nastane optična prevara, ki muho zmede in odžene.
2. 6. 2026 | 20:45
20:02
Novice  |  Slovenija
POSNETEK, KI ODMEVA

Ste videli Janšo prvič v novi vlogi za Hrvate? Od Thompsona in mladih desničarjev do Marte Kos, pa še darilo je dobil ... (VIDEO)

Mandatar nove slovenske vlade o evropski komisarki za širitev, meji, razvpitem hrvaškem pevcu, mladih, ki jih navdušujejo desne stranke in še o čem.
Mitja Urbančič2. 6. 2026 | 20:02
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 2. do 8. junija: ne pretiravajte s pričakovanji, uspeh bo na strani preudarnih

Prihaja teden velikih želja in usodnih odločitev. Kdo bo izkoristil priložnost?
2. 6. 2026 | 20:00
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SLOVO

Lenka ne bo nikoli pozabljena: someščani so to storili v čast dekletu, ki ga je pred 40 dnevi ubil divjak v avtu (VIDEO)

Na dvorišču gimnazije so 40 dni po tragični smrti 22-letne Lenke, ki je umrla v hudi nesreči, odprli spominski Lenkin vrt.
2. 6. 2026 | 19:45
19:44
Lifestyle  |  Stil
DOKAZI

Zasebna preiskovalka razkriva: opozorilni znak, da vas partner vara

Zasebna preiskovalka, ki je razkrila številne nezveste partnerje, je izpostavila navado, ki jo opaža pri številnih moških, ki varajo.
2. 6. 2026 | 19:44
19:33
Novice  |  Slovenija
V DZ

Je ta poslanka hodila na zaslišanja kandidatov, da bi provocirala? Stevanović že pripravlja pogovor o obnašanju (VIDEO)

Bo »mala šola bontona« zalegla?
2. 6. 2026 | 19:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

Profesionalci so izbrali svoje favorite za popoln videz las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Je ta poslanka hodila na zaslišanja kandidatov, da bi provocirala? Stevanović že pripravlja pogovor o obnašanju (VIDEO)