Stevanović o očitkih: »Funkcijo predsednika DZ bom za pomoč ljudem izkoristil še dvajsetkrat«

Predsednik DZ Zoran Stevanović je v današnji izjavi za medije v zvezi z dogovori za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju poudaril, da je med opravljanjem funkcije izvedel za donatorja, ki je že pripravljen prispevati sredstva za cerkev, o zemljišču pa mora odločati mestni svet. Kot je dejal, bo funkcijo za pomoč ljudem izkoristil še dvajsetkrat, če bo treba.

Stevanović je poudaril, da se je udeležil srečanja, na katerem je izvedel za donatorja, ki se je že odločil finančno podpreti gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, sam pa je to namero pozdravil. Pojasnil je še, da je v Kranju številčna pravoslavna skupnost, ki si že desetletja prizadeva za gradnjo cerkve. Hkrati kranjski župan Matjaž Rakovec to težavo pozna in podpira njeno reševanje. »Kakšno težavo imate s tem?« se je v današnji izjavi za medije večkrat vprašal Stevanović, sicer predsednik stranke Resnica, ki zavrača očitke o morebitni korupciji, ali zlorabi funkcije.

Posnetki sprožili številna vprašanja

POP TV je v sredo objavil posnetek, na katerem je Stevanović dejal, da je s pomočjo svoje funkcije pridobil donatorja za nakup občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, in sicer poslovneža Mladena Milanovića. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na istem posnetku povedal, da bi zemljišče lahko dali na dražbo, njegovo namembnost pa bi bilo mogoče spremeniti »po hitrem postopku«. Stevanović je ob tem izjavil, da ima župan možnost zadržanja podpisa pogodbe, če bi na dražbi »kdo ponudil več«. V zvezi s tem je Stevanović dejal, da mora o prodaji zemljišča odločati mestni svet, nato pa lahko župan pogodbo o prodaji podpiše ali pa ne.

Predsednik DZ in predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je dal izjavo za medije o aktualnih tematikah. FOTO: Sta

Zadevo preverjata KPK in policija

»Ne govorim o tem, da bi se lahko zgodilo v prihodnosti, karkoli bi se lahko, ampak samo predvidevam možnosti,« je dejal. »Trenutno ni razpisa, ni dražbe, ni ničesar. Popolnoma jasno je, da se bo to odvilo mogoče čez leto, pol leta. Srčno upam, da bo šlo v roke tistemu, ki to zemljo najbolj potrebuje,« je dodal predsednik DZ, ki pristnosti posnetkov ne zanika. Stevanović torej ne vidi ničesar nezakonitega v tem, da je prek svojih poznanstev izvedel za nekoga, ki bi bil pripravljen financirati gradnjo cerkve na zemljišču v Kranju. Ob tem so se pojavila tudi vprašanja o morebitnem vplivanju na postopek prodaje zemljišča. »Govorite o tem, da sem jaz rekel, da sem izkoristil funkcijo predsednika državnega zbora ... Ja, kje je problem? In jo bom še dvajsetkrat za to, da pomagam ljudem,« je poudaril.

Potrdil je, da je Milanovića srečal samo enkrat, in sicer v Ljubljani na dogodku, povezanem s pravoslavno skupnostjo. »To je bilo v eni restavraciji v Ljubljani, tudi govorila nisva,« je povedal. Na opombo novinarjev, da je na posnetku dejal, da sta se z Milanovićem slišala, je pojasnil, da je govoril z njegovimi predstavniki. »Donator je lahko tudi sistem, skupina ljudi,« je dejal. Po njegovih besedah so v Kranj prišli predstavniki donatorja, ki zastopajo slovenska podjetja, kar je označil za izjemno pomembno.

Z zadevo se bo v predhodnem preizkusu ukvarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je prejela več prijav. Na Generalni policijski upravi pa so za STA potrdili, da Nacionalni preiskovalni urad v povezavi z objavami v medijih preverja, ali obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kranjski župan Matjaž Rakovec je v današnjem odzivu med drugim poudaril, da nobena od možnih lokacij ni bila obljubljena. Zagotovil je tudi, da je vedno ravnal in še naprej ravna v skladu z zakonodajo.