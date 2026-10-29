Stevanović sprejel iransko veleposlanico in presenetil z izjavo: »Mnogi so mi to odsvetovali, celo mogoče ministrstvo«

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na vljudnostnem obisku sprejel iransko veleposlanico v Sloveniji Marzije Afham. Stevanović je v pogovoru z veleposlanico med drugim izpostavil stališče Slovenije, da je treba nadaljevati prizadevanja za umiritev razmer v regiji, so za STA pojasnili v kabinetu predsednika DZ. Stevanović in Afham sta ob srečanju po navedbah kabineta predsednika DZ izmenjala poglede na aktualne razmere na Bližnjem vzhodu.

»V pogovoru je predsednik poudaril pomen odprte komunikacije in diplomatskega dialoga tudi v zahtevnih mednarodnih okoliščinah. Izpostavil je stališče Slovenije, da je treba nadaljevati prizadevanja za umiritev razmer v regiji, preprečevanje nadaljnjega zaostrovanja in ustvarjanje pogojev za trajen mir,« so zapisali v kabinetu.

Predsednik DZ je ob tem poudaril tudi pomen spoštovanja mednarodnega prava, človekovih pravic in zaščite civilnega prebivalstva. Stevanović se je srečanja dotaknil tudi v današnji izjavi za medije v zvezi z dogovori za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Povedal je, da se je srečal z Afham, »pa so mi mnogi to odsvetovali, celo mogoče ministrstvo za zunanje zadeve«. Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile konec februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran.