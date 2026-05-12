Stevanović z novim razrezom v delovnih teles: predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno

Predsednik DZ Zoran Stevanović je kolegiju predsednika DZ v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Poslovnik DZ določa, da se vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, je v predlaganem sklepu pojasnil Stevanović.

Kot predsednik DZ zato predlaga, da se upoštevajoč dopis poslanske skupine Levica in Vesna tej poslanski skupini dodeli mesto v odboru DZ za okolje in prostor, odboru DZ za zdravje in odboru DZ za izobraževanje, mladino in znanost. S tem bi jim omogočili sodelovanje v teh delovnih telesih.

Ob upoštevanju poslovniške zahteve po lihosti števila članstva v delovnih telesih in obveznosti, da se v posameznem delovnem telesu upošteva razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije, pa predlaga, da se v teh delovnih telesih poveča število mest tudi koalicijski poslanski skupini. Tako bi se v navedenih odborih po eno mesto dodelilo tudi SDS.

Sklep še ne velja

Predlagani sklep bo začel veljati, ko in če ga bodo z večino potrdili vodje poslanskih skupin na sredinem kolegiju predsednika DZ.

DZ je delovna telesa sicer ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, nato pa imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Pred tem je na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal tudi o na kolegiju določenem razrezu mest v odborih.

Z njim se namreč omenjene poslanske skupine niso strinjale. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več predsedniških mest. V Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih odborih. Opozorili so tudi, da se po poslovniku DZ vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.

Še pred glasovanjem o odločitvi kolegija je Stevanović napovedal, da bo kolegiju posredoval predlog sprememb za dodatna mesta za Levico in Vesno, ki je nato že sprejeto odločitev kolegija podprla. Svoboda je bila vzdržana.

Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec je v izjavi za medije dejal, da ima zagotovilo Stevanovića, da bodo razrez teh treh delovnih teles na sredinem kolegiju določili ponovno. Mesec računa, da ga bodo potrdili, sicer pa se bodo poslužili drugih pravnih sredstev, je napovedal. Konsenz z ostalimi strankami pa »po besedah predsednika Stevanovića je«, pravi Mesec.