Stevanović z nožem nad suho salamo, Nika Kovač pa proti! Kaj sporočata Slovencem? (VIDEO)

Pred decembrskim referendumom o interventnem zakonu se politična kampanja vse bolj zaostruje. Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je tokrat svoje stališče predstavil kar ob rezanju suhe salame. Spregovoril je o cenah hrane, davkih in tem, koliko denarja Slovencem ostane v denarnicah.

Stevanović: Država lahko pomaga tako, da vzame manj

Predsednik stranke Resni.ca je svoje stališče do referenduma predstavil na nekoliko drugačen način. Med rezanjem suhe salame je spregovoril o vsakdanjih nakupih in davkih, ki jih državljani plačujemo ob vsakem obisku trgovine. »Glejte, kruh, jajca, mleko – stvari, ki jih vsak dan postavljamo na mizo. In ob vsakem takem nakupu svoj delež vzame, seveda, tudi država,« je uvodoma dejal. Pojasnil je, da bi zakon, o katerem bomo odločali decembra, DDV za ta in druga osnovna živila znižal z 9,5 na pet odstotkov.

»In zakaj zdaj jaz to podpiram? Ker ljudje vsak dan gledajo, koliko jim ostane v denarnici. In država lahko konkretno pomaga tako, da pri osnovni hrani vzame manj,« je poudaril.

Ob tem je opozoril, da morajo učinke nižjega davka občutiti tudi potrošniki.

»Seveda bomo od trgovcev pričakovali, in to upravičeno pričakovali, da se nižji davek pozna tudi na računu. Meni je pomembno, koliko si lahko človek privošči, ko pride v trgovino.«

Stevanović je še zatrdil, da so z zakonom uresničili vsaj deset predvolilnih obljub. Svoje sporočilo je sklenil z jasno napovedjo: »In zato bom 6. decembra glasoval ZA.«

Nika Kovač poziva h glasovanju proti

Je pa svoje mnenje o referendumu podala tudi šefica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Pravi takole: »Sprašujete nas, zakaj se nam zdi pomembno, da gremo 6. decembra na referendum in glasujemo proti. Predvsem zato, ker verjamemo, da ni prav, da davčno olajšavo dobijo samo ljudje, ki zaslužijo več kot 7.500 €. Predvsem zato, ker verjamemo, da potrebujemo javno zdravstvo in zaščito zdravstva. Predvsem zato, ker si želimo ostati skupnost.«

Kaj pravzaprav prinaša zakon?

Znižanje DDV bi veljalo za izbrana osnovna živila, med drugim kruh, moko, testenine, mleko, jajca, meso, maslo, sadje in zelenjavo. Toda zakon prinaša tudi precej širše spremembe. Med njimi so možnost začasnega znižanja DDV na nekatere energente, uvedba socialne kapice, spremembe pri obdavčitvi normirancev ter posegi na področja zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe. Prav zaradi obsežnosti zakona in njegovih posledic so sindikati zahtevali referendum. Opozarjajo predvsem, da znižanje DDV samo po sebi še ne zagotavlja nižjih cen v trgovinah, saj bi lahko del davčne razbremenitve ostal trgovcem. Zato so predlagali tudi svoj zakon, ki bi po njihovih navedbah vseboval varovalke za prenos nižjega davka v končne cene.