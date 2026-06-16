Stevanović za tri dni odpotoval iz Slovenije, družbo mu dela tudi Meira Hot

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija DZ se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premierjem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji.

V delegaciji DZ sta poleg Stevanovića še poslanca Franc Breznik (SDS) in Meira Hot (SD) ter generalna sekretarka DZ Špela Ocvirk.

Obisk v Beogradu bodo začeli s srečanjem z Ano Brnabić, popoldne pa se bodo udeležili slovesne predstavitve ob skupni izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije, kjer bo kot eden od slavnostnih govorcev nastopil tudi Stevanović. Predsednik DZ bo danes tudi nagovoril zbrane na sprejemu, ki ga ob dnevu državnosti prireja slovensko veleposlaništvo v Beogradu, so sporočili iz DZ.

Ločeno se bo sestal z Vučićem

V sredo se bo nato Stevanović z delegacijo po napovedih ločeno sešel s srbskim predsednikom Vučićem, zunanjim ministrom Markom Đurićem ter podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš.

Delegacija DZ se bo drugi dan obiska v Srbiji udeležila tudi slovesnosti ob 25. letnici Društva Slovencev Sava.

Pred obiskom in v luči nedavne izjave srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog Dema Beriše, da Srbija s Slovenijo šele začenja pogovore o morebitnem priznanju srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se v medijih pojavila ugibanja, ali bo tudi to ena od tem pogovorov Stevanovićevega obiska v Srbiji. Predsednik DZ je nedavno dejal, da bo, če kdo od srbskih sogovornikov sprožil to vprašanje, pojasnil, da to ni možno, ker sta v Sloveniji z ustavo priznani samo dve narodni manjšini. Obisk v Srbiji bo delegacija sklenila v četrtek, ko naj bi se sešli s srbskim premierjem premierjem Macutom.