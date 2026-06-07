Stevanovićevi poslanki ogrela srce! »Nisem obsedena z vami! Lahko bi rekla: »Ko bom velika, bi bila rada Katja Kokot«

Poročali smo že, da se bodo poslanci v prihodnjem tednu učili bontona in kulture komuniciranja. Namreč, tesna časovnica sej ministrskih zaslišanj v DZ, je sprožila polemiko tudi na kolegiju predsednika DZ. Na slednjem so vodje poslanskih skupin sklenili, da se bodo o tem pogovorili na delovnem posvetu prihodnjo sredo. Tedaj se bodo pogovorili tudi o vodenju sej in vedenju poslancev na njih, je napovedal predsednik DZ Zoran Stevanović.

Zame ste svetla zvezda na temnem nebu Pa ne se prestrašiti: nisem obsedena z vami! Vas le občudujem in lahko bi rekla: »Ko bom velika, bi bila rada Katja Kokot.« (Pa sem odrasla ženska, pri 50-ih, z veliko življenjskimi izkugnjami, tudi tragičnimi... Zame ste svetla zvezda na temnem nebu.

»Ko bom velika, bi bila rada Katja Kokot«

V luči kulture dialoga je vodja poslancev Resnice Katja Kokot tako objavila sporočilo občanke, ki ji je pogrelo srce. V njem med drugim občanka navaja: »Občudujem vaso pozitivnost, smisel za humor, predvsem pa kako mirno, a odločno in argumentirano odreagirate na vse provokacije... Želela bi si, da bi bilo v državnem zboru poleg vas še 89 Katij Kokot, ker verjamem, da bi bila kultura komunikacije na popolnoma druga¢nem nivoju kot je sedaj.«