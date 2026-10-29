Stevanoviću po razkritju posnetkov počil film! Ostro udaril nazaj: »Kakšna zloraba? S čim? Kdaj? Kje? Kako?« (VIDEO)

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je po odmevnem razkritju posnetkov, na katerih govori o pridobitvi donatorja za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, ostro odzval na očitke o domnevni zlorabi položaja. Zatrjuje, da ni storil ničesar spornega, in se sprašuje, kdo naj bi bil sploh oškodovan. Obregnil se je tudi ob medije in jim očital ustvarjanje afer.

»Afera, ki to ni: peljem se v službo, odprem novice in spet štrlim ven vsepovsod. Kakšna ekskluziva,« je svoj odziv začel predsednik državnega zbora in prvak stranke Resnica. Kot je pojasnil, je med opravljanjem svoje funkcije izvedel za donatorja, ki je pripravljen finančno podpreti gradnjo cerkve in je podobne projekte že večkrat podprl.

»Potem imamo številčno skupnost, ki se že desetletja zavzema za to. In imamo župana, ki pozna ta problem in podpira reševanje tega problema. In kdo je zdaj v tej vrsti zlorabil karkoli?« se je vprašal.

»Kakšna zloraba je to?«

Stevanović odločno zavrača namigovanja, da bi pri iskanju donatorja zlorabil položaj predsednika državnega zbora. »Sploh nobenega postopka ni, nobenega razpisa. To, kar povedo: zloraba funkcije. S čim? Kdaj? Kje? Kako? Pa smisel politike je pomagati ljudem,« je poudaril.

Svoje ravnanje je primerjal s položajem, v katerem bi pri opravljanju funkcije izvedel za človeka, pripravljenega pomagati prostovoljnim gasilcem. »Če jutri med svojim delom izvem, da obstaja donator, ki bi doniral prostovoljnim gasilcem za nakup novega kamiona, bom prvi prišel pozdravit to namero. Kakšna zloraba je to?« je dejal. Ob tem se je vprašal tudi, ali je bil pri načrtovani gradnji cerkve kdorkoli oškodovan oziroma ali je nastala kakršnakoli škoda za državni proračun.

Kaj so razkrili sporni posnetki?

Spomnimo, POP TV je v sredo razkrila posnetek s srečanja srbskega kulturno-umetniškega društva Brdo v Kranju, na katerem sta o načrtovani gradnji pravoslavne cerkve govorila Stevanović in kranjski župan Matjaž Rakovec. Predsednik državnega zbora je zbranim povedal, da mu je njegov politični položaj pomagal pridobiti donatorja za nakup zemljišča, na katerem bi lahko zgradili cerkev. »Med prvimi stvarmi, ki sem jih dosegel s svojo drugo funkcijo v državi, je bilo to, da smo pridobili donatorja za nakup zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve. In na to lahko rečem, da sem prekleto ponosen,« je dejal. Govoril je tudi o poznanstvih in zvezah, ki jih je pridobil s prevzemom funkcije. Kot morebitnega donatorja je omenil poslovneža Mladena Milanovića, lastnika družbe MG Mind iz Bosne in Hercegovine. Pozornost pa niso vzbudile le Stevanovićeve izjave. Kranjski župan Rakovec je govoril o možnosti prodaje občinskega zemljišča in poznejši spremembi njegove namembnosti. Njegove navedbe o predvideni dražbi so sprožile vprašanja, ali bi bil lahko kupec zemljišča določen že vnaprej. Rakovec je sicer zanikal, da bi komurkoli obljubil zemljišče ali izid dražbe.

Penko zgrožen: »Bog se usmili Slovenije«

Na razkritje se je v oddaji 24UR ZVEČER odzval tudi nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije, danes odvetnik Boštjan Penko. Po njegovi oceni so izjave obeh politikov izjemno problematične, saj bi lahko nakazovale na nedopustno uporabo javnih funkcij za uresničevanje interesov posameznikov. Posebej kritičen je bil do načina, kako naj bi občina izpeljala prodajo zemljišča. Opozoril je, da bi bilo morebitno vnaprejšnje dogovarjanje o kupcu lahko sporno tudi s kazenskopravnega vidika. Penko meni, da bi morali okoliščine preveriti policija in tožilstvo, ob tem pa je poudaril, da morebitna kazniva dejanja niso dokazana.

Stevanović udaril še po medijih: »Ustvarjajo afere, ki to niso«

Stevanović pa se pri svojem odzivu ni ustavil zgolj pri zavračanju očitkov.

Medijem je očital, da se ukvarjajo z njegovim povezovanjem donatorja in pravoslavne skupnosti, medtem ko naj bi druge, po njegovem mnenju bistveno večje afere ostajale v ozadju. »A je kdo kakorkoli oškodoval proračun? Kot v primeru Litijske, Stožic, nakupa računalnikov? Kaj se dogaja z drugim tirom, izginuli milijoni? Kaj se dogaja z 10-odstotnimi provizijami v Ljubljani?« je nanizal vprašanja in očitke, pri čemer za slednje ni navedel dodatnih dokazov. Prepričan je, da mediji z novimi razkritji poskušajo škodovati njegovi stranki.

»Medijem je zmanjkalo goriva, stranko smo stabilizirali, nimajo več nič. In ustvarjajo afere, ki to niso. Resno preiskovalno novinarstvo pa za nas delajo Romuni,« je sklenil.

Levica o poslih v Kranju: »Medtem ko navadni državljani leta čakajo na gradbena dovoljenja in stanovanja, se na kranjski občini pod taktirko župana Matjaža Rakovca zadeve za izbrance očitno rešujejo "dok rečeš keks"«

Ob tem se je oglasila tudi poslanka Levice Nataša Sukič: »Zahtevam nepreklicen odstop obeh vpletenih akterjev! Temu tajkunskemu klientelizmu in mafijskim praksam je treba stopiti na prste na sodiščih, preden nam dokončno izropajo državo!"eč voliti, je neizmerno ponosen na to, da je ponucal svojo funkcijo za mafijska posla, da se lahko slini našim pravoslavnim državljanom iz bivše Juge. Jah, dva obraza istega Zorana Stevanovića. Posnetek predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića, ki se na predvolilnem shodu javno hvali, kako je svojo visoko državno funkcijo in »zveze ter poznanstva« vnovčil za to, da uredi gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, je še eden v seriji mafijskih prijemov, ki jih zadnje čase gledamo že skoraj kot nanizanko s strani protagonistov Janševe koalicije in njihove "opozicijske" dekoracije, stranke Resnica. Druga najpomembnejša funkcija v državi je očitno postala priročna valuta za zlorabo vpliva in predrzno kupovanje volilnih glasov s tajkunskim denarjem Mladena Milanovića - Kaje. Medtem ko navadni državljani leta čakajo na gradbena dovoljenja in stanovanja, se na kranjski občini pod taktirko župana Matjaža Rakovca zadeve za izbrance očitno rešujejo "dok rečeš keks". Županova izjava, da se »da vse lepo zmenit«, in obljube o ekspresnem prilagajanju javnih dražb, kjer »nihče drug ne bi smel sodelovati«, so šolski primer korupcije. Še bolj sprevrženo je, da sta pripravljena žrtvovati zemljišče, predvideno za nujno širitev kranjskega pokopališča, medtem ko bo morala občina zaradi tega z davkoplačevalskim denarjem kupovati nova zasebna zemljišča. Javni prostor se dobesedno podarja finančnim botrom, ki prek podjetij, kot je KPL, že tako obvladujejo milijonske posle v državi. Izgovori, da je šlo za strankarske aktivnosti izven uradne dolžnosti, pa so naravnost bizarni in žalitev inteligence slehernika. Predsednik Državnega zbora bi moral vedeti, da se državne funkcije ne slečejo kot plašč, ko greš na predvolilni shod. Zato javni poziv NPU-ju, policiji in KPK, da nemudoma sprožite postopke in raziščete očitno zlorabo položaja. Zahtevam nepreklicen odstop obeh vpletenih akterjev! Temu tajkunskemu klientelizmu in mafijskim praksam je treba stopiti na prste na sodiščih, preden nam dokončno izropajo državo!«

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