Številne rešitve za bivanje: od srede do nedelje se bo v Celju predstavilo 650 razstavljavcev iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil že 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji. Na 30.000 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo v teh dneh predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav, pričakujejo okoli 50.000 obiskovalcev.

MOS je največja poslovno-sejemska prireditev v Sloveniji in širši regiji

Letošnja novost je jasnejša razdelitev na dva sklopa – MOS Svet bivanja in MOS Svet poslovnih priložnosti. Prvi bo ponudil rešitve za gradnjo, prenovo, energetsko učinkovitost, pametne domove, notranjo in zunanjo ureditev, ogrevanje, hlajenje ter prezračevanje. Obiskovalci bodo lahko primerjali ponudbo, preizkušali izdelke in se o svojih projektih posvetovali s ponudniki ter neodvisnimi strokovnjaki. Del ponudbe bo namenjen turizmu, aktivnemu oddihu ter lokalni hrani in pijači. MOS Svet poslovnih priložnosti bo povezal podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. Predstavljene bodo rešitve za avtomatizacijo procesov, finance, kadre, logistiko, energetiko, svetovanje in nove tehnologije. Sejem bo podjetjem omogočal neposreden stik s kupci, preverjanje odziva trga in sklepanje novih partnerstev.

Močno okrepljena bo tudi mednarodna udeležba. Neposredno bodo sodelovali razstavljavci iz devetih držav, prek zastopnikov pa bodo predstavljene znamke iz še trinajstih drugih držav. Gostujoča država bo tudi Albanija, ki bo za nameček nastopila na poslovnem forumu Slovenija-Albanija. Predstavili se bosta še Hrvaška obrtna zbornica in Gospodarska zbornica Srbije.

Sejem bo podjetjem omogočal neposreden stik s kupci, preverjanje odziva trga in sklepanje novih partnerstev.

Pomemben del prireditve bo strokovni program. Gradbeni inštitut ZRMK bo ponujal individualna svetovanja o gradnji in prenovi, potekali bodo dogodki o energetski in potresni prenovi, sanaciji streh, vlogi arhitekta,

e-mobilnosti ter energetski odpornosti podjetij. Poslovni del bo med drugim prinesel simpozij o javnem naročanju, mestno konferenco Zavezništvo za Celje, Forum podjetnic, dogodek o kibernetski varnosti za mala in srednja podjetja ter posvet o konkurenčnosti slovenskega turizma. Za otroke od četrtega do enajstega leta bo novost Baltazargrad z brezplačnimi praktičnimi delavnicami, poskusi in graditeljskimi izzivi. Do 15. septembra je v spletni prodaji na voljo akcija 2 vstopnici za ceno 1.