TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE

Številni gostje slovenskih toplic dobili prebavne težave, nekateri prekinili zdraviliško zdravljenje

Zgodilo se je v Termah Šmarješke toplice. Nijz je odvzel vzorce za preiskavo.
Simbolična slika FOTO: Seb_ra Getty Images
Simbolična slika FOTO: Seb_ra Getty Images
STA, M. J.
 6. 2. 2026 | 20:24
0:51
V Termah Šmarješke toplice so imeli danes številni gostje prebavne težave. Kot poroča Radio Slovenija, so terme po uveljavljenem protokolu obvestile pristojno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Novem mestu, ki je odvzela vzorce za preiskavo. Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.

Terme so o dogajanju obvestile tudi goste in zaposlene, ki izvajajo ukrepe za preprečitev širjenja bolezni. Kot so sporočili iz družbe Terme Krka, je nekaj gostov zaradi slabega počutja prekinilo zdraviliško zdravljenje, še poroča radio.

21:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
DRZNO

Takšne tatvine se dogajajo v dopoldanskem času, to je žal doživela gospa v Osredku pri Krmelju

Eden je stanovalko zamotil s pogovorom, drugi pa izkoristil njeno nepazljivost, vstopil v hišo in našel ter ukradel denar.
6. 2. 2026 | 21:35
21:12
Novice  |  Slovenija
TEŽAVE PODJETJA

Se Petrol seli na Hrvaško? Predsednica nadzornega sveta ostro

Predsednica nadzornega sveta Petrola Vesna Južna je opozorila, da decembra sprejeti poslovni načrt družbe za letos ni predvidel zvišanja minimalne plače za 16 odstotkov na 1481,88 evra bruto.
6. 2. 2026 | 21:12
21:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Najboljši čas za oddih

Vsakdo potrebuje čas za počitek in regeneracijo, a ni vseeno, kdaj pripravimo kovčke in odrinemo.
6. 2. 2026 | 21:00
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Svetloba je tukaj. In vi skozi svoje misli, dejanja, odnose postanete njeno zrcalo. Ne za druge, zase.
6. 2. 2026 | 21:00
20:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Drama v okolici Izole: bivši jo je udaril, prijel za vrat in pljunil

Moški iz okolice Pirana je dobil klic znanca, grozil mu je, da ga bo ubil.
6. 2. 2026 | 20:41
20:24
Novice  |  Slovenija
