Število hospitalizacij onkoloških bolnikov se je v zadnjih letih povečalo za 30 odstotkov

Ob svetovnem dnevu boja proti raku so v UKC Ljubljana na novinarski konferenci spregovorili o naprednih oblikah zdravljenja in celostni obravnavi onkoloških bolnikov. Kar 7,6 odstotka vseh lanskih bolnišničnih obravnav je bilo obravnav z diagnozo rak, v ambulantni dejavnosti pa je bilo obravnav z glavno diagnozo rak več kot 70.000, so povedali.

Največji delež obravnav na bolnišničnem delu z glavno diagnozo rak glede na vse bolnišnične obravnave je imel v letu 2024 klinični oddelek za hematologijo in onkologijo na pediatrični kliniki (78,92 odstotka), kjer letno po besedah Marka Kavčiča na novo diagnosticirajo in na zdravljenje sprejmejo 70 do 80 otrok s to diagnozo.

»Vsi otroci v Sloveniji, ki zbolijo za rakom, so zdravljeni v 3. nadstropju pediatrične klinike. Najpogostejše bolezni, ki jih zdravimo, so levkemija, možganski tumorji in vsa možna maligna področja,« je pojasnil. Otroci v bolnišnici so deležni najsodobnejših oblik zdravljenja, 85 do 90 odstotkov jih pozdravijo. A hkrati je opozoril, da bi lahko bili še boljši, če bi država našla način, kako zagotoviti ustrezno nagrajevanje medicinskih sester in zadržati specialiste, ki so donedavnega dobro delali in operirali otroke v izjemno kompleksnih operacijah.

Predstojnik gastroenterološkega oddelka interne klinike David Drobne je povedal, da so gastroenterološki raki v porastu. Največ teh bolnikov sprejmejo preko urgence in različnih ambulant po celi Sloveniji. Velika moč Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je prav v združevanju več specialnosti in multidisciplinarni obravnavi bolnika. Na kliniki letno bolnišnično obravnavajo približno tisoč bolnikov. Kot izjemno pomembno se mu zdi, da na oddelku nudijo nujne endoskopske posege 24 ur na dan.

Predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo Samo Zver je kot ključno pri obvladovanju raka izpostavil državne preventivne programe Zora, Dora in Svit. Zgodnja diagnoza prinaša tudi najboljše rezultate zdravljenja, denimo v urologiji v kar 80 odstotkih lahko pomeni ozdravitev.

Nuklearna medicinska stroka nudi onkološkim bolnikom najbolj sodobne diagnostične in in terapevtske možnosti z uporabo odprtih delov sevanja, je pojasnila predstojnica klinike za nuklearno medicino Katja Zaletel. Kot edini v Sloveniji izvajajo ciljano radionuklidno zdravljenje vseh oblik nevroendokrinih napredovalih rakov, pred dvema letoma so uvedli tudi ciljano radionuklidno zdravljenje napredovalega raka prostate in lani so na ta način zdravili 141 bolnikov.

Kot je poudarila, se je prav na račun onkoloških bolnikov število hospitalizacij v zadnjih nekaj letih povečalo za 30 odstotkov. Letno na kliniki sicer izvedejo več kot 1600 biopsij ščitnice in potrdijo malignom ščitnice približno pri 150 bolnikih vsako leto.