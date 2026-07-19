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ISKANJE POGREŠANEGA PLANINCA

Štiri dni pekla na Snežniku: najprej prosil za vodo, nato opisal srečanje z medvedom

Povedal je, da je bilo prebijanje skozi gosto, neprehodno ruševje izjemno naporno.
Srečen konec iskalne akcije na Snežniku: Pogrešani se je sam prebil do koče FOTO: Enota Reševalnih Psov Slovenije/Policija
Srečen konec iskalne akcije na Snežniku: Pogrešani se je sam prebil do koče FOTO: Enota Reševalnih Psov Slovenije/Policija
N. P.
 19. 7. 2026 | 17:35
1:51
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Iskalna akcija na Snežniku je dobila, kot smo že poročali, srečen konec. 69-letni pohodnik iz Postojne, ki so ga pogrešali od sobote dopoldne, se je po štirih dneh tavanja v torek zvečer sam prebil do planinske koče. Oskrbniki Planinskega zavetišča Snežnik so na Facebooku opisali trenutek, ko je moški ob 19.55 potrkal na njihova vrata. Bil je popolnoma izčrpan in dehidriran, njegova prva prošnja pa je bila preprosta: voda. Medtem ko so čakali na gorske reševalce, so mu oskrbniki skuhali čaj in juho, moški pa jim je na hitro zaupal svojo zgodbo. Povedal je, da je bilo prebijanje skozi gosto, neprehodno ruševje izjemno naporno, v snežniških gozdovih pa se je iz oči v oči srečal celo z medvedom. Kmalu zatem ga je prevzela dežurna ekipa in ga s helikopterjem prepeljala v ljubljanski UKC.

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Iskanje na zahtevnem kraškem terenu, polnem vrtač in nepreglednega grmičevja, je sicer neprekinjeno potekalo že od sobote. V eni največjih akcij zadnjega časa so moči združili policisti s helikopterjem in droni, gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, lokalni gasilci in civilna zaščita, jamarji pa so podrobno pregledovali nevarna brezna. Ker gre za obmejno območje, so na pomoč priskočili tudi hrvaški reševalci (HGSS).

Policija in osebje koče sta se po uspešnem zaključku javno zahvalila vsem na terenu za izjemen trud in požrtvovalnost. Čeprav bo okrevanje po štirih dneh brez vode in bližnjem srečanju z zverjo verjetno trajalo nekaj časa, je najpomembnejše, da je moški na varnem.

FOTO: Enota Reševalnih Psov Slovenije/Policija
FOTO: Enota Reševalnih Psov Slovenije/Policija

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