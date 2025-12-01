Štirideset let boja za soško postrv: strokovnjaki rešili marmorirano lepotico pred izumrtjem

Letos mineva že 40 let od izjemno pomembnega mejnika pri ohranjanju domorodne soške postrvi v Sloveniji. Novembra 1985 so strokovnjaki Zavoda za ribištvo Slovenije v ribogojnici Soča v Kobaridu prvič uspešno zaključili cikel vzreje soške postrvi. S tem je Zavod za ribištvo Slovenije tudi prvič zagotovil zanesljiv vir genetsko čistih osebkov in ohranil upanje za preživetje te endemične vrste v naših rekah, kar je pomenilo za tisti čas tudi velikanski strokovni preboj.

»Soška postrv je endemit jadranskega porečja. V Sloveniji živi v Soči, Idrijci, Vipavi, Rižani in v reki Reki ter njihovih pritokih. Njen življenjski prostor se je zaradi onesnaževanja, regulacij strug in gradnje rečnih jezov začel krčiti že ob koncu 19. stoletja. Opustošenje rek je nato povzročila že prva svetovna vojna, izginjanje vrste pa so obenem pospešila še desetletja načrtnega vnašanja tujerodne potočne postrvi. Posledično je bila zato soška postrv sredi 80. let prejšnjega stoletja že kritično ogrožena vrsta,« so dejali na Zavodu za ribištvo Slovenije.

200 TISOČ MLADIC vzredijo na leto.

Skupaj z ohranjanjem soške postrvi ostaja Soča svetovno prepoznana ribiška destinacija. FOTO: Aljoša Crkvenjaš

Občutljiva in zahtevna

Osvojitev kontrolirane vzreje je imela ogromen pomen za ohranitev vrste. Ribiške družine na Primorskem in ribiška stroka so se tega dobro zavedale in so že od konca 19. stoletja poskušale to vrsto tudi vzrejati. Ker pa je soška postrv tako občutljiva in zahtevna, je bila vzreja težavna, rezultati pa skromni. Še sreča, da so bili tu vztrajni posamezniki, zaradi katerih so se lahko v desetletjih kopičile izkušnje pa tudi znanje.

Novembra 1985 so strokovnjaki Zavoda za ribištvo Slovenije prvič uspešno zaključili cikel vzreje soške postrvi.

Letos mineva 40 let od izjemno pomembnega mejnika pri ohranjanju domorodne soške postrvi v Sloveniji. FOTO: Zavod Za Ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije je leta 1982 skupaj z Ribiško zvezo Slovenije in Zvezo ribiških družin Primorske začel obsežna dela, da bi le preprečili izginjanje soške postrvi iz slovenskih rek. »Vzpostavitev plemenske jate leta 1985 je slednjič omogočila tudi zanesljiv vir za njeno ponovno naseljevanje. Strokovnjaki zavoda in člani ribiških družin so začeli proces vlaganja tako vzrejenih soških postrvi v vodotoke jadranskega porečja. Hkrati so odstranjevali tudi vse križance, varovali drstišča, poročali o stanju voda, prilagajali ribolovni režim, predvsem pa prenehali naseljevati potočno postrv, ki je s križanjem s soško tudi tako oslabila njeno populacijo.« Z intenzivnim delom in znanstvenim pristopom je h krepitvi populacije soške postrvi pomembno prispevala tudi Ribiška družina Tolmin.

Sredi 80. let prejšnjega stoletja je bila že kritično ogrožena vrsta.

Živi v Soči, Idrijci, Vipavi, Rižani in reki Reki ter njihovih pritokih. FOTO: Zavod Za Ribištvo Slovenije

Identiteta Posočja

Da je bila pred 40 leti ta odločitev pravilna, poudarjajo tudi na zavodu: »Vzpostavitev plemenskih jat in skrbno delo pristojnih upravljavcev sta pomembno pripomogla k izboljšanju stanja soške postrvi, ki tako ostaja del naše naravne dediščine in identitete Posočja. Zavod za ribištvo Slovenije v zadnjem obdobju letno vzredi in v zgornji del Soče s pritoki vloži okoli 200.000 mladic in 1500 odraslih osebkov. Skupaj z ohranjanjem soške postrvi ostaja Soča s svojimi pritoki tudi svetovno prepoznana ribiška destinacija.«

Vzpostavitev plemenske jate soške postrvi je omogočila zanesljiv vir za njeno ponovno naseljevanje. FOTO: Zavod Za Ribištvo Slovenije

Ribolov kot turistični produkt ima zelo visoko dodano vrednost. Velika večina ribičev svoj ulov vrača v naravo, saj se zavedajo, kako pomembna je ohranitev domorodnih vrst. Ribiška skupnost je tudi močan zagovornik ohranjanja dobrega stanja vodotokov, saj je primeren življenjski prostor za ribje populacije tudi ključnega pomena.

Ne glede na vse pa se soška postrv danes sooča s pospešeno izgubo svojega življenjskega prostora zaradi človekovih posegov, vpliva množičnega turizma ter podnebnih sprememb. Samo z usklajenim pristopom vseh akterjev bo imela marmorirana lepotica tudi v prihodnje možnost, da ostane doma v slovenskih rekah.