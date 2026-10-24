Štirideset let je Samo iskal legendarne motorje, zdaj so tudi na ogled (FOTO)

»Tu notri je 40 let mojega življenja,« poudari ustanovitelj Muzeja motociklov Indian Samo Rančigaj, ko se sprehodiva med razstavljenimi motocikli. Zbirka ni nastala z enim velikim nakupom, temveč z desetletji iskanja, raziskovanja, popravljanja in obnavljanja. Svojemu hobiju je namenjal tudi po sedem ur na dan. Ob našem obisku smo si lahko ogledali 43 motociklov ameriške znamke, ki je zaznamovala zgodovino motociklizma. Nekateri so stari več kot stoletje, drugi pripovedujejo zgodbe iz dirkaških in vojaških časov. Čeprav so si na prvi pogled podobni, ima vsak svoje posebnosti.

Samo Rančigaj je zelo ponosen, ker ima dovoljenje za uporabo blagovne znamke Indian. FOTO: Blaž Kondža

Motocikel s kameljo grbo

Prvega indiana je našel v Srbiji, nato sta se mu pridružila še dva. Zbirateljstvo se je kmalu spremenilo v temeljito raziskovanje zgodovine znamke in njene prisotnosti na območju nekdanje Jugoslavije. Sčasoma je začel zbirati tudi fotografije, dokumente in tehnično gradivo. Pred prihodom na Vransko je imel muzej v Dubrovniku, v samostanu svete Klare na slovitem Stradunu, kjer je sodeloval z ameriško verigo Hard Rock Cafe. Toda morski zrak ni bil prijazen do starih strojev. Sol je pospeševala rjavenje, zato je začel iskati primernejši prostor. Priložnost se je ponudila v njegovem rodnem kraju, kjer so mu prostor ob hotelu in restavraciji Grof ponudili njihovi lastniki. Posebno priznanje mu pomeni dovoljenje proizvajalca za brezplačno uporabo blagovne znamke Indian. Ko so v tovarni izvedeli, kako obsežna zbirka je nastala v njim neznani Sloveniji, so bili po njegovih besedah presenečeni.

Med najstarejšimi je indian camelback iz leta 1904. Ime je dobil po rezervoarju, ki s svojo obliko spominja na kameljo grbo. Današnji motocikli so udobni, zmogljivi in polni elektronike, pri zgodnjih modelih pa je bilo treba precej bolje poznati mehaniko. Pozornost pritegne tudi indian iz leta 1911 z jermenskim prenosom in baterijskim vžigom. Rančigaj pravi, da naj bi na svetu obstajala le še dva takšna primerka. Model K iz leta 1916 pa so zasnovali kot lažji motocikel za mladino in ženske, toda dvotaktni motor ameriških kupcev, ki so od nekdaj stavili na velike štiritaktne agregate, ni prepričal, zato se model ni prijel.

43 INDIANOV je v muzeju na Vranskem.

Muzejska zbirka ne obsega le motociklov, ampak tudi druge eksponate, povezane z znamko. FOTO: Blaž Kondža

Ni še konec

V zbirki so tudi sloviti scouti in chiefi ter štirivaljni modeli four. Pri nekaterih je zanimiv že način upravljanja. Ročica za plin je bila pri starejših modelih na levi strani krmila. Rančigaj to pojasnjuje z zahtevami ameriške policije, ki naj bi za uporabo pištole potrebovala prosto desno roko. Šlo je za čas prohibicije in kriminalnih združb, ko so bili motocikli pomembno policijsko orodje. Del muzeja je namenjen dirkanju. Na ogled sta dva indiana in harley-davidson, ki spominjata na čase, ko so dirkači tekmovali na lesenih ovalnih stezah. Te so dobile zlovešči vzdevek Murderdrome (morilska proga), saj so bile nesreče s smrtnim izidom pogoste. Motocikli niso imeli zavor, dirkači pa so morali za dober rezultat tvegati življenje. V vojaškem kotičku so štirje motocikli, med njimi redek padalski model in indian 841, razvit za vožnjo v puščavskih razmerah. Izdelali so približno tisoč primerkov. Zgodovina znamke je bila tesno povezana tudi z vojaškimi naročili, a uspehi niso trajali večno, saj se je ameriška vlada pogosteje odločila za starega rivala – harley-davidsona. Spreminjal pa se je tudi trg motociklov, na katerega je v času med obema vojnama močno vplival tudi prihod avtomobilov, predvsem Fordovega modela T. Ti so za podobno ceno ponujali več udobja in streho.

Obnova enega motocikla lahko zahteva od 300 do 1000 ur dela. Če originalnega rezervnega dela ni mogoče dobiti, ga je treba izdelati. Rančigaj vsak dan brska po spletu, išče dele in navezuje stike z ljudmi, ki bi lahko pomagali pri obnovi. Poseben izziv so ročno narisane okrasne črte na rezervoarjih in blatnikih, saj je mojstrov, ki še obvladajo to tehniko, vse manj.

Pri Grofu Lokacija: Muzej motociklov Indian se nahaja ob hotelu in restavraciji Grof na Vranskem na naslovu Čeplje 12, Vransko. Odpiralni čas: v ponedeljek je muzej zaprt, od torka do nedelje pa je odprt od 12.00 do 19.00. Vstopnina: odrasli 12 evrov, otroci (7–15 let) 6 evrov, študenti in upokojenci 10 evrov. Vstopnice so na voljo v muzeju ali na recepciji hotela Grof. Rezervacije zasebnih ogledov: +386 41 696 853

Muzej dopolnjujejo stare fotografije in dokumenti. Na eni je motocikel, povezan z mehiškim revolucionarjem Panchem Villo, drugo gradivo pa osvetljuje zgodovino indianov na območju nekdanje Jugoslavije. Rančigaj si želi izvedeti še več. Pred kratkim se je obiskovalec ob stari fotografiji ustavil, ker je na njej prepoznal svojo babico.

Približno dve tretjini razstavljenih motociklov je po Rančigajevih besedah še voznih, nekateri so tudi registrirani. Tudi sam se je pred kratkim z enim od štirivaljnih modelov odpeljal na krajši izlet po Sloveniji. Ko se poslavljam, mi pove, da ima še nekaj motociklov, ki čakajo na obnovo. Najboljše si je, kot pravi, pustil za konec. Zbirka torej še ni dokončana. Po 40 letih iskanja in dela ga očitno čaka še precej zgodb, ki jih bo treba pripeljati na Vransko.

Razstava je tudi vpogled v razvoj motociklistične tehnike. FOTO: Blaž Kondža

Ročica za plin je bila nekoč na levi strani. FOTO: Blaž Kondža

Muzej je iz Dubrovnika preselil na Vransko. FOTO: Blaž Kondža

Ameriški dirkalni motocikli, s katerimi so se nekoč podili po lesenem velodromu in tvegali svoja življenja. FOTO: Blaž Kondža

Vojaški kotiček v muzeju vključuje tudi zložljivi motocikel za padalce. FOTO: Blaž Kondža

Zbirka povojnih motociklov vključno s štiritaktnim mopedom, ki je nosil znamko Indian; rumenega čoperja je izdelal Samo Rančigaj (na sliki spodaj desno). FOTO: Blaž Kondža