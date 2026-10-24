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KRASNA ZBIRKA

Štirideset let je Samo iskal legendarne motorje, zdaj so tudi na ogled (FOTO)

Samo Rančigaj je v muzeju na Vranskem razstavil motocikle ameriške znamke Indian.
Indian je med letoma 1928 in 1942 izdeloval tudi modele Four s štirivaljnim motorjem. Rdeče-beli lepotec na fotografiji je vozen in registriran. FOTO: Blaž Kondža

Indian je med letoma 1928 in 1942 izdeloval tudi modele Four s štirivaljnim motorjem. Rdeče-beli lepotec na fotografiji je vozen in registriran. FOTO: Blaž Kondža

Razstava je tudi vpogled v razvoj motociklistične tehnike.  FOTO: Blaž Kondža

Razstava je tudi vpogled v razvoj motociklistične tehnike.  FOTO: Blaž Kondža

Ročica za plin je bila nekoč na levi strani.  FOTO: Blaž Kondža

Ročica za plin je bila nekoč na levi strani.  FOTO: Blaž Kondža

Muzejska zbirka ne obsega le motociklov, ampak tudi druge eksponate, povezane z znamko.  FOTO: Blaž Kondža

Muzejska zbirka ne obsega le motociklov, ampak tudi druge eksponate, povezane z znamko.  FOTO: Blaž Kondža

Muzej je iz Dubrovnika preselil na Vransko. FOTO: Blaž Kondža

Muzej je iz Dubrovnika preselil na Vransko. FOTO: Blaž Kondža

Samo Rančigaj je zelo ponosen, ker ima dovoljenje za uporabo blagovne znamke Indian.  FOTO: Blaž Kondža

Samo Rančigaj je zelo ponosen, ker ima dovoljenje za uporabo blagovne znamke Indian.  FOTO: Blaž Kondža

Ameriški dirkalni motocikli, s katerimi so se nekoč podili po lesenem velodromu in tvegali svoja življenja.  FOTO: Blaž Kondža

Ameriški dirkalni motocikli, s katerimi so se nekoč podili po lesenem velodromu in tvegali svoja življenja.  FOTO: Blaž Kondža

Vojaški kotiček v muzeju vključuje tudi zložljivi motocikel za padalce.  FOTO: Blaž Kondža

Vojaški kotiček v muzeju vključuje tudi zložljivi motocikel za padalce.  FOTO: Blaž Kondža

Zbirka povojnih motociklov vključno s štiritaktnim mopedom, ki je nosil znamko Indian; rumenega čoperja je izdelal Samo Rančigaj (na sliki spodaj desno). FOTO: Blaž Kondža

Zbirka povojnih motociklov vključno s štiritaktnim mopedom, ki je nosil znamko Indian; rumenega čoperja je izdelal Samo Rančigaj (na sliki spodaj desno). FOTO: Blaž Kondža

Prvi motocikli znamke Indian vključno z najstarejšim modelom Camelback (črni z leve) v muzejski zbirki iz leta 1904. FOTO: Blaž Kondža

Prvi motocikli znamke Indian vključno z najstarejšim modelom Camelback (črni z leve) v muzejski zbirki iz leta 1904. FOTO: Blaž Kondža

Indian je med letoma 1928 in 1942 izdeloval tudi modele Four s štirivaljnim motorjem. Rdeče-beli lepotec na fotografiji je vozen in registriran. FOTO: Blaž Kondža
Razstava je tudi vpogled v razvoj motociklistične tehnike.  FOTO: Blaž Kondža
Ročica za plin je bila nekoč na levi strani.  FOTO: Blaž Kondža
Muzejska zbirka ne obsega le motociklov, ampak tudi druge eksponate, povezane z znamko.  FOTO: Blaž Kondža
Muzej je iz Dubrovnika preselil na Vransko. FOTO: Blaž Kondža
Samo Rančigaj je zelo ponosen, ker ima dovoljenje za uporabo blagovne znamke Indian.  FOTO: Blaž Kondža
Ameriški dirkalni motocikli, s katerimi so se nekoč podili po lesenem velodromu in tvegali svoja življenja.  FOTO: Blaž Kondža
Vojaški kotiček v muzeju vključuje tudi zložljivi motocikel za padalce.  FOTO: Blaž Kondža
Zbirka povojnih motociklov vključno s štiritaktnim mopedom, ki je nosil znamko Indian; rumenega čoperja je izdelal Samo Rančigaj (na sliki spodaj desno). FOTO: Blaž Kondža
Prvi motocikli znamke Indian vključno z najstarejšim modelom Camelback (črni z leve) v muzejski zbirki iz leta 1904. FOTO: Blaž Kondža
Blaž Kondža
 24. 10. 2026 | 12:45
5:57
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»Tu notri je 40 let mojega življenja,« poudari ustanovitelj Muzeja motociklov Indian Samo Rančigaj, ko se sprehodiva med razstavljenimi motocikli. Zbirka ni nastala z enim velikim nakupom, temveč z desetletji iskanja, raziskovanja, popravljanja in obnavljanja. Svojemu hobiju je namenjal tudi po sedem ur na dan. Ob našem obisku smo si lahko ogledali 43 motociklov ameriške znamke, ki je zaznamovala zgodovino motociklizma. Nekateri so stari več kot stoletje, drugi pripovedujejo zgodbe iz dirkaških in vojaških časov. Čeprav so si na prvi pogled podobni, ima vsak svoje posebnosti.

Samo Rančigaj je zelo ponosen, ker ima dovoljenje za uporabo blagovne znamke Indian.  FOTO: Blaž Kondža
Samo Rančigaj je zelo ponosen, ker ima dovoljenje za uporabo blagovne znamke Indian.  FOTO: Blaž Kondža
Prvega indiana je našel v Srbiji, nato sta se mu pridružila še dva. Zbirateljstvo se je kmalu spremenilo v temeljito raziskovanje zgodovine znamke in njene prisotnosti na območju nekdanje Jugoslavije. Sčasoma je začel zbirati tudi fotografije, dokumente in tehnično gradivo. Pred prihodom na Vransko je imel muzej v Dubrovniku, v samostanu svete Klare na slovitem Stradunu, kjer je sodeloval z ameriško verigo Hard Rock Cafe. Toda morski zrak ni bil prijazen do starih strojev. Sol je pospeševala rjavenje, zato je začel iskati primernejši prostor. Priložnost se je ponudila v njegovem rodnem kraju, kjer so mu prostor ob hotelu in restavraciji Grof ponudili njihovi lastniki. Posebno priznanje mu pomeni dovoljenje proizvajalca za brezplačno uporabo blagovne znamke Indian. Ko so v tovarni izvedeli, kako obsežna zbirka je nastala v njim neznani Sloveniji, so bili po njegovih besedah presenečeni.

Motocikel s kameljo grbo

Med najstarejšimi je indian camelback iz leta 1904. Ime je dobil po rezervoarju, ki s svojo obliko spominja na kameljo grbo. Današnji motocikli so udobni, zmogljivi in polni elektronike, pri zgodnjih modelih pa je bilo treba precej bolje poznati mehaniko. Pozornost pritegne tudi indian iz leta 1911 z jermenskim prenosom in baterijskim vžigom. Rančigaj pravi, da naj bi na svetu obstajala le še dva takšna primerka. Model K iz leta 1916 pa so zasnovali kot lažji motocikel za mladino in ženske, toda dvotaktni motor ameriških kupcev, ki so od nekdaj stavili na velike štiritaktne agregate, ni prepričal, zato se model ni prijel.

43 INDIANOV je v muzeju na Vranskem.

Muzejska zbirka ne obsega le motociklov, ampak tudi druge eksponate, povezane z znamko.  FOTO: Blaž Kondža
Muzejska zbirka ne obsega le motociklov, ampak tudi druge eksponate, povezane z znamko.  FOTO: Blaž Kondža
V zbirki so tudi sloviti scouti in chiefi ter štirivaljni modeli four. Pri nekaterih je zanimiv že način upravljanja. Ročica za plin je bila pri starejših modelih na levi strani krmila. Rančigaj to pojasnjuje z zahtevami ameriške policije, ki naj bi za uporabo pištole potrebovala prosto desno roko. Šlo je za čas prohibicije in kriminalnih združb, ko so bili motocikli pomembno policijsko orodje. Del muzeja je namenjen dirkanju. Na ogled sta dva indiana in harley-davidson, ki spominjata na čase, ko so dirkači tekmovali na lesenih ovalnih stezah. Te so dobile zlovešči vzdevek Murderdrome (morilska proga), saj so bile nesreče s smrtnim izidom pogoste. Motocikli niso imeli zavor, dirkači pa so morali za dober rezultat tvegati življenje. V vojaškem kotičku so štirje motocikli, med njimi redek padalski model in indian 841, razvit za vožnjo v puščavskih razmerah. Izdelali so približno tisoč primerkov. Zgodovina znamke je bila tesno povezana tudi z vojaškimi naročili, a uspehi niso trajali večno, saj se je ameriška vlada pogosteje odločila za starega rivala – harley-davidsona. Spreminjal pa se je tudi trg motociklov, na katerega je v času med obema vojnama močno vplival tudi prihod avtomobilov, predvsem Fordovega modela T. Ti so za podobno ceno ponujali več udobja in streho.

Ni še konec

Obnova enega motocikla lahko zahteva od 300 do 1000 ur dela. Če originalnega rezervnega dela ni mogoče dobiti, ga je treba izdelati. Rančigaj vsak dan brska po spletu, išče dele in navezuje stike z ljudmi, ki bi lahko pomagali pri obnovi. Poseben izziv so ročno narisane okrasne črte na rezervoarjih in blatnikih, saj je mojstrov, ki še obvladajo to tehniko, vse manj.

Pri Grofu

Lokacija: Muzej motociklov Indian se nahaja ob hotelu in restavraciji Grof na Vranskem na naslovu Čeplje 12, Vransko.

Odpiralni čas: v ponedeljek je muzej zaprt, od torka do nedelje pa je odprt od 12.00 do 19.00.

Vstopnina: odrasli 12 evrov, otroci (7–15 let) 6 evrov, študenti in upokojenci 10 evrov. Vstopnice so na voljo v muzeju ali na recepciji hotela Grof.

Rezervacije zasebnih ogledov: +386 41 696 853

Muzej dopolnjujejo stare fotografije in dokumenti. Na eni je motocikel, povezan z mehiškim revolucionarjem Panchem Villo, drugo gradivo pa osvetljuje zgodovino indianov na območju nekdanje Jugoslavije. Rančigaj si želi izvedeti še več. Pred kratkim se je obiskovalec ob stari fotografiji ustavil, ker je na njej prepoznal svojo babico.

Približno dve tretjini razstavljenih motociklov je po Rančigajevih besedah še voznih, nekateri so tudi registrirani. Tudi sam se je pred kratkim z enim od štirivaljnih modelov odpeljal na krajši izlet po Sloveniji. Ko se poslavljam, mi pove, da ima še nekaj motociklov, ki čakajo na obnovo. Najboljše si je, kot pravi, pustil za konec. Zbirka torej še ni dokončana. Po 40 letih iskanja in dela ga očitno čaka še precej zgodb, ki jih bo treba pripeljati na Vransko.

Razstava je tudi vpogled v razvoj motociklistične tehnike.  FOTO: Blaž Kondža
Razstava je tudi vpogled v razvoj motociklistične tehnike.  FOTO: Blaž Kondža

Ročica za plin je bila nekoč na levi strani.  FOTO: Blaž Kondža
Ročica za plin je bila nekoč na levi strani.  FOTO: Blaž Kondža

Muzej je iz Dubrovnika preselil na Vransko. FOTO: Blaž Kondža
Muzej je iz Dubrovnika preselil na Vransko. FOTO: Blaž Kondža

Ameriški dirkalni motocikli, s katerimi so se nekoč podili po lesenem velodromu in tvegali svoja življenja.  FOTO: Blaž Kondža
Ameriški dirkalni motocikli, s katerimi so se nekoč podili po lesenem velodromu in tvegali svoja življenja.  FOTO: Blaž Kondža

Vojaški kotiček v muzeju vključuje tudi zložljivi motocikel za padalce.  FOTO: Blaž Kondža
Vojaški kotiček v muzeju vključuje tudi zložljivi motocikel za padalce.  FOTO: Blaž Kondža

Zbirka povojnih motociklov vključno s štiritaktnim mopedom, ki je nosil znamko Indian; rumenega čoperja je izdelal Samo Rančigaj (na sliki spodaj desno). FOTO: Blaž Kondža
Zbirka povojnih motociklov vključno s štiritaktnim mopedom, ki je nosil znamko Indian; rumenega čoperja je izdelal Samo Rančigaj (na sliki spodaj desno). FOTO: Blaž Kondža

Prvi motocikli znamke Indian vključno z najstarejšim modelom Camelback (črni z leve) v muzejski zbirki iz leta 1904. FOTO: Blaž Kondža
Prvi motocikli znamke Indian vključno z najstarejšim modelom Camelback (črni z leve) v muzejski zbirki iz leta 1904. FOTO: Blaž Kondža

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Kaj se dogaja z Gorenjem? Znova so v svetovnem vrhu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
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Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
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Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

Slovenija še vedno okleva. Kakšne so lahko posledice?

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:25
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Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko je bil še dijak, je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo22. 10. 2026 | 08:27
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Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
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Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
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Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
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Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
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Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Matični mleček: kako pride iz laboratorijske čase na proizvodno linijo (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
23. 10. 2026 | 07:21
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Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
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