Štirje policisti herojsko prepričali mladeniča, da si ni vzel življenja

Pred dnevi se je znova potrdilo, da policisti niso le represivni organ, temveč zares tudi modri angeli, ki rešujejo življenja. Na skrajnem severovzhodu države so s hitrim, strokovnim in usklajenim posredovanjem policisti PP Lendava Bojan Bertalanič, Boštjan Hren, Sandi Makoter in Dejan Kranjec preprečili tragedijo. Zgodilo se je v četrtek, 9. julija, OKC PU Murska Sobota so obvestili, da je mlajši moški iz okolice Lendave odšel od doma in je v hudi osebni stiski. Policista Bertalanič in Hren sta se podala na pomoč in opazila, da moški stoji na mostu. Roko in nogo je že iztegnil prek mostne konstrukcije ter vpil, da se bo vrgel v reko.

»S sodelavcem sva bila obveščena, da so okrog 15.50 prejeli klic, da želi občan storiti samomor. Bil naj bi nekje na območju Petišovcev, v bližini reke Mure. Midva sva se zapeljala tja in na nasipu reke Mure srečala očeta, ki nama je zadevo razložil: dejal je, da je njegov sin v slabem psihičnem stanju in da želi storiti samomor. To je bilo prvo obvestilo, najbolj nujno za iskanje. Po 10 minutah sva ugotovila, da je na železniškem mostu v Petišovcih. Ko sva se z vozilom zapeljala do mosta, sva videla osebo stati nekje na sredini. Z desno roko se je držal za železno konstrukcijo, z desno nogo je še bil na konstrukciji, z drugo roko in nogo pa je že visel čez. Glasno je govoril, da bo storil samomor. Stekel sem po nasipu in potem po tirih na mostu do njega, kolega Hren pa je šel do reke Mure pod most, kjer bi poskušal pomagati v primeru skoka,« nam je dogajanje opisal policist Bertalanič. Uspelo mu je priti približno dva metra do mladeniča, nato je z njim vzpostavil stik, se z njim pogovarjal in ga prepričeval, da bo še vse dobro.

15.50 JE BILA URA, ko so prejeli klic.

»Tudi sodelavec se je od spodaj večkrat oglasil z besedami, naj tega ne počne. Po kakšnih 10 minutah nama ga je uspelo prepričati, da je opustil svoje namere. Čez železniško konstrukcijo mi je dal roko, da sem mu pomagal priti nazaj na most. V tistem sta na kraj prišla še kolega Kranjec in Makoter, ki sta imela pripravljeno tudi vrv, če bi slučajno skočil in bi ga morali reševati iz vode. Če bi do skoka prišlo, bi se v najboljšem poškodoval, saj tam, kjer bi skočil, ni bilo veliko vode. K sreči sva ga nato s sodelavcem Kranjcem uspešno spravila z mostu in predala medicinskemu osebju, saj je reševalno vozilo tudi že prišlo. Mladenič je bil v zelo slabem psihičnem stanju in medicinska ekipa ga je odpeljala v zdravstveno ustanovo,« nam je še zaupal policist Bertalanič.

Srčni policisti lendavske postaje (z leve): Dejan Kranjec, Bojan Bertalanič in Sandi Makoter FOTOGARFIJI: Oste Bakal

V odsotnosti sodelavca Hrena so nam Bertalanič, Kranjec in Makoter povedali, da podobnih posredovanj ni veliko, da pa se tudi na lendavskem območju zgodijo; večinoma gre za zaužitje preveč tablet, redki pa se odločajo za skok z mostu. »Edino, kar nam v takšnih trenutkih roji po glavi, je želja po hitrem in učinkovitem ukrepanju ter rešitvi življenja. Veseli smo, da smo tokrat preprečili najhujše,« povedo trije sogovorniki.

Z desno roko se je držal, z drugo roko in nogo pa je že visel čez.

Poudarili so še, da ob takšnem reševanju ni veliko časa za razmišljanje, treba je kar se da hitro posredovati, četudi si sam ogrožen. Trije junaki skromno pravijo, da je pomoč ljudem pač njihova dolžnost, so se pa iskreno razveselili zahval svojcev ter čestitk in pohval komandirja PP, direktorja PU, sodelavcev, znancev in prijateljev. Zaradi srčnega dejanja jih je sprejel lendavski župan Janez Magyar.