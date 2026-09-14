  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VLADA JANEZA JANŠE

Sto dni vlade: še brez rezultatov, a z jasnimi usmeritvami

Četrta Janševa vlada oddelala prvih sto dni. V družbenih podsistemih še ni opaznih učinkov.
V združenju upokojencev pričakujejo dostojne pokojnine, dostopno javno zdravstvo, več socialne varnosti. FOTO: Blaž Samec
V združenju upokojencev pričakujejo dostojne pokojnine, dostopno javno zdravstvo, več socialne varnosti. FOTO: Blaž Samec
Barbara Hočevar
 14. 9. 2026 | 07:30
0:16
A+A-

Za zdaj bi še težko govorili o učinkih prvih sto dni dela vlade v zdravstvu, socialnem varstvu, dolgotrajni oskrbi, pri pokojninah, v šolstvu, je pa koalicija precej jasno nakazala svoje usmeritve na teh področjih. Kar posebej velja za sporočila minulega tedna – tudi o glomaznem javnem sektorju kot pomembnem dejavniku za počasnejši razvoj in napoved ponovne uvedbe osemletke kot odgovora na porazne rezultate bralne pismenosti otrok. Premier Janez Janša, ki vlado vodi četrtič, vidi razloge za to, da Slovenija po blaginji ni postala druga Švica in že od leta 2008 stagnira pri 91 odstotkih povprečja kupne moči v EU, v »nepreglednem birokratskem močvirju« zakonov in prepisov ter tudi v tem, da je v javnem sektorju zaposlenih 196.000 ljudi, pol več kot ob osamosvojitvi.

Rešitev naj bi prišla z mehkim prestrukturiranjem in prerazporeditvijo ključnega razvojnega kadra. V sindikatih odgovarjajo, da smo po deležu zaposlenih v javnem sektorju na 15. mestu v EU in pod njenim povprečjem. »Nobenega ekscesa ni in tudi nobene večje zaloge ljudi, ki bi bili nepotrebni,« je prepričan Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki pa že več let opozarja, da številni strokovnjaki javni sektor zapuščajo zato, ker jim gospodarstvo lahko ponudi višje plače. Z govorom o deset tisočih, ki naj bi jih bilo preveč, se po eni strani vzbuja strah pred množičnim odpuščanjem ter tudi pred privatizacijo številnih javnih storitev, kar bi dodobra spremenilo podobo naše družbe, je slišati svarila z več strani. Jakob Počivavšek iz sindikata Pergam te besede ocenjuje kot umetno ustvarjanje napetosti med zasebnim in javnim sektorjem. Podobno pa odmeva tudi napoved šolskega ministra Boruta Rončevića o skorajšnji reformi vzgoje in izobraževanja, s katero naj bi ponovno uvedli osemletko, kar je presenetilo skoraj vse, vpete v sistem.

Če nočejo imeti bolnišnic z izgubo, morajo takoj začeti sanacijo in direktorjem sporočiti jasna pričakovanja.

Vrsta izzivov in pričakovanj

V večini družbenih podsistemov še ni oprijemljivih rezultatov prvih sto dni, poznavalci razmer pa izpostavljajo pomembne izzive in pričakovanja. Opaznih posegov v zdravstvu za zdaj ni, ugotavlja Samo Fakin, ki je bil v preteklosti tako minister za zdravje kot generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ključni težavi, ki ostajata, sta po njegovem mnenju skrajševanje čakalnih vrst in poslovna učinkovitost bolnišnic. »Če nočejo imeti bolnišnic z izgubo, morajo takoj začeti sanacijo in direktorjem sporočiti jasna pričakovanja.« Pohvalil je odločitev, da se v skrajševanje čakalnih vrst vključijo zasebniki, vendar to ni dovolj. »Za skrajševanje čakalnih dob bi morali od bolnišnic zahtevati, da povečajo programe za enega, dva ali tri odstotke.« Pri tem opozarja, da bo zdravstvena blagajna prihodnje leto za približno dvesto milijonov evrov »pod vodo«.

Samo Fakin je pohvalil, da se v skrajševanje čakalnih vrst vključijo zasebniki, vendar to ni dovolj. FOTO: Jože Suhadolnik
Samo Fakin je pohvalil, da se v skrajševanje čakalnih vrst vključijo zasebniki, vendar to ni dovolj. FOTO: Jože Suhadolnik

Pričakujejo spoštljiv odnos

»Podpiram, da je vlada med svoje prednostne naloge uvrstila tudi vprašanja, ki so za starejše ključna, kot so napovedi o izboljšanju položaja upokojencev in razumevanje pokojnine kot pravice, povezane z minulim delom in vplačanimi prispevki,« je strnila Zdenka Jan, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus). Pričakujejo dostojne pokojnine, dostopno javno zdravstvo, več socialne varnosti. Kot posebej pomembno poudarja vprašanje dolgotrajne oskrbe. »Želimo sistem, ki bo deloval takrat, ko ga človek potrebuje – ne čez nekaj let in ne samo za tiste, ki si pomoč lahko plačajo sami.« Od vlade pričakuje spoštljiv odnos do starejših in njihove organizirane civilne družbe.

Velik del prioritet tega mandata je razviden iz zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot so ga poimenovali v poslanskih skupinah Demokratov, Resnice in trojčka okoli NSi ter o katerem bodo volivci, kot vse kaže, odločali na referendumu. Številne rešitve, ki naj bi jih prinesel, so zapisane tudi v koalicijski pogodbi. Med njimi so uvedba socialne kapice, ukinitev plačila prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence, ugodnejša obravnava normiranih espejev, pa tudi uveljavljanje dvojnega statusa – prejemanja plače in polne pokojnine. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

100 dni vladejavni sektorpokojninesindikatizdravstvoupokojenciinterventni zakonkoalicija
ZADNJE NOVICE
07:50
Razno
PIKIN FESTIVAL

Pika je tudi gasilka

Med pestrim festivalskim dogajanjem so se pomerile pionirske gasilske ekipe.
Jože Miklavc14. 9. 2026 | 07:50
07:40
Novice  |  Slovenija
GASILSKE VAJE

Poplave, strele, nesreče: veliki preizkus reševalnih ekip

V tednu dni v Posavju dve veliki vaji enot zaščite in reševanja, ki dokazujeta dobro pripravljenost.
Tanja Jakše Gazvoda14. 9. 2026 | 07:40
07:30
Novice  |  Slovenija
VLADA JANEZA JANŠE

Sto dni vlade: še brez rezultatov, a z jasnimi usmeritvami

Četrta Janševa vlada oddelala prvih sto dni. V družbenih podsistemih še ni opaznih učinkov.
Barbara Hočevar14. 9. 2026 | 07:30
07:20
Bulvar  |  Glasba in film
NE MORE BREZ GLASBE

Pripravljena na novo poglavje: Katja se po desetih letih vrača na sceno

Katja Lesjak se po desetih letih vrača na glasbeno sceno z novim projektom La Prima.
Roman Turnšek14. 9. 2026 | 07:20
07:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BITKA Z OGNJEM

Peklenska noč na Braču: burja širi uničujoči požar

Hrvaški gasilci se na Braču že od četrtka borijo z ognjenimi zublji. Zaradi nevarnosti so evakuirali 700 ljudi.
14. 9. 2026 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Slovenija
POLICIJSKA AKCIJA

Nove podrobnosti napada na policista v Vodicah, streljal naj bi Martin iz Kranja

V soboto zjutraj so sklenili preiskavo na terenu po filmskem begu 21-letnika. Kaj je mladega Kranjčana gnalo k tako nerazumnemu dejanju, še ugotavljajo.
14. 9. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Otroci, pes, voda in umazani čevlji: katera tla bodo preživela vse to?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Spletni vdori v medicinske pripomočke in kako se pred njimi zavarujemo

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
HITER PREVZEM POŠILJK

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki