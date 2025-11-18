Sto let pozneje še vedno aktualen: Kosovelove misli bodo rdeča nit 2026

V Sežani bodo 12. decembra uradno predstavili rezultate projekta KONStrukTURIZEM – Kosovelova dediščina med Sežano in Tomajem, s katerim so domači in strokovni partnerji v zadnjih letih razvijali nove vsebine in doživetja, povezane z bogato zapuščino pesnika Srečka Kosovela. Dogodek bo obenem zaznamoval odprtje Kosovelovega leta 2026, ki ga je Vlada Republike Slovenije razglasila na pobudo Občine Sežana s podporo Društva slovenskih pisateljev, ministrstva za kulturo in drugih institucij. Predstavili bodo tudi obnovo Kosovelove domačije in vizijo njenega nadaljnjega razvoja. Obiskovalci bodo lahko doživeli posebno doživetje »na prehodu iz Kaosa v Kozmos«, ustvarjeno v sodelovanju z lokalnimi deležniki.

Krivica je krivica, naj se zgodi enemu, tisočem ali milijonom.

Aktualen še danes

Kljub kratkemu življenju je za seboj pustil izjemno bogat opus. FOTO: Arhiv

Srečko Kosovel (1904–1926), eden najpomembnejših slovenskih pesnikov in vodilni predstavnik ekspresionizma in konstruktivizma, je kljub kratkemu življenju zapustil izjemno bogat opus, prežet z družbeno kritičnostjo, humanizmom in umetniško drznostjo. Njegove pesmi so prevedene v številne jezike, njegova misel pa ostaja aktualna tudi danes – kot glas, ki združuje umetnost, svobodo in odgovornost do družbe. S svojo izrazno močjo in naprednimi idejami je zaznamoval slovensko književnost 20. stoletja.

Kosovelovo leto 2026 bo priložnost za poglobljeno spoznavanje njegove dediščine in nove interpretacije njegovega dela skozi prizmo sodobnosti. Ministrstvo za kulturo bo v sodelovanju z javnimi zavodi, skladi in agencijami pripravilo vrsto programov, posvečenih Kosovelovi literaturi, njegovemu kulturnemu vplivu ter vlogi poezije v današnjem času. V projekt se bodo vključila tudi druga ministrstva, saj Kosovelova zapuščina presega področje kulture – sega na področje izobraževanja, raziskovanja in turizma. Njegove besede »Krivica je krivica, naj se zgodi enemu, tisočem ali milijonom. Mi pa smo proti krivici. Kajti tudi eden je človek,« bodo rdeča nit številnih prireditev in projektov, ki bodo v letu 2026 povezali Sežano, Tomaj in širši kulturni prostor.