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Sto let že kotalijo žogo: presegli ljubiteljske okvire in resno zagrizli v igro

Ob okrogli obletnici cerkniškega nogometa jubilejna monografija.
Člani novoustanovljenega Športnega kluba Slivnica-Cerknica 13. maja 1926 FOTO: stareslike.cerknica.org

Člani novoustanovljenega Športnega kluba Slivnica-Cerknica 13. maja 1926 FOTO: stareslike.cerknica.org

Nogometna ekipa iz Cerknice leta 1930 v Domžalah FOTO: stareslike.cerknica.org

Nogometna ekipa iz Cerknice leta 1930 v Domžalah FOTO: stareslike.cerknica.org

Zadnja uradna fotografija članske ekipe NK Cerknica leta 2019 FOTO: Tine Šubic

Zadnja uradna fotografija članske ekipe NK Cerknica leta 2019 FOTO: Tine Šubic

Ženska ekipa NK Cerknica 1999 je bila okrepljena z nogometašicami Krškega. FOTO: Žnidaršič

Ženska ekipa NK Cerknica 1999 je bila okrepljena z nogometašicami Krškega. FOTO: Žnidaršič

Nogometaši so ves čas skrbeli za igrišča in okolico v Kolenu. FOTO: Tine Šubic

Nogometaši so ves čas skrbeli za igrišča in okolico v Kolenu. FOTO: Tine Šubic

Velika družina NK Cerknica FOTO: Tine Šubic

Velika družina NK Cerknica FOTO: Tine Šubic

Cerkniški nogometni klub ima zveste navijače. FOTO: Tine Šubic

Cerkniški nogometni klub ima zveste navijače. FOTO: Tine Šubic

NK Cerknica je ob 100-letnici dobil monografijo. FOTO: Robert Kužnik

NK Cerknica je ob 100-letnici dobil monografijo. FOTO: Robert Kužnik

Člani novoustanovljenega Športnega kluba Slivnica-Cerknica 13. maja 1926 FOTO: stareslike.cerknica.org
Nogometna ekipa iz Cerknice leta 1930 v Domžalah FOTO: stareslike.cerknica.org
Zadnja uradna fotografija članske ekipe NK Cerknica leta 2019 FOTO: Tine Šubic
Ženska ekipa NK Cerknica 1999 je bila okrepljena z nogometašicami Krškega. FOTO: Žnidaršič
Nogometaši so ves čas skrbeli za igrišča in okolico v Kolenu. FOTO: Tine Šubic
Velika družina NK Cerknica FOTO: Tine Šubic
Cerkniški nogometni klub ima zveste navijače. FOTO: Tine Šubic
NK Cerknica je ob 100-letnici dobil monografijo. FOTO: Robert Kužnik
Primož Hieng
 5. 6. 2026 | 15:45
5:57
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Ta mesec bodo v Nogometnem klubu Cerknica praznovali častitljivi jubilej – 100 let delovanja kluba. Ob tej posebni priložnosti bodo pripravili več dogodkov, s katerimi bodo skupaj proslavili zgodovino nogometa na tistem koncu in se poklonili vsem, ki so soustvarjali cerkniško športno zgodbo. Ob jubileju je izšla tudi monografija 100 let nogometa v Cerknici, ki jo je pripravil in oblikoval Robert Kužnik iz Studia Zibka.

Vse več članov

»Nogometni klub Cerknica s ponosom praznuje 100 let delovanja,« pravi Gorazd Kebe, predsednik kluba. »Stoletje predanosti, trdega dela in ljubezni do nogometa dokazuje, da klub ni le športna organizacija, temveč pomemben del lokalne skupnosti ter njenega družbenega in športnega utripa. NK Cerknica je eden od najbolj dejavnih športnih klubov v Občini Cerknica. Število članov iz leta v leto narašča, kar potrjuje, da klub deluje v pravi smeri ter zagotavlja kakovostno in spodbudno okolje za razvoj mladih športnikov. V svoje vrste uspešno vključujemo tudi otroke iz širše okolice – z Blok, Rakeka, iz Starega trga in celo Postojne – kar kaže na dobro prepoznavnost ter zaupanje, ki ga klub uživa v regiji.«

Nogometna ekipa iz Cerknice leta 1930 v Domžalah FOTO: stareslike.cerknica.org
Nogometna ekipa iz Cerknice leta 1930 v Domžalah FOTO: stareslike.cerknica.org
Zadnja uradna fotografija članske ekipe NK Cerknica leta 2019 FOTO: Tine Šubic
Zadnja uradna fotografija članske ekipe NK Cerknica leta 2019 FOTO: Tine Šubic
Ženska ekipa NK Cerknica 1999 je bila okrepljena z nogometašicami Krškega. FOTO: Žnidaršič
Ženska ekipa NK Cerknica 1999 je bila okrepljena z nogometašicami Krškega. FOTO: Žnidaršič

Cerkniški župan Marko Rupar pravi, da ima klubsko igranje nogometa tudi na Cerkniškem razmeroma dolgo tradicijo: »Letos praznujeta častitljivi 100-letnici Nogometni klub Rakek in Nogometni klub Cerknica. Gre za najstarejši športni društvi v občini Cerknica.« Rupar dodaja, da je bil predhodnik današnjega cerkniškega nogometnega kluba Športni klub Slivnica, katerega začetki segajo v davno leto 1926: »To je le petnajst let po tem, ko je bil v Ljubljani leta 1911 ustanovljen prvi slovenski klub SK Ilirija. To pomeni, da se je tudi na Cerkniškem pojavila potreba po organiziranem igranju nogometa, ki bi preraslo ljubiteljske okvire in omogočilo tudi resnejše ukvarjanje s tem športom. Skupina zanesenjakov (Miro Milavec, Anton Zgonc, Aleks Domicelj in Hilarij Kariš) je ustanovila društvo, ki je Cerkničane združevalo ne samo na športnem, ampak tudi na družabnem področju. Druga svetovna vojna je za nekaj let za šport in prostočasne dejavnosti ustavila čas, ki je začel za cerkniški nogomet spet teči leta 1948. Od takrat pa kljub rezultatskim vzponom in padcem vnema, požrtvovalnost, športni duh in kolegialnost ne ugasnejo.«

Prostor druženja

Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije, pravi, da je bil Nogometni klub Cerknica skozi desetletja mnogo več kot športna organizacija: »Bil je prostor druženja, vzgoje mladih, gradnje značaja in pripadnosti. Na igrišču in ob njem so nastajala prijateljstva, padali so izzivi in rasle so zgodbe, ki danes sestavljajo bogato dediščino kluba. Posebna vrednost kluba je v ljudeh – vseh, ki so kdaj oblekli njegov dres, ga vodili, podpirali ali zanj navijali.«

Na igrišču in ob njem so nastajala prijateljstva, padali so izzivi in rasle so zgodbe.

Avtor monografije Robert Kužnik je ob izidu povedal, da so cerkniški nogometaši za vekomaj zapisani v zgodovino slovenskega nogometa, ki sta jo zaznamovali ljubezen in želja po športnem udejstvovanju ljudi pred 100 leti v Cerknici in okolici: »Davnega leta 1926 si fantje niso mislil, da bo iz njihove pobude nastala nogometna zgodba, ki bo trajala. Verjetno si niso predstavljali, da se jih bodo prihodnji rodovi še spomnili. Hitro je minilo in ni se ustavilo, žoga v Kolenu, kjer je že dlje središče cerkniškega nogometa, se kotali še naprej in se bo tudi v prihodnje. Ob takem jubileju se spodobi in pravično je, da se v čast vsem, ki so ohranjali obstoj in dejavnost nogometne zgodovine v naši občini, nameni knjiga. Posamezniki in generacije so hodili igrat nogomet na travnik ob potoku Cerkniščica, kjer danes stoji moderno igrišče v Športnem parku Koleno v Cerknici. Imeli so lepe in manj lepe trenutke ob doživljanju igre in ustvarjanju prostovoljnega dela, ki je bilo skozi rodove postorjeno, da danes lahko uživamo v njihovih sadovih.«

1926. se je začela pisati čudovita zgodba.

Pomemben mejnik

Kužnik dodaja, da je monografija 100 let nogometa v Cerknici kronološki zapis o ekipah in posameznikih, ki so pustili pečat v tej zgodbi: »Prav bi bilo, da bi vsakega opisali, pa žal to ni mogoče. Sledili smo publikaciji Branka Kebeta Ob 75-letnici Nogometnega kluba Cerknica (1926–2001), ki je izšla leta 1999. Veliko gradiva smo pridobili od nekdanjih igralcev in podpornikov ter v raznih publikacijah in digitalnih virih po vsej Sloveniji. Zelo pomembno je, da so se ohranili slikovni viri fotografov, ki so spremljali nogometno dogajanje v tem obdobju. Knjiga 100 let nogometa v Cerknici je pomemben mejnik nadaljevanja kulture in pomembnosti športa, predvsem za najmlajše in mlade, ki rastejo v odgovorne osebnosti in hkrati gojijo medsebojne prijateljske vezi tudi v nadaljnjem življenju.«

Nogometaši so ves čas skrbeli za igrišča in okolico v Kolenu. FOTO: Tine Šubic
Nogometaši so ves čas skrbeli za igrišča in okolico v Kolenu. FOTO: Tine Šubic
Velika družina NK Cerknica FOTO: Tine Šubic
Velika družina NK Cerknica FOTO: Tine Šubic
Cerkniški nogometni klub ima zveste navijače. FOTO: Tine Šubic
Cerkniški nogometni klub ima zveste navijače. FOTO: Tine Šubic
NK Cerknica je ob 100-letnici dobil monografijo. FOTO: Robert Kužnik
NK Cerknica je ob 100-letnici dobil monografijo. FOTO: Robert Kužnik

Slavnostna prireditev ob 100-letnici NK Cerknica bo v sredo, 17. junija, ob 19. uri, v Kulturnem domu Cerknica, v četrtek, 18. junija, ob 18. uri bodo v Športnem parku Koleno predstavili knjigo Roberta Kužnika 100 let nogometa v Cerknici, v petek, 19. junija, ob 18. uri pa bo v Športnem parku Koleno veteranska tekma med ekipama NK Cerknica in Loško dolino. Glavna prireditev ob 100-letnici NK Cerknica bo v soboto, 20. junija, od 10. ure naprej, ko bodo ves dan potekale številne nogometne tekme, napovedujejo gostovanje mlajših selekcij NK Olimpija iz Ljubljane in ND Primorje iz Ajdovščine ter druženje vseh generacij nogometašev, navijačev in prijateljev kluba. 

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