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Stoletje življenjskih modrosti: Frančiška je praznovala 100. rojstni dan (FOTO)

Frančiška Likovič s svojo vedrino in življenjsko energijo navdihuje vse okoli sebe.
Ob visokem življenjskem jubileju občanov, jih obišče delegacija in jim čestitajo FOTO: Občina Apače
Ob visokem življenjskem jubileju občanov, jih obišče delegacija in jim čestitajo FOTO: Občina Apače
O. B.
 8. 6. 2026 | 19:17
 8. 6. 2026 | 19:34
1:24
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V preteklih dneh je v Žibercih v Apaški dolini vladalo prav posebno praznično vzdušje. Redki so trenutki, ko lahko stisnemo roko nekomu, ki je v enem samem življenju prehodil pot celotnega stoletja. Svoj častitljivi 100. rojstni dan je namreč praznovala ena najstarejših prebivalk Apaške doline in tudi širšega območja tega dela Slovenskih goric, Frančiška Likovič, ki s svojo vedrino in življenjsko energijo navdihuje vse okoli sebe.

Ob tem visokem življenjskem jubileju so jo med drugimi obiskali tudi podžupan občine Apače Sašo Peček, predstavnik Krajevnega odbora RK Marjan Babič in predsednica Društva upokojencev Stogovci Marija Ščančar ter slavljenki izrekli iskrene čestitke. Slavljenka Frančiška, ki je v svojem stoletju doživela ogromno sprememb, se je srečanja in pozornosti vidno razveselila. Kljub častitljivim letom še vedno rada poklepetata in deli kakšen dragocen spomin iz svoje mladosti.

Vse najboljše

»Vsi občani apaške občine ji želimo predvsem obilo zdravja, mirnih dni in topline v krogu njene družine. Vse najboljše, gospa Frančiška!« so sporočili iz občinske uprave Občine Apače.

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