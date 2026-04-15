Stolp še naprej razdvaja: betonska povezava za ene nujna, za druge nepotrebna

Projekt stolpa z dvigalom, ki bi povezal Žusterno in Markovec, znova vznemirja javnost. Medtem ko na Mestni občini Koper zatrjujejo, da gre za pomembno prometno rešitev, civilna iniciativa Stolp stop! opozarja, da to ni infrastruktura, temveč drag in prevelik poseg v prostor. Ideja o stolpu z dvigalom med Žusterno in Markovcem sega v čas nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, ki je projekt prvič predstavil kot del širšega razvoja Obale. Pomemben premik se je zgodil leta 2015, ko je država območju klifa v Žusterni odvzela status naravne vrednote, s čimer so se odprle možnosti za gradnjo. Občina je nato izpeljala arhitekturni natečaj, na katerem je zmagal italijanski arhitekt Massimiliano Fuksas. Njegov projekt je predvideval približno 100-metrski stolp z restavracijo, a je bil zaradi visoke cene okoli osem milijonov evrov kasneje opuščen.

Pomisleki so, da bo stolp bolj turistična atrakcija kot prometna rešitev.

Župan Aleš Bržan je projekt po začetku mandata označil za neprimernega, a so ga potem spet obudili. FOTO: Leon Vidic

Po prihodu županaleta 2018 je bil projekt označen kot neprimeren, vendar se je ideja leta 2022 znova vrnila. Tokrat predvsem kot prometna rešitev. Nova različica, ki jo je zasnoval, predvideva približno 70-metrski stolp. Mestni svet Mestne občine Koper je projekt maja 2025 potrdil z razmeroma tesno večino, s čimer je ideja prešla v fazo konkretne priprave na izvedbo. A del stroke opozarja, da takšna gradnja ni nedolžna. Stolp bi močno posegel v podobo prostora in vplival na pomembne zgodovinske sledi, med drugim na traso nekdanje ozkotirne železnice Parenzane ter stare vodovodne sisteme. Poleg tega strokovnjaki poudarjajo še eno težavo: premalo vključevanja javnosti v projekt. Najglasnejši nasprotniki so člani iniciative Stolp stop!, ki opozarjajo, da projekt ne rešuje dejanskih težav prebivalcev. Po njihovem mnenju bi postal predvsem turistična atrakcija, ne pa učinkovita prometna rešitev. Opozarjajo tudi na hrup, obremenitve med gradnjo in visoke stroške.

Takšen naj bi bil po trenutnih načrtih. FOTO: Mok

Da bi preverili razpoloženje med prebivalci, so na lokalnem spletnem portalu nedavno izvedli anketo z vprašanjem, ali podpirajo gradnjo stolpa z dvigalom. Rezultati kažejo, da je javnost razdeljena. Za projekt se je izreklo 989 sodelujočih, kar predstavlja približno 56 odstotkov vseh glasov, medtem ko jih je 769 oziroma približno 44 odstotkov izrazilo nasprotovanje. Skupno je bilo oddanih 1758 glasov. Nekateri na spletu komentirajo, da naj se naprej uredijo osnovne stvari v občini oziroma drugačne prioritete, kot so stanovanja, ceste, kanalizacija in prometni zastoji. To so težave, ki po njihovem mnenju zahtevajo denar prej kot stolp. Podporniki pa pravijo, da Koper potrebuje razvoj in da boljšo povezavo med obalo in zaledjem vidijo kot korak naprej, nekateri celo kot simbol napredka. Projekt stolpa tako odpira širša vprašanja mesta. Zgodba o njem ne ostaja več le vprašanje stolpa, temveč simbol širše dileme o tem, kakšen razvoj si Koper sploh želi. Na eni strani je vizija sodobnega mesta z ambicioznimi projekti, na drugi strani zahteva po bolj premišljenem razvoju in izboljšanju kakovosti bivanja. Občina za zdaj vztraja pri svojem, civilna iniciativa pa tudi. Tako kaže, da se razprava po skoraj desetih letih od ideje stolpa šele zares začenja.