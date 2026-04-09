Stopnjevanje groze v Ljubljani: »Otroške hiške so postale varna soba za odvisnike«

Ljubljana se sooča z alarmantno higiensko in varnostno krizo, ki znova dosega nove razsežnosti. Po tem, ko smo poročali o nevarnih odpadkih v okolici Metelkove, so se na spletu pojavile nove informacije o razmerah na terenu. Tokrat je v središču pozornosti otroško igrišče na Taboru v neposredni bližini Hotela Park, kjer so nevarni biološki odpadki postali sestavni del okolja, v katerem se igrajo otroci.

Občan, ki se je odločil, da ne bo več tiho, v svojem drugem delu razkritja z naslovom »2. Del: Otroška igrišča ali odlagališča kužnih igel?« opozarja, da situacija na Taboru presega vse meje zdravega razuma. Po njegovih besedah se odvržene igle in pripomočki ne nahajajo več le v odmaknjenem grmovju, temveč tam, kjer se igrajo otroci.

Izpostavlja dve ključni točki:

V peščeni podlagi, kjer se otroci igrajo z rokami in kopljejo. Neposredno na in pod lesenimi hiškami za igranje, ki so namenjene skrivalnicam in varni igri najmlajših.

Zgroženi starš se ob tem sprašuje: »Ali so 'lesene hiške' na Taboru res postale varna soba za odvisnike, namesto igrala za otroke?«

Poziv k odgovornosti: Gre za kazniva dejanja?

Avtor zapisov tokrat ne le prosi za pomoč, temveč neposredno naslavlja Mestno občino Ljubljana, župana Zorana Jankovića, javna podjetja, policijo in celo vrh države. Opozarja jih, da njihova »ignoranca« morda že prehaja v sfero kazenske odgovornosti.

V svojem zapisu citira celo Kazenski zakonik (KZ-1) in pristojne opominja na povzročitev splošne nevarnosti (314. člen): »Toleriranje kužnih igel v peskovnikih je direktno ogrožanje življenja,« in nevestno delo v službi (258. člen): »Vsak dan, ko vaša služba ne pregleda in ne očisti teh igral, zavestno kršite svojo dolžnost,« meni avtor zapisa. »To ni več opozorilo, to je alarm!« poudarja in od pristojnih služb zahteva takojšnjo sanacijo celotne peščene podlage na igrišču in uvedbo stalnega nadzora, ki bi preprečil, da bi se otroška igrišča še naprej uporabljala kot prostori za uživanje prepovedanih drog.

Ali so javne površine v prestolnici sploh še varne za njene najranljivejše prebivalce? Za pojasnila smo se obrnili na Mestno občino Ljubljana, podjetje Voka Snaga in PU Ljubljana.