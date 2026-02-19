Strah na Pohorju: znova so se naselile zveri, domačini v skrbeh

KAKO SE BODO ZAŠČITILI?

Nekaj mladičev, ki so medtem že zrasli, bo trop zapustilo, saj pri njih ostane v tropu le toliko živali, kolikor jih lahko prehrani okolje, v Sloveniji je to okoli osem, največ dvanajst.

Volk se je, kot kaže, tudi uradno vrnil na Pohorje. Domačini so vznemirjeni. Na predavanju, ki ga je v kulturnem domu v Lovrencu na Pohorju organiziral Zavod za gozdove Slovenije, je zato že kmalu zmanjkalo vseh sedežev. Dvorana je bila nabito polna. V zadnjem času se je namreč na njihovem koncu oblikoval stabilen trop volkov, ki resda, kot pravijo, ni nevaren za ljudi, kljub temu pa je dobro biti previden, še zlasti ker na severovzhodu države že dolgo niso bili tako vajeni volkov, kot pa so jih kje drugje po Sloveniji. Potomci z Dinaridov V preteklosti je bil volk prisoten na območju celotne ...