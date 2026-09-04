Strahovit padec legendarnega slovenskega alpinista: zdravniki so se bali, da bo ohromel

S SKALO V NAROČJU PADAL SEDEM METROV

Po nesreči v Triglavski severni steni alpinist Andrej Štremfelj odlično okreva. Še dva tedna po padcu jokal od bolečin, zdaj že prehodi dva kilometra in pol.

Legendarni alpinist Andrej Štremfelj je splezal že zelo visoko, dvakrat celo najvišje – na vrh 8848 metrov visokega Mount Everesta. Prvič sta skupaj z Nejcem Zaplotnikom stala na strehi sveta kot prva Slovenca, drugič sta z ženo Marijo Štremfelj postala prvi zakonski par na svetu, ki mu je to uspelo. Pa še na sedmih drugih osemtisočakih je bil in za svoje vrhunske dosežke prejel kar dva alpinistična oskarja, zlata cepina. Prvega leta 1992 za ekstremno težak prvenstveni vzpon na Kangčendzengo in drugega leta 2018 za življenjske dosežke. A na letošnji zadnji julijski dan ga je v Triglavski ...