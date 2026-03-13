Zadnje dni politično sceno burijo posnetki, ki dnevno prihajajo na plan na anonimnih profilih družbenih omrežjih. Tako so se pojavili tudi posnetki poslovnih pogovorov nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan in znane odvetnice Nine Zidar Klemenčič.

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost obravnaval posnetke in domnevna prisluškovanja vidnim Slovencem Operativna skupina sekretariata Sveta za nacionalno varnost je dopoldne obravnavala razmere po razkritju domnevnih prisluškovanj in posnetkov vidnih Slovencev, so sporočili iz Ukoma. Avtentičnost posnetkov, ki krožijo po družbenih omrežjih, preverja policija, več prijav glede njihove vsebine pa je prejela tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Na vladi poudarjajo, da pristojni organi razmere v občutljivem predvolilnem času spremljajo, preiskujejo in sodelujejo tudi s tujimi službami. Po potrebi lahko skličejo tudi sejo Sveta za nacionalno varnost. Policija preverja avtentičnost posnetkov in morebitne znake kaznivega dejanja, KPK pa prijave preučuje v predhodnem preizkusu ter bo ob zaznanih kršitvah ukrepala ali zadeve odstopila pristojnim organom.

Tarča prirejenega poslovnega srečanja, na kakršnih so nastali tudi nezakoniti posnetki nekdanje ministrice in odvetnice, je bil očitno tudi menedžer Dejan Paravan, sicer dolgoletni prijatelj premierja Roberta Goloba. Kot je namreč sporočil, je imel identično izkušnjo. Prijavil jo je policiji.

Napaka 509

A danes je bila spletna stran s posnetimi pogovori o vplivih v slovenski politiki dlje časa nedosegljiva. Na strani je tako pokazalo napako 509.

Napaka 509 pomeni prekoračeno pasovno širino. To je strežniška HTTP napaka, ki se pojavi, ko spletna stran ali strežnik porabi več podatkovnega prometa, kot ga dovoljuje paket gostovanja. Strežnik zato začasno zavrne nove zahteve in stran se ne naloži.

FOTO: Posnetek Zaslona

Pri gostitelju (islandsko podjetje OrangeWebsite) so za Večer pojasnili, da je stran že porabila zakupljen prenos podatkov za ta mesec. A po nekaj urah je bila stran znova dosegljiva, saj je lastnik strani očitno povečal paket gostovanja.