  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA STRANKA

Aktualni evropski poslanec izvoljen na čelo nove stranke Prerod

V Kočevju ustanovni kongres.
Vladimir Prebilič je bil v Kočevju na ustanovnem kongresu stranke Prerod izvoljen za predsednika nove stranke. FOTO: Jože Suhadolnik
Vladimir Prebilič je bil v Kočevju na ustanovnem kongresu stranke Prerod izvoljen za predsednika nove stranke. FOTO: Jože Suhadolnik
STA
 15. 10. 2025 | 19:46
 15. 10. 2025 | 20:18
4:22
A+A-

Stranka Prerod se v temeljnem programu predstavlja kot levosredinska stranka, ki želi presegati polarizacijo in v politiko vrniti zmernost. Ključne stebre, ki tvorijo hrbtenico za moderno, solidarno in varno Slovenijo, vidijo v zdravstvu, varnosti, gospodarstvu, znanju in skupnosti, so na ustanovnem kongresu predstavili in potrdili program stranke.

Stranka Prerod s temeljno programsko listino poudarja, da verjame v politiko preseganja ozkih delitev in zavrnitev logike dveh polov.

image_alt
Znano, kako se bo imenovala stranka Vladimirja Prebiliča

O izhodiščih programa, ki ga je ob ustanovitvi stranke v Kočevju predstavil Klemen Grošelj, navajajo, da »brez zdravja ni dostojnega življenja in družbene stabilnosti, brez znanja ni inovacij in produktivnosti, brez skupnosti ni zaupanja in demokracije, brez gospodarstva ni socialne države in javnih storitev, brez varnosti pa ni temeljev, na katerih vse to stoj«.

Vladimir Prebilič je bil na ustanovnem kongresu stranke Prerod izvoljen za predsednika nove stranke.

Med programskimi točkami, za katere se bodo zavzemali pa nadalje naštevajo učinkovitost policije, posodobitev opreme, znanja in kadrov Slovenske vojske, krepitev digitalne varnosti in civilne zaščite.

Na področju zdravstva se bodo zavzemali za močno preventivo, presejalne programe, dostopnost in digitalno podporo. Dolgotrajna oskrba pa mora temeljiti na modelu, da starejši čim dlje bivajo samostojno doma, navajajo v programu.

Stanovanjsko politiko vidijo kot eno osrednjih razvojnih nalog in kot rešitev med drugim navajajo trajnostne soseske z vso potrebno infrastrukturo.

Iz govora

Novoizvoljeni predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič je v govoru izpostavil, da mora politika zagotavljati red, stabilnost in predvidljivost, zato pa ji morajo vrniti dostojanstvo, spodobnost in normalnost. Politika mora postati prostor odgovornosti in ne boja za oblast. »Naj bo to naš Prerod - politični in družbeni,« je dejal.

V nagovoru je podal tudi oceno sedanje politike, ki po njegovem mnenju izgublja legitimnost, saj razkraja zaupanje v demokratične institucije, tudi v stranke in medije. »V slovenski politiki namreč ni več sramu,« je bil oster. »Populisti vseh vrst« podirajo institucije in pravila, razgrajujejo demokratične temelje države in uničujejo zaupanje v pravo, stroko in red, je dodal.

Na področju gospodarstva obljubljajo prihodnost na idejah, tehnologijah in znanju, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta. Razvoj gospodarstva mora biti po mnenju nove stranke tesno povezan z izobraževalnim sistemom, zato predlagajo povečanje vlaganj v raziskave in razvoj, večjo učinkovitost kroženja možganov ter posodobljene učne načrte.

Izpostavljajo tudi pomen prehranske in energetske varnosti, pri čemer rešitev vidijo v zaščiti določene kvote kmetijskih zemljišč, modernizaciji kmetijskega sektorja, pospešenem zmanjševanju rabe fosilnih goriv, povečanem deležu obnovljivih virov, pravičnem zelenem prehodu, kjer stroškov ne nosijo le posamezniki, jedrska energija pa ostane del energetske mešanice.

Kot nujno izpostavljajo še ničelno toleranco do korupcije, digitalno preobrazbo za sodobno in učinkovito delovanje države, stratešk infrastrukturni preboj z javnimi naložbami v železniško infrastrukturo in krepitev trajnostne mobilnosti, celovit in usklajen sistem demografske politike, ki bo mladim omogočil podporno okolje za ustvarjanje družin, starejšim pa priložnost za aktivno staranje.

Urejeno, strateško, strogo, a vključujočo migracijsko politiko vidijo v ciljnem privabljanju strokovnjakov in delovne sile v deficitarnih panogah ter sočasnih učinkovitih integracijskih programih, ki zaobjemajo učenje jezika, poznavanja kulture ter vključevanje v lokalne skupnosti in na trg dela.

V zunanji politiki pa mora Slovenija postati soustvarjalec evropskih politik in kredibilen partner Nato, izhaja iz programa stranke.

Našteto pa je dosegljivo le ob stabilnih in vzdržnih javnih financah, navajajo snovalci programa. Pri tem izpostavljajo, da mora biti davčni sistem pravičen, pregled in enostaven, predlagajo pa tudi vzpostavitev razvojne blagajne, namenjene financiranju prebojnih projektov strateškega pomena za državo.

 

 

Več iz teme

kongrespolitične strankeprogramVladimir PrebiličStranka Prerod
ZADNJE NOVICE
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Mel Robbins Mia Bone: Prijateljstva imajo življenjsko dobo (Suzy)

Obe strokovnjakinji se strinjata, da je rešitev preprosta ...
15. 10. 2025 | 21:00
20:56
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Urška Klakočar Zupančič z rdečimi salonarji poslala močno sporočilo: »Začenja se ...«

Pravi, da bo ostala jasna, odločna in nekoliko samosvoja.
15. 10. 2025 | 20:56
20:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNE PREVARE

Pazite se spletnih prevarantov, v Izoli izmaknili več tisoč evrov

Policisti primer preiskujejo.
15. 10. 2025 | 20:48
20:11
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: znaki, ki vedno govorijo resnico – tudi takrat, ko boli

Kateri horoskopski znaki ne poznajo laži?
15. 10. 2025 | 20:11
19:46
Novice  |  Slovenija
NOVA STRANKA

Aktualni evropski poslanec izvoljen na čelo nove stranke Prerod

V Kočevju ustanovni kongres.
15. 10. 2025 | 19:46
19:33
Bulvar  |  Tuji trači
VRTGOLAVI ZASLUŽKI

Barron Trump pri devetnajstih ustvaril že 130 milijonov, Melania kipi od ponosa

Barron naj bi imel pomembno vlogo tudi pri Trumpovem vstopu v svet kriptovalut.
15. 10. 2025 | 19:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki