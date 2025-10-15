Aktualni evropski poslanec izvoljen na čelo nove stranke Prerod

Stranka Prerod se v temeljnem programu predstavlja kot levosredinska stranka, ki želi presegati polarizacijo in v politiko vrniti zmernost. Ključne stebre, ki tvorijo hrbtenico za moderno, solidarno in varno Slovenijo, vidijo v zdravstvu, varnosti, gospodarstvu, znanju in skupnosti, so na ustanovnem kongresu predstavili in potrdili program stranke.

Stranka Prerod s temeljno programsko listino poudarja, da verjame v politiko preseganja ozkih delitev in zavrnitev logike dveh polov.

O izhodiščih programa, ki ga je ob ustanovitvi stranke v Kočevju predstavil Klemen Grošelj, navajajo, da »brez zdravja ni dostojnega življenja in družbene stabilnosti, brez znanja ni inovacij in produktivnosti, brez skupnosti ni zaupanja in demokracije, brez gospodarstva ni socialne države in javnih storitev, brez varnosti pa ni temeljev, na katerih vse to stoj«.

Vladimir Prebilič je bil na ustanovnem kongresu stranke Prerod izvoljen za predsednika nove stranke.

Med programskimi točkami, za katere se bodo zavzemali pa nadalje naštevajo učinkovitost policije, posodobitev opreme, znanja in kadrov Slovenske vojske, krepitev digitalne varnosti in civilne zaščite.

Na področju zdravstva se bodo zavzemali za močno preventivo, presejalne programe, dostopnost in digitalno podporo. Dolgotrajna oskrba pa mora temeljiti na modelu, da starejši čim dlje bivajo samostojno doma, navajajo v programu.

Stanovanjsko politiko vidijo kot eno osrednjih razvojnih nalog in kot rešitev med drugim navajajo trajnostne soseske z vso potrebno infrastrukturo.

Iz govora Novoizvoljeni predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič je v govoru izpostavil, da mora politika zagotavljati red, stabilnost in predvidljivost, zato pa ji morajo vrniti dostojanstvo, spodobnost in normalnost. Politika mora postati prostor odgovornosti in ne boja za oblast. »Naj bo to naš Prerod - politični in družbeni,« je dejal. V nagovoru je podal tudi oceno sedanje politike, ki po njegovem mnenju izgublja legitimnost, saj razkraja zaupanje v demokratične institucije, tudi v stranke in medije. »V slovenski politiki namreč ni več sramu,« je bil oster. »Populisti vseh vrst« podirajo institucije in pravila, razgrajujejo demokratične temelje države in uničujejo zaupanje v pravo, stroko in red, je dodal.

Na področju gospodarstva obljubljajo prihodnost na idejah, tehnologijah in znanju, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta. Razvoj gospodarstva mora biti po mnenju nove stranke tesno povezan z izobraževalnim sistemom, zato predlagajo povečanje vlaganj v raziskave in razvoj, večjo učinkovitost kroženja možganov ter posodobljene učne načrte.

Izpostavljajo tudi pomen prehranske in energetske varnosti, pri čemer rešitev vidijo v zaščiti določene kvote kmetijskih zemljišč, modernizaciji kmetijskega sektorja, pospešenem zmanjševanju rabe fosilnih goriv, povečanem deležu obnovljivih virov, pravičnem zelenem prehodu, kjer stroškov ne nosijo le posamezniki, jedrska energija pa ostane del energetske mešanice.

Kot nujno izpostavljajo še ničelno toleranco do korupcije, digitalno preobrazbo za sodobno in učinkovito delovanje države, stratešk infrastrukturni preboj z javnimi naložbami v železniško infrastrukturo in krepitev trajnostne mobilnosti, celovit in usklajen sistem demografske politike, ki bo mladim omogočil podporno okolje za ustvarjanje družin, starejšim pa priložnost za aktivno staranje.

Urejeno, strateško, strogo, a vključujočo migracijsko politiko vidijo v ciljnem privabljanju strokovnjakov in delovne sile v deficitarnih panogah ter sočasnih učinkovitih integracijskih programih, ki zaobjemajo učenje jezika, poznavanja kulture ter vključevanje v lokalne skupnosti in na trg dela.

V zunanji politiki pa mora Slovenija postati soustvarjalec evropskih politik in kredibilen partner Nato, izhaja iz programa stranke.

Našteto pa je dosegljivo le ob stabilnih in vzdržnih javnih financah, navajajo snovalci programa. Pri tem izpostavljajo, da mora biti davčni sistem pravičen, pregled in enostaven, predlagajo pa tudi vzpostavitev razvojne blagajne, namenjene financiranju prebojnih projektov strateškega pomena za državo.