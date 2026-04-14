Strašna nesreča na domačiji Cirile Toplak: požar zajel njen dom

V sredo zvečer je Cirilo Toplak, stanovalko domačije Za Lamovjem v Orehovski grapi, zadela nesreča, ki je ne privoščiš nikomur. Požar, ki je zajel njen dom, je uničil številne spomine in trud, ki ga je vložila v gradnjo svojega doma. Vendar pa je kljub hudi nesreči, ki jo je doletela, ostala hvaležna za pomoč, ki ji je bila nudena v težkih trenutkih.

»Zagorel je moj dom, ki sem si ga s trudom in ljubeznijo ustvarila na domačiji Za Lamovjem v Orehovski grapi. Zdaj, ko sem si od hudega že malo opomogla, bi se želela zahvaliti vsem, ki ste naredili to nesrečo manjšo, kot bi lahko bila. Oprostite, če ne bom navajala imen, zato da koga ne izpustim,« so njen zapis objavili na PGD Cerkno.

Gašenje požara se je z dvema gasilcema iz Raven, ki sta bila prva na terenu. Z gasilnim aparatom sta se lotila gašenja, preden je požar popolnoma izbruhnil. Kmalu zatem so prispeli ostali gasilci, ki so prevzeli nadzor nad požarom, ko je zagorelo ostrešje. Požar, ki je ogrožal dom, so obvladali v zadnjem trenutku. Vsem gasilcem, ki so pomagali dokončati gašenje, je Cirila iz srca zahvalila za njihovo požrtvovalnost. Požarna straža je ostala na terenu še nekaj ur, da je požar dokončno pogasila, čeprav so nekateri morali naslednji dan v službo.

»Dva gasilca, ki sta prva pritekla iz Raven z gasilnim aparatom, hvala. Hvala preostalim ravenskim gasilcem, ki ste se kmalu zatem pripeljali, in ki ste obvladali požar, ko je zagorelo ostrešje in je šlo za minute. Hvala vsem ostalim prostovoljnim gasilcem, ki ste prišli še zatem in pomagali požar dokončno pogasiti. Hvala tistim, ki ste ostali na požarni straži še nekaj ur, čeprav ste šli zjutraj na delo,« je zapisala Toplak.

Skupnost je stopila skupaj

Med gasilci je bilo nekaj takih, ki so ji pomagali graditi njen dom, zdaj pa so prišli še, da bi ga zaščitili pred ognjem. Zahvalila se je tudi skupini gasilcev, ki je naslednji dan prišla pospravit opremo in zaščititi streho s polivinilom. »Vsem udeleženim gasilcem: rekli ste, da se mi ni treba zahvaljevati, da je vaša dolžnost pomagati. Kljub temu: iz srca hvala, da ste mi rešili dom,« je navedla.

Zahvalila se je tudi sosedom iz grape, ki so že tisti večer prišli naokrog in ponudili pomoč. Naslednje jutro so se pridružili še nekateri, ki so pomagali pri čiščenju in odstranjevanju uničenih strešnikov ter izolacije. Ob tem pa so ji s svojo prijaznostjo pomagali zmanjšati občutek nesreče. »Hvala vsem, ki ste prišli v to čistilno akcijo in še posebej, da ste še malo ostali in se pogovarjali in zmanjšali občutek nesreče z vašo prijaznostjo, sočutjem in humorjem,« je navedla.

Sosedam iz grape in ženam iz Raven, ki so ji ponudile prenočišče in pomoč pri čiščenju, je Cirila posebej izkazala hvaležnost za podporo in pripravljenost pomagati v tem težkem času. Na koncu pa se je zahvalila tudi predsedniku krajevne skupnosti, ki je organiziral skupino sosedov, ki je prišla naslednji dan pomagati pri čiščenju. »Res imam srečo, da živim v taki skupnosti. Prosim, računajte name, ko bo kdo od vas potreboval pomoč,« je zaključila svojo objavo Cirila Toplak, ki je sicer univerzitetna profesorica in raziskovalka naravoverstva.

Pred leti je odkupila domačijo Za Lamovjem in težko dostopna grapa je postala njen dom. Kot lahko beremo na spletu, je Cirila iskala svoj delovni kotiček in prav tam je našla svojo oazo miru. Domačijo, ki naj bi bila ena od petih izvornih kmetij v Ravnah in je že leta 1377 zapisana v Tolminskem urbarju, je skrbno obnovila. Najprej je začela z obnovo propadajočih fresk na pročelju, nato pa se je lotila prenove prazne lupine skednja in jo spremenila v trajnostno domovanje.

Kljub številnim izzivom pri obnovi, saj je domačija zaščitena kot lokalni spomenik, ni izgubila navdušenja. Še vedno verjame v to, kar počne, in glasno promovira reševanje starih domačij, ki imajo zgodovinsko in kulturno vrednost.