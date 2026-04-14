  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JAVNA ZAHVALA

Strašna nesreča na domačiji Cirile Toplak: požar zajel njen dom

V svoji javni objavi se je Cirila zahvalila vsem, ki so ji pomagali zmanjšati škodo, ki jo je povzročil požar.
FOTO: Pgd Cerkno
Nina Čakarić
 14. 4. 2026 | 09:11
4:23
A+A-

V sredo zvečer je Cirilo Toplak, stanovalko domačije Za Lamovjem v Orehovski grapi, zadela nesreča, ki je ne privoščiš nikomur. Požar, ki je zajel njen dom, je uničil številne spomine in trud, ki ga je vložila v gradnjo svojega doma. Vendar pa je kljub hudi nesreči, ki jo je doletela, ostala hvaležna za pomoč, ki ji je bila nudena v težkih trenutkih.

»Zagorel je moj dom, ki sem si ga s trudom in ljubeznijo ustvarila na domačiji Za Lamovjem v Orehovski grapi. Zdaj, ko sem si od hudega že malo opomogla, bi se želela zahvaliti vsem, ki ste naredili to nesrečo manjšo, kot bi lahko bila. Oprostite, če ne bom navajala imen, zato da koga ne izpustim,« so njen zapis objavili na PGD Cerkno.

Gašenje požara se je z dvema gasilcema iz Raven, ki sta bila prva na terenu. Z gasilnim aparatom sta se lotila gašenja, preden je požar popolnoma izbruhnil. Kmalu zatem so prispeli ostali gasilci, ki so prevzeli nadzor nad požarom, ko je zagorelo ostrešje. Požar, ki je ogrožal dom, so obvladali v zadnjem trenutku. Vsem gasilcem, ki so pomagali dokončati gašenje, je Cirila iz srca zahvalila za njihovo požrtvovalnost. Požarna straža je ostala na terenu še nekaj ur, da je požar dokončno pogasila, čeprav so nekateri morali naslednji dan v službo.

»Dva gasilca, ki sta prva pritekla iz Raven z gasilnim aparatom, hvala. Hvala preostalim ravenskim gasilcem, ki ste se kmalu zatem pripeljali, in ki ste obvladali požar, ko je zagorelo ostrešje in je šlo za minute. Hvala vsem ostalim prostovoljnim gasilcem, ki ste prišli še zatem in pomagali požar dokončno pogasiti. Hvala tistim, ki ste ostali na požarni straži še nekaj ur, čeprav ste šli zjutraj na delo,« je zapisala Toplak.

Skupnost je stopila skupaj

Med gasilci je bilo nekaj takih, ki so ji pomagali graditi njen dom, zdaj pa so prišli še, da bi ga zaščitili pred ognjem. Zahvalila se je tudi skupini gasilcev, ki je naslednji dan prišla pospravit opremo in zaščititi streho s polivinilom. »Vsem udeleženim gasilcem: rekli ste, da se mi ni treba zahvaljevati, da je vaša dolžnost pomagati. Kljub temu: iz srca hvala, da ste mi rešili dom,« je navedla.

Zahvalila se je tudi sosedom iz grape, ki so že tisti večer prišli naokrog in ponudili pomoč. Naslednje jutro so se pridružili še nekateri, ki so pomagali pri čiščenju in odstranjevanju uničenih strešnikov ter izolacije. Ob tem pa so ji s svojo prijaznostjo pomagali zmanjšati občutek nesreče. »Hvala vsem, ki ste prišli v to čistilno akcijo in še posebej, da ste še malo ostali in se pogovarjali in zmanjšali občutek nesreče z vašo prijaznostjo, sočutjem in humorjem,« je navedla.

Sosedam iz grape in ženam iz Raven, ki so ji ponudile prenočišče in pomoč pri čiščenju, je Cirila posebej izkazala hvaležnost za podporo in pripravljenost pomagati v tem težkem času. Na koncu pa se je zahvalila tudi predsedniku krajevne skupnosti, ki je organiziral skupino sosedov, ki je prišla naslednji dan pomagati pri čiščenju. »Res imam srečo, da živim v taki skupnosti. Prosim, računajte name, ko bo kdo od vas potreboval pomoč,« je zaključila svojo objavo Cirila Toplak, ki je sicer univerzitetna profesorica in raziskovalka naravoverstva. 

Pred leti je odkupila domačijo Za Lamovjem in težko dostopna grapa je postala njen dom. Kot lahko beremo na spletu, je Cirila iskala svoj delovni kotiček in prav tam je našla svojo oazo miru. Domačijo, ki naj bi bila ena od petih izvornih kmetij v Ravnah in je že leta 1377 zapisana v Tolminskem urbarju, je skrbno obnovila. Najprej je začela z obnovo propadajočih fresk na pročelju, nato pa se je lotila prenove prazne lupine skednja in jo spremenila v trajnostno domovanje.

Kljub številnim izzivom pri obnovi, saj je domačija zaščitena kot lokalni spomenik, ni izgubila navdušenja. Še vedno verjame v to, kar počne, in glasno promovira reševanje starih domačij, ki imajo zgodovinsko in kulturno vrednost.

Več iz teme

Cirila ToplakpožargasilciDomačija Za Lamovjem
ZADNJE NOVICE
10:16
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL

V pričakovanju festivala v Cannesu: ti legendi bosta prejeli častni zlati palmi

Tekmovalni program združuje avtorska imena in igralsko prepoznavne projekte.
14. 4. 2026 | 10:16
10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Mladoletna peška huje poškodovana pri trčenju z avtobusom!

Zgodilo se je na Seidlovi cesti v Novem mestu.
14. 4. 2026 | 10:05
10:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Skrivnost magnolij: starodavni cvetovi, ki jih oprašujejo hrošči

Magnolije navdušujejo s cvetovi, a njihova prava skrivnost se skriva v trdoživih pestičih, ki so tem starodavnim drevesom omogočili preživetje skozi milijone let.
14. 4. 2026 | 10:00
09:55
Šport  |  Športni trači
NBA

Luka Dončić moral nujno zapustiti Španijo: zdaj se vrača v ZDA, a ne tudi na parket

Ni še pravi čas, da se Luka Dončić vrne na parket, vendar je čas, da se vrne k ekipi.
14. 4. 2026 | 09:55
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOV UDAREC

Princ Harry v novih težavah, na njegov naslov prispela odmevna tožba

Britanskega princa Harryja toži dobrodelna afriška organizacija, pri ustanovitvi katere je leta 2006 sodeloval tudi sam.
14. 4. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki