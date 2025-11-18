Strašni prizori iz Brd, krajani obupani: V treh urah je vse šlo (FOTO)

»V treh urah je vse šlo,« nam o tem, kako se je v ponedeljek narava znesla nad Goriškimi brdi, pravijo krajani Neblega. »To je samo lilo. Lilo in lilo ...«
O tem, kakšno škodo je povzročilo močno deževje in posledično poplave, je mogoče dobro videti na vinogradih vzdolž ceste od Neblega do mejnega prehoda z Italijo.
Ponekod so cele vrste vinogradov položene skoraj do tal. »Škoda je ogromna,« se ob tem le za glavo držijo domačini.
