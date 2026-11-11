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GROZLJIVO

Niki Kovač grozili s smrtjo! Zdaj je morala na policijo, storilce naj bi že identificirali

Številni so prst uperili v splošno politično retoriko in spletne profile, ki po njihovem mnenju ustvarjajo sovražno vzdušje.
Grozijo ji s smrtjo, pa ne prvič. FOTO: Črt Piksi
Grozijo ji s smrtjo, pa ne prvič. FOTO: Črt Piksi
N. P.
 11. 11. 2026 | 15:02
 11. 11. 2026 | 15:21
3:26
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V ospredju domačega političnega dogajanja je v zadnjih dneh poleg lokalnih volitev tudi spopad glede financiranja nevladnih organizacij in njihovega sodelovanja v referendumskih ter volilnih kampanjah. Zaostritev med stranko SDS in Inštitutom 8. marec pa se je zdaj prevesila v resne grožnje zoper direktorico inštituta Niko Kovač, ki je sicer že na včerajšnji tiskovni konferenci dejala: »Lahko me pretepete, ubijete, prepoveste naše delovanje, ampak ideja bo ostala živa«.

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Povod za zadnje napetosti je bil zakonski predlog o spremembah zakona o volilni in referendumski kampanji, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Zvonkom Černačem (SDS). Predlog predvideva prepoved organiziranja kampanj za pravne osebe, ki so se v zadnjih petih letih delno ali v celoti financirale iz tujine. V Inštitutu 8. marec so vsebini ostro nasprotovali in jo označili za poskus onemogočanja njihovega delovanja.

V odziv na predlog se je Nika Kovač odločila za protestno akcijo: avstrijsko aktivistko in donatorico Marlene Engelhorn je zaprosila, da naj nakazilo iz tujine raje izvede tudi na račun stranke SDS. S tem so želeli opozoriti na po njihovem mnenju absurdne posledice zakona, saj bi ob takšnem pravilu iz kampanj izpadla tudi sama stranka. V SDS so se odzvali s pojasnilom, da bodo sredstva po zakonski dolžnosti preusmerili v humanitarne namene, inštitutu pa očitali širjenje skrajne agende.

Nika Kovač in Janez Janša sta na nasprotnih polih. FOTO: Kolaž
Nika Kovač in Janez Janša sta na nasprotnih polih. FOTO: Kolaž

Nika Kovač na policiji zaradi groženj s smrtjo

Dogajanje pa je v sredo, 11. novembra, doseglo nov vrhunec z neposrednimi grožnjami zoper vodjo inštituta. Iz Inštituta 8. marec so na družbenih omrežjih uradno sporočili, da je Nika Kovač morala poiskati pomoč organov pregona: »Naša Nika je ravno na poti na policijsko postajo zaradi groženj s smrtjo.«

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Nika Kovač o predlogu prepovedi Inštituta 8. marec: »Lahko me pretepete, ubijete, prepoveste naše delovanje, ampak ideja bo ostala živa«

Čeprav uradno ni znano, kdo stoji za poslanimi grožnjami in zbiranje obvestil še poteka, je novica na spletu sprožila buren odziv. Pod objavo inštituta se je zvrstilo več sto komentarjev, v katerih so sledilci in podporniki Kovačeve izrazili globoko ogorčenje nad ustrahovanjem ter ostro obsodili kakršno koli nasilje. Številni so prst uperili v splošno politično retoriko in spletne profile, ki po njihovem mnenju ustvarjajo sovražno vzdušje, ter se spraševali, kako lahko nekdo »zaradi enega politika gre punci groziti s smrtjo« in zakaj voditelji ne pozovejo h koncu takšnega »pritlehnega napadanja«.

Med odzivi so se zvrstili tudi zapisi, da gre pri ustrahovalcih le za »pogumneže iz Cankarjeve kleti«, nekateri uporabniki pa so poudarili, da sovražnega govora ne bodo tolerirali in so sporne komentarje – med njimi tudi tiste, ki grozijo »s svincem« – že sami prijavili policiji. Ob tem se med komentatorji zvrstijo še opozorila, da se bo pritisk do decembra, ko nas čaka referendumsko glasovanje, le še stopnjeval, a pozivajo k vztrajnosti in sporočajo, da se ne bodo pustili ustrahovati.

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Kasneje so iz Inštituta 8. marec še javili, da je Nika že zaključila obisk na policiji. Po njihovih navedbah so identificirali ljudi, ki so ji v preteklosti grozili s smrtjo. Ob tem so zapisali še, da so hvaležni, ker institucije delujejo.

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