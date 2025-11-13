  • Delo d.o.o.
TUDI TO JE SLOVENIJA

Strašno: po spletu zaokrožil posnetek izmučenega, krvavečega psa (VIDEO)

Je pes izmučen po pasji borbi?
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock 
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock 
A. G.
 13. 11. 2025 | 19:56
 13. 11. 2025 | 19:56
2:35
A+A-

Pasje borbe se ne odvijajo le v tujini — pojavljajo se tudi pri nas. Dolgoletna poročila, preiskave in pričevanja kažejo, da se v Sloveniji že več let organizirajo nezakonite borbe psov, pogosto povezane s selektivno vzrejo, prodajo in drugimi oblikami kriminala. To potrjujejo tudi raziskave in javne objave lokalnih medijev ter civilnih iniciativ, ki kontinuirano opozarjajo na problem. 

Na začetku meseca je Zavod PIT — Ustavimo pasje borbe na svojem Facebook profilu delil srce parajoč video izmučenega, krvavečega psa; posnetek je brez zvoka in (za zdaj) nima komentarjev. Takšne objave organizacij, ki delujejo na terenu, pogosto služijo dvema namenoma: opozoriti širšo javnost na obstoječ pojav in spodbuditi ljudi k prijavam ter sodelovanju pri razkrivanju organizatorjev. Zavod PIT redno objavlja primere, fotografije in videe podobne narave ter jim daje glas v javnosti. 

Kaj pravi zakonodaja?

Zakonski okvir v Sloveniji jasno prepoveduje kruto ravnanje z živalmi in mučenje živali. Kazenski zakonik določa, da se surovo ravnanje z živaljo in povzročanje nepotrebnega trpljenja kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom; hujše oblike mučenja so kaznovane strožje. Poleg Kazenskega zakonika Zakon o zaščiti živali opredeljuje tudi administrativne ukrepe in odgovornosti skrbnikov. V zadnjih letih so v zakonodajo vnesene tudi spremembe, ki zaostrujejo sankcije in omogočajo učinkovitejše ukrepanje.

Kljub obstoju zakonodaje preiskave in pregoni pogosto naletijo na ovire: prizorišča se premikajo, organizatorji delujejo diskretno, dokazi so skriti, vpleteni pa lahko uporabljajo različne poti za prikrivanje dejavnosti. Zato civilne iniciative, veterinarji, kinologi in državljani igrajo ključno vlogo pri prijavah in zagotavljanju dokazov policiji. Med drugim pozivajo k dokumentiranju morebitnih znakov mučenja (fotografije, videoposnetki, lokacija, čas) in takojšnji prijavi ustreznim službam. 

Če opazite užaljeno, hudo poškodovano ali zanemarjeno žival — ali imate informacije o prirejanju pasjih bojev — prijavite dogodek policiji ali veterinarskim službam. Mučenje živali je kaznivo dejanje in obstajajo formalni postopki za prijavo ter forenzično trditveno delo veterinarjev, ki lahko podprejo kazenski pregon. Navodila za prijavo in korake, ki jih lahko storite kot priča, najdete pri veterinarskih organizacijah in civilnih iniciativah. 

psiSlovenijapasje borbe
