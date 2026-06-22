Strela udarila v kmetijo Bukovnik pod Raduho, prizori so pretresljivi (FOTO)

Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih Policijske uprave (PU) Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovanjsko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara še ni znan, so povedali na PU Celje.

FOTO: STA

Center za obveščanje je bil o požaru obveščen minulo noč nekaj po 2. uri. Na terenu so še vedno gasilci, ogled bo opravila skupina kriminalistične policije PU Celje, so povedali na PU Celje. Dodali so še, da sta se pri gašenju dve osebi poškodovali.

Po poročanju medijev bi lahko požar zanetila strela.

Kmetija Bukovc - Bukovnik leži na območju Občine Solčava na nadmorski višini 1327 metrov.

FOTO: STA