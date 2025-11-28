Strela v gorah in pet mrtvih, preživeli Dare Vidic spregovoril o tragediji: »Lebdel sem v zraku, dvignjen približno meter od tal ...«

RAZKRIL OZADJE

Dare Vidic je prekinil polstoletni molk o usodni nesreči na Triglavu leta 1972. V tistih časih se o tem ni govorilo, zato so morali otroci svoje travme predelati čisto sami.

Poleti pred 53 leti se je tik pod vrhom Triglava zgodila ena najbolj tragičnih gorskih nesreč doslej. V kolono 14 mladih planincev, starih med 13 in 27 leti, med katerimi je bila skupina desetih iz Dobrave pri Radovljici, je med sestopanjem z vrha udarilo več strel. V apokaliptičnem neurju so štirje mladi fantje umrli na kraju nesreče, eden pozneje v bolnišnici, šest je bilo poškodovanih. Le trije so jo odnesli brez telesnih poškodb. Po tragediji je okoli preživelih zavladala tišina in trajala kar štiri desetletja. Dobrava, ki je v nesreči izgubila tri fante, se je ovila v molk. Preživeli, v ...