  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POPULACIJA MEDVEDA

Stroka ostro proti novim ukrepom: »Kontracepcija medvedov je norost«

Opozarjajo, da ignoriranje znanstvenih dognanj ogroža občutljivo ravnovesje ...
FOTO: Jože Suhadolnik/delo
FOTO: Jože Suhadolnik/delo
N. P.
 16. 10. 2025 | 08:11
 16. 10. 2025 | 08:11
A+A-

Slovenski raziskovalci z Biotehniške in Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani opozarjajo, da se je sistem upravljanja z rjavim medvedom v zadnjem letu začel oddaljevati od preverjenih praks, ki so doslej zagotavljale uspešno sobivanje ljudi in zveri. Namesto znanstveno utemeljenih ukrepov se uvajajo novi pristopi, ki so po njihovem mnenju neučinkoviti, neizvedljivi ali celo škodljivi, so poročali v oddaji 24ur.

Populacija rjavega medveda je v Sloveniji v izjemno dobrem stanju. To je rezultat kombinacije naravnih pogojev, podpore lokalnih skupnosti ter dolgoletnega sistema monitoringa in reguliranega odstrela. Ključni ukrep za preprečevanje konfliktov z ljudmi je po besedah strokovnjakov kvotni odstrel, ki ga spremljajo različni preventivni ukrepi, kot so električne ograje, varno ravnanje z odpadki in izobraževanje javnosti.

A letos se je praksa bistveno spremenila: odločitev o odvzemu je bila zadržana, kar pomeni, da regulacije populacije praktično ne bo. Posledično naj bi se število medvedov povečalo z okoli 950 na približno 1100, kar po mnenju raziskovalcev povečuje možnost konfliktov, saj se živali širijo na območja z večjo gostoto prebivalstva.

FOTO: Aco Rebernik
FOTO: Aco Rebernik

Kontracepcija in drugi »alternativni« ukrepi pod plazom kritik

Eden izmed predlaganih novih ukrepov je uporaba kontracepcije, ki pa jo strokovnjaki ostro zavračajo. Menijo, da je tak pristop z vidika izvedljivosti, stroškov, učinkovitosti in etike neprimeren, saj ne odpravlja osnovnega vzroka konfliktov, hkrati pa so dolgoročni učinki na populacijo neznani.

Poleg tega naj bi država brez jasnih strokovnih podlag opuščala dosedanje učinkovite ukrepe, kot sta nadzorovan odstrel in preprečevalno krmljenje. Po mnenju raziskovalcev takšne spremembe vodijo v slabšanje odnosov med prebivalci in državo ter rušijo ravnotežje, ki je Slovenijo postavilo za evropski zgled sobivanja z medvedom.

Strokovnjaki pozivajo, naj se prenova strategije upravljanja z medvedom izvede pregledno in na podlagi dolgoletnih raziskav ter prakse. Opozarjajo, da ignoriranje znanstvenih dognanj ogroža občutljivo ravnovesje med človekom in naravo, ki je bilo v Sloveniji dolgo časa uspešno vzdrževano.

Več iz teme

medvedzveripopulacijaodstrelodstrel medvedovrjavi medvedBiotehniška fakultetasobivanjeokolje
ZADNJE NOVICE
08:00
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Ekskluzivno razkritje Slovenskih novic: Poročil se bo veletrgovec Franc Jager

Večno zvestobo bo uspešni podjetnik v romantičnem grajskem ambientu obljubil svoji Irenci.
16. 10. 2025 | 08:00
07:50
Šport  |  Odmevi
BOKS

Nadarjeni Petrič za pas WBC

V dvorani Vižmarje Brod 22. novembra spektakel v boksu Golden Gloves Fight Night 3.
Miha Šimnovec16. 10. 2025 | 07:50
07:40
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ruski znanstvenik trdi: s številkami lahko spreminjate svojo resničnost

Metoda spreminjanja realnosti temelji na vibracijski strukturi številk. Med koncentriranjem na določene številčne nize se ureja stanje telesa.
16. 10. 2025 | 07:40
07:30
Novice  |  Slovenija
NOVA STRANKA

Prebilič jasno začrtal meje nove stranke: sodeloval ne bi ne z Golobom ne z Janšo

Evroposlanec Vladimir Prebilič na domače volitve s stranko Prerod. Mandat v Evropi bo vrnil, ko in če bo izvoljen na domačih volitvah.
Tomica Šuljić16. 10. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kremasta polenta, ki jo skuhamo kar s pomočjo pečice

Polenta iz pečice je hitra, kremasto svilena in vedno popolna. Enostaven recept, ki vas bo navdušil.
Mateja Delakorda16. 10. 2025 | 07:30
07:26
Novice  |  Svet
Z VOJAKI NAD PROTESTNIKE

V Los Angelesu razglasili izredne razmere, razlog pa Trump

Zaradi racij zvezne Službe za priseljevanje in carine številni zapuščajo delovna mesta v strahu pred nasiljem in ugrabitvami.
16. 10. 2025 | 07:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki