Stroka ostro proti novim ukrepom: »Kontracepcija medvedov je norost«

Slovenski raziskovalci z Biotehniške in Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani opozarjajo, da se je sistem upravljanja z rjavim medvedom v zadnjem letu začel oddaljevati od preverjenih praks, ki so doslej zagotavljale uspešno sobivanje ljudi in zveri. Namesto znanstveno utemeljenih ukrepov se uvajajo novi pristopi, ki so po njihovem mnenju neučinkoviti, neizvedljivi ali celo škodljivi, so poročali v oddaji 24ur.

Populacija rjavega medveda je v Sloveniji v izjemno dobrem stanju. To je rezultat kombinacije naravnih pogojev, podpore lokalnih skupnosti ter dolgoletnega sistema monitoringa in reguliranega odstrela. Ključni ukrep za preprečevanje konfliktov z ljudmi je po besedah strokovnjakov kvotni odstrel, ki ga spremljajo različni preventivni ukrepi, kot so električne ograje, varno ravnanje z odpadki in izobraževanje javnosti.

A letos se je praksa bistveno spremenila: odločitev o odvzemu je bila zadržana, kar pomeni, da regulacije populacije praktično ne bo. Posledično naj bi se število medvedov povečalo z okoli 950 na približno 1100, kar po mnenju raziskovalcev povečuje možnost konfliktov, saj se živali širijo na območja z večjo gostoto prebivalstva.

FOTO: Aco Rebernik

Kontracepcija in drugi »alternativni« ukrepi pod plazom kritik

Eden izmed predlaganih novih ukrepov je uporaba kontracepcije, ki pa jo strokovnjaki ostro zavračajo. Menijo, da je tak pristop z vidika izvedljivosti, stroškov, učinkovitosti in etike neprimeren, saj ne odpravlja osnovnega vzroka konfliktov, hkrati pa so dolgoročni učinki na populacijo neznani.

Poleg tega naj bi država brez jasnih strokovnih podlag opuščala dosedanje učinkovite ukrepe, kot sta nadzorovan odstrel in preprečevalno krmljenje. Po mnenju raziskovalcev takšne spremembe vodijo v slabšanje odnosov med prebivalci in državo ter rušijo ravnotežje, ki je Slovenijo postavilo za evropski zgled sobivanja z medvedom.

Strokovnjaki pozivajo, naj se prenova strategije upravljanja z medvedom izvede pregledno in na podlagi dolgoletnih raziskav ter prakse. Opozarjajo, da ignoriranje znanstvenih dognanj ogroža občutljivo ravnovesje med človekom in naravo, ki je bilo v Sloveniji dolgo časa uspešno vzdrževano.