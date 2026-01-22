  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STROKOVNJAK ZA VARNOSTNA VPRAŠANJA

Če lahko lažni policist hodi po Brniku, kaj še lahko spregledamo? Denis Čaleta kritično o delu policije

Denis Čaleta o varnostnem incidentu, ko se je lažni policist nemoteno sprehajal po Brniku: Kaže na sistemske pomanjkljivosti, posledice takšnih dejanj se bodo lahko pokazale šele z zamikom.
Denis Čaleta, Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana FOTO: Igor Zaplatil, Delo

Denis Čaleta, Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana FOTO: Igor Zaplatil, Delo

Je pisno opozorilo res vse, kar sledi, ko policist kot nosilec državne oblasti zlorabi položaj in zaupanja in ogrozi varnost kritične infrastrukture? FOTO: Getty Images

Je pisno opozorilo res vse, kar sledi, ko policist kot nosilec državne oblasti zlorabi položaj in zaupanja in ogrozi varnost kritične infrastrukture? FOTO: Getty Images

"Uniforma in policijska pooblastila niso osebna lastnina posameznika, temveč simbol države in zaupanja državljanov." (Fotografija je simbolična.) FOTO: Policija

"Uniforma in policijska pooblastila niso osebna lastnina posameznika, temveč simbol države in zaupanja državljanov." (Fotografija je simbolična.) FOTO: Policija

Denis Čaleta, Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana FOTO: Igor Zaplatil, Delo
Je pisno opozorilo res vse, kar sledi, ko policist kot nosilec državne oblasti zlorabi položaj in zaupanja in ogrozi varnost kritične infrastrukture? FOTO: Getty Images
"Uniforma in policijska pooblastila niso osebna lastnina posameznika, temveč simbol države in zaupanja državljanov." (Fotografija je simbolična.) FOTO: Policija
Nina Čakarić
 22. 1. 2026 | 10:11
 22. 1. 2026 | 12:05
A+A-

Potem ko je javnost presenetila novica, da se je na enem najbolj varovanih objektov v državi, na brniškem letališču, neovirano gibal lažni policist, so se odprla vprašanja: kako velik varnostni spodrsljaj je to za policijo, kako je do tega sploh lahko prišlo in ali je sankcija za policista, ki naj bi pri kaznivem dejanju sodeloval, res primerna. Za komentar smo prosili strokovnjaka za varnostna vprašanja profesorja dr. Denisa Čaleto z Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, izrednega profesorja na Fakulteti za državne in evropske študije.

»Dogodek na brniškem letališču predstavlja izjemno resen varnostni spodrsljaj policije, ki močno presega raven posamične napake ali malomarnosti. Gre za enega najbolj varovanih objektov v državi, kjer bi morali veljati najstrožji varnostni protokoli, nadzor in notranje varnostne varovalke. Dejstvo, da se je po takšnem območju dlje neovirano gibal lažni policist, kaže na sistemske pomanjkljivosti, ne zgolj na odgovornost posameznika,« pravi.

Posebej skrb vzbujajoče je, tako Čaleta, da naj bi pri tem aktivno sodeloval pravi policist, ki je omogočil dostop do uniforme in službenih kartic. Kot poudarja Čaleta, tu ne gre več za nepazljivosti, temveč za nekaj bistveno hujšega: »Zlorabo položaja in zaupanja, ki ga ima policist kot nosilec državne oblasti. Takšno ravnanje neposredno ogroža varnost potnikov, zaposlenih in celotnega sistema varovanja kritične infrastrukture.«

"Uniforma in policijska pooblastila niso osebna lastnina posameznika, temveč simbol države in zaupanja državljanov." (Fotografija je simbolična.) FOTO: Policija

Čaleta: Varnostni mehanizmi očitno ne delujejo, kot bi morali.

In prav tu, opozarja sogovornik, je treba poudariti pomen objektov kritične infrastrukture. »Gre za sisteme, katerih delovanje je ključno za varnost države, nemoteno delovanje družbe in gospodarstvo. Zato varnostnih incidentov na takšnih lokacijah ni mogoče presojati zgolj skozi dejstvo, da domnevno še niso znane konkretne varnostne posledice.« 

Čaleta posebej izpostavi vprašanje posledic in nadzora: »Že sam nepooblaščen dostop predstavlja resno tveganje, saj je pogosto nemogoče z gotovostjo ugotoviti, kaj vse je bilo opaženo, preverjeno, dokumentirano ali potencialno zlorabljeno. Posledice takšnih dejanj se lahko pokažejo šele z zamikom ali pa jih zaradi narave tveganj sploh ni mogoče v celoti zaznati.«

Ko se vprašamo, kako je do takšnega dogodka sploh lahko prišlo, Čaleta odgovarja, da je to predvsem test za notranji nadzor in kulturo odgovornosti. »Vprašanje, kako je do takšnega dogodka sploh lahko prišlo, odpira resne dileme o učinkovitosti notranjega nadzora, nadzoru nad službenimi karticami, preverjanju identitet ter kulturi odgovornosti znotraj policije. Če je mogoče, da nekdo dlje uporablja policijsko identiteto brez zaznave, potem varnostni mehanizmi očitno ne delujejo, kot bi morali.«

Je pisno opozorilo res vse, kar sledi, ko policist kot nosilec državne oblasti zlorabi položaj in zaupanja in ogrozi varnost kritične infrastrukture? FOTO: Getty Images
Je pisno opozorilo res vse, kar sledi, ko policist kot nosilec državne oblasti zlorabi položaj in zaupanja in ogrozi varnost kritične infrastrukture? FOTO: Getty Images

Razburja tudi informacija o sankciji

»Še posebej problematična pa je informacija, da je policist za pomoč pri kaznivem dejanju prejel zgolj pisno opozorilo. Takšna sankcija deluje nesorazmerno blaga glede na težo dejanja in pošilja nevarno sporočilo, da so posledice za hude zlorabe pooblastil minimalne. To spodkopava zaupanje javnosti v policijo in hkrati demotivira tiste policiste, ki svoje delo opravljajo profesionalno in odgovorno,« pravi Čaleta.

Kaj pa motivi? Čaleta našteje več možnosti. »Motivi za takšno ravnanje so lahko različni: od osebnih poznanstev, morebitnih finančnih koristi, pritiska ali celo podcenjevanja posledic. A ne glede na motive ostaja ključno dejstvo, da uniforma in policijska pooblastila niso osebna lastnina posameznika, temveč simbol države in zaupanja državljanov.«

Primer tako ne sme ostati le še ena afera enodnevnica, temveč opozorilo. »Primer z Brnika bi moral služiti kot resno opozorilo, da zgolj napovedi o krepitvi varnosti ne bodo dovolj. Potrebni so jasni postopki, učinkovit notranji nadzor in sorazmerne sankcije, sicer se lahko podobni primeri ponovijo, posledice pa bi bile lahko za državo bistveno hujše,« opozarja. 

Letališče: To je izključno v pristojnosti policije.

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana poudarjajo, da niso pristojni za notranje zadeve policije in konkretnega primera ne komentirajo. Dodali so še splošno pojasnilo o režimu dostopa: »Na splošno pojasnjujemo, da je letališče razdeljeno na javni del, do katerega imajo dostop potniki, obiskovalci in druge osebe, ter na varovana območja, do katerih je dostop dovoljen izključno osebam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za vstop. Za gibanje po varovanih območjih so vsi uporabniki, vključno s policisti in drugimi državnimi organi, zavezani spoštovati določbe Zakona o letalstvu ter interne varnostne postopke letališča, vključno z ustreznimi dovoljenji in identifikacijo. Brez izpolnjevanja teh pogojev samostojno gibanje po varovanih območjih ni dovoljeno nobeni osebi, ne glede na funkcijo ali organ, ki mu pripada,« pojasnjujejo s Fraporta. 

Več iz teme

Denis ČaletaBrnikpolicistzloraba položajavarnostna tveganjaLetališče Jožeta Pučnika Ljubljana
ZADNJE NOVICE
11:43
Novice  |  Slovenija
POVIŠANJE

Znano, za koliko se bo letos zvišala minimalna plača, minister Mesec dosegel svoje

Oodločitev o 1000 evrih neto je zdržala koalicijsko in vladno presojo, je še dodal.
22. 1. 2026 | 11:43
11:35
Bulvar  |  Zanimivosti
NAVDUŠILA

To je Veronika - prva krava, ki je uporabila orodje

Zna se popraskati z metlami in grabljami. Raziskovalci menijo, da so krave pametnejše, kot smo mislili.
22. 1. 2026 | 11:35
11:30
Novice  |  Slovenija
MANIPULACIJE?

Srbska političarka udarila po Prebiliču, potem ko je izjavil: Takšne stvari se niso dogajale niti v jugoslovanskem režimu

Predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić je slovenskemu evroposlancu očitala politično manipulacijo, potem ko je ta kritiziral policijsko posredovanje na Filozofski fakulteti v Novem Sadu.
22. 1. 2026 | 11:30
11:16
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNA VEST

Dvor žaluje: umrla je kraljeva sestra

Princesa se je poslovila mirno, v krogu svoje družine.
22. 1. 2026 | 11:16
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
PRILJUBLJENA ZVRST

Simon Vadnjal skočil v country vode

V svoji glasbeni karieri je zaplaval v nekoliko drugačne vode.
Roman Turnšek22. 1. 2026 | 11:09
11:06
Lifestyle  |  Astro
NASVET

Ko smo v temi, poiščimo smisel: kopel z morsko soljo bo odplaknila težo

Zavedajmo se, da smo v zimi in da ta vedno mine.
22. 1. 2026 | 11:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki