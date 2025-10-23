Strokovnjaki opozarjajo, sedenje je enako tvegano kot kajenje

Preventiva ali preprečevanje nastanka bolezni je najcenejša politika, ki se običajno zdi predraga, dokler izredne razmere ne izdajo računa,« pravi prof. dr. Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper. Ima dolgoletne izkušnje z raziskavami mehanizmov sprememb, ki nastopijo zaradi gibalne neaktivnosti ali procesov staranja. Sredi oktobra je ZRS v sodelovanju z Gledališčem Koper gostil sogovornike na pogovoru o znanosti z naslovom Spoznaj. Pri tem ZRS vodi želja, da vsebine znanstveno-raziskovalnega dela iz kabinetov in laboratorijev približa širši javnosti. Tema tokratnega pogovora je bila Dolgo, zdravo, srečno življenje: znanstveni vpogled v dolgoživost. Znanstveniki so razmišljali, kateri dejavniki vplivajo na življenjsko dobo in kako lahko z dognanji, inovacijami ter premišljenimi družbenimi pristopi ustvarimo pogoje za aktivno, zdravo in srečno staranje.

»Skrb za zdravje se začne že v rosnih letih, a na srečo nikoli ni prepozno. Vedno je čas za spremembo življenjskega sloga, za korak, ki bo pripomogel, da bomo pozneje zboleli in imeli manj težav. Gre za naložbo, ki se nam bo obrestovala,« je povedala mag. Vesna Kerstin Petrič, vodja službe za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) na Ministrstvu za zdravje RS. Obenem je opozorila tudi na drugo skrajnost – vse pogostejša pričakovanja, da bi človek lahko živel 150 let ali celo postal nesmrten. Po njenih besedah se še vedno velja držati osnovnega znanja, ki ga poznamo že dolgo: na naše zdravje pozitivno vplivata gibanje in zdrava prehrana.

Mladi so lahko dobili vpogled v svoje zdravstveno stanje in gibalne zmožnosti.

Kako podaljšati zdrava leta

Dr. Martina Horvat, nacionalna koordinatorica patronažnega zdravstvenega varstva na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je poudarila, da se na inštitutu veliko ukvarjajo s tem, kako podaljšati zdrava leta življenja. »Kljub temu da velikost prebivalstva v Sloveniji ustreza predmestju večjega mesta, poteka staranje po posameznih regijah različno. V okviru naših projektov, kot so Aktivno staranje in preprečevanje padcev, Integracija geriatrične oskrbe starejših in Obvladovanje krhkosti, namenjamo veliko pozornosti preprečevanju neenakosti obravnave med slovenskimi regijami,« je pojasnila.

»Mi obstajamo, ker je preventiva odpovedala,« je v šali dejal dr. Mladen Gasparini, predstojnik oddelka za kirurgijo Splošne bolnišnice Izola. In resno dodal, da bi lahko z današnjim znanjem o zdravem načinu življenja za 80 odstotkov izboljšali zdravstveno stanje oseb nad 65 let. »Če bi obstajalo zdravilo, ki bi samo za 25 odstotkov podaljšalo zdrava leta življenja, bi ljudje drli v lekarne. Gibanje in zdrava prehrana pa se zdita preveč banalna, da bi ju upoštevali,« je dejal. Izpostavil je pomen tako imenovane sekundarne preventive, spremembe življenjskega sloga po bolezni, saj ima ta prav tako pomemben vpliv.

Vsakemu so pojasnili, kakšna je njegova zdravstvena slika v primerjavi z vrstniki.

Da je pri obravnavi starostnika pomembno izhajati iz potreb posameznika, je poudarila Liljana Batič Dernovšek, direktorica ljubljanskega Zavoda za oskrbo na domu, edinstvene ustanove v državi, ki skrbi za kakovost življenja v starosti. »Ljudje si večinoma želimo, da bi na starost ostali doma, in mi si prizadevamo, da bi jim to z našimi storitvami omogočili,« je pojasnila. Opozorila je tudi na pomanjkanje kadra za oskrbo starejših in razraščanje črnega trga tovrstnih storitev. Največje breme oskrbe starejših trenutno nosijo svojci, predvsem starejše ženske, ki zaradi tega izgorevajo, zbolevajo in same potrebujejo pomoč.

Opozorili so na pomen ukrepov na družbeni ravni. »Ne gre samo za finance, temveč za učinkovitost politik. Pogumna odločitev, kot bi bila ta, da bi povišali cene alkohola, bi zagotovo zmanjšala dostopnost alkohola in težav, ki so z njim povezane,« je prepričana Kerstin Petričeva. Gasparini meni, da znanje o tem, kako živeti dlje in bolje, že imamo, Pišot pa je dodal, da je ključno z učinkovito komunikacijo ozaveščati širšo družbo, in se ob tem vprašal, koliko ljudi se zaveda, da je sedenje več kot pet ur dnevno enako tvegano kot kajenje.