Uspešno deaktivirali 215 kilogramov težko bombo (FOTO)

Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) so danes uspešno deaktivirali 213 kilogramov težko angleško letalsko bombo, ki so jo delavci vodnogospodarskega podjetja pred dnevi našli pri Globokem v Občini Radovljica, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Poveljnik državne enote Darko Zonjič je po uspešni deaktivaciji pojasnil, da je bilo vsega skupaj konec v dobre pol ure, potem ko je pripadnikom enote uspelo odstraniti obstoječi vžigalnik. »Na terenu je tokrat sodelovalo 76 pripadnikov 22 služb s področja zaščite in reševanja. Vsem sodelujočim čestitamo in se zahvaljujemo za izjemno strokovnost in požrtvovalnost pri zagotavljanju naše varnosti,« so v objavi na družabnem omrežju še sporočili v Upravi za zaščito in reševanje ter dodali še nekaj fotografij.

Tokratna deaktivacija je bila sicer že druga v tem mesecu na istem območju. Že 6. septembra so v strugi Save pri Globokem našli 250 kilogramov težko bombo z oznako AN64, ki so jo 5. aprila 1945 odvrgla letala P-38 Lightning iz 71. lovske eskadrilje 1. lovske skupine 15. zračne sile Ameriškega vojnega letalstva.