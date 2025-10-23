Strožja pravila na tehničnih pregledih tudi pri nas? To prinaša evropska direktiva

V Evropski uniji se obeta ena največjih prenov pravil o tehničnih pregledih vozil doslej. Cilj je jasen: manj nesreč, čistejši zrak in konec čaranja s kilometri. Za voznike to pomeni: po 10. letu starosti vozila letni tehnični pregled (doslej po 8. letu), obvezni pregledi za močnejše motorje, strožji eko-test, digitalna potrdila in manj prostora za goljufije.

Predlog so v torek obravnavali tudi na seji komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve. Kot izvira iz dokumenta, ki opredeljuje stališče Slovenije, naša vlada spremembe načelno podpira, a opozarja, da so predlagane rešitve drage, zapletene in preveč birokratske.

Doslej je osebni avtomobil (kategorija M1) v Sloveniji prvi tehnični pregled opravil po štirih letih, nato na vsaki dve do osmega leta starosti, potem pa vsako leto.

Po novem predlogu Evropske unije bi se letni tehnični pregled začel šele po 10. letu starosti vozila. To pomeni, da bi se za obdobje med 8. in 10. letom pregled opravljal vsaki dve leti, vsebina pregleda pa bi bila strožja.

Daljinsko merjenje hrupa in emisij

Dostavna vozila (N1) bi prvi eko-test opravila že po enem letu, nato vsako leto. Motorji z močjo nad 125 kubičnih metrov ali več kot 11 kilovati bi morali prvič obvezno na tehnični pregled.

Električni in hibridni avtomobili bi po novem morali skozi pregled visokonapetostnih sistemov, sodobni varnostni sistemi (radarji, kamere, ESP …) pa bi bili uradno vključeni v postopek.

Pri emisijah predvidevajo dodatne meritve delcev (PN) in dušikovih oksidov (NOx). Na cestah se uvaja tudi daljinsko merjenje emisij in hrupa, papirnata potrdila pa bodo nadomestila digitalna s QR-kodo. Čezmejno bo možno izdati začasno potrdilo, veljavno do šest mesecev.

Evropska unija želi, da bi vsak servis ob obisku vozila v državno bazo vnesel prevožene kilometre. Slovenija temu nasprotuje. Meni, da bi morali vnos kilometrov opravljati strokovni izvajalci tehničnih pregledov, ne vsak servis posebej. Poleg tega Slovenija zahteva, da se pri statistiki uporablja celotna identifikacijska številka vozila (VIN), saj le tako statistični urad lahko natančno izračuna prevožene kilometre.

Manj papirja, več digitalizacije

Pri izmenjavi podatkov z drugimi državami Slovenija zagovarja sistem EUCARIS, ki v EU že deluje, in ne novega sistema MOVE-HUB. Vlada nasprotuje tudi predlogu, da bi morale države vsaka tri leta Bruslju pošiljati podrobna poročila o tehničnih pregledih, saj bi to prineslo visoke stroške, pri varnosti pa ne bi prineslo merljivih izboljšav.

Največ zadržkov ima Slovenija pri novih meritvah delcev in NOx ter pri preverjanju celotnih varnostnih sistemov (ADAS). Cilj je sicer dober, vendar bi spremembe zahtevale veliko nove opreme, dodatna usposabljanja in posledično višje stroške za voznike. Zato Slovenija predlaga daljše prehodno obdobje ali uvedbo zahtev najprej za novejša vozila.

Pri cestnih nadzorih ne želi širjenja nadzora na osebna vozila in motorje, podpira pa vključitev lahkih tovornih vozil (N1). Prav tako nasprotuje predlaganemu 30-odstotnemu deležu daljinskega nadzora vozil in 2-odstotni kvoti začetnih pregledov, saj bi to pomenilo več kadra in dodatno opremo.

Če bo direktiva potrjena, bo začela veljati približno 20 dni po objavi v Uradnem listu EU, države pa bodo imele dve leti časa, da jo prenesejo v svoje predpise. To pomeni, da bi lahko prve spremembe v Sloveniji občutili v letu 2026, ko bodo znani tudi postopki, cene in prehodna obdobja.