Strožje kazni za umore v družini

FEMICID V KAZENSKEM ZAKONIKU

Predstavili predlagane spremembe kazenskega zakonika. Odpravili bi tudi anomalije pri pregonu posilstva.

Podpredsednica SD in poslanka Andreja Katič je predstavila spremembe, ki so jih poslanci SD predvideli pri vložitvi predloga novele kazenskega zakonika (KZ). Prvopodpisana Andreja Katič je že marca lani, ko je še opravljala funkcijo pravosodne ministrice, napovedala spremembe. »Vlada jih je posredovala v državni zbor, vendar žal niso prišle na vrsto za obravnavo zaradi postopkovnih določil,« je pojasnila, zakaj spremembe niso bile izvedene v času njenega ministrovanja oziroma mandata vlade Roberta Goloba. Nekdanja pravosodna ministrica Andreja Katič je prvopodpisana pod predlog sprememb ...