Štruklje so jedli, ko ni bilo mesa

V Mirni Peči radi povedo, da je štrukelj en tak gospod, ki paše povsod. Na tem koncu Slovenije imajo štruklje zares radi, znajo jih pripraviti, za nameček pa jim z državno razstavo že desetletje pojejo čast in slavo, tod so dvignili štrukelj resnično na piedestal, ki mu tudi pripada. »Pri nas doma smo jih jedli namesto mesa. Ko mesa ni bilo, so bili štruklji. Pripravili smo jih za žegnanje ali če smo imeli doma kakšne delavce. Jajce in ocvirki so bili vedno pri hiši. Res pa je, da v preteklosti testo za štruklje nikoli ni bilo tako na tanko razvlečeno. Danes je pa tako, da bi lahko prek njega časopis bral. Seveda tudi ta boljše moke ni bilo vedno pri hiši. Se pa spomnim, da smo najprej jedli kuhane štruklje, potem pa je mama en štrukelj malce posladkala in v pekač dala ter popekla, da smo imeli potem pečene štruklje za malico. Moram reči, da je prav to zame še vedno najboljše,« se je Jelka Krivec, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč, z zvrhano mero nostalgije ozrla na otroštvo in na štruklje, ki so doma (tudi) v Mirni Peči.

Imamo se dobro, kaj novega se naučimo, pa tudi kako traparijo ušpičimo.

Prav Jelka je tista, ki je po nazivu kmetice leta 2016 tudi predlagala, da se obudi razstava štrukljev v Mirni Peči. Prva je bila tako že leta 2003, pripravili so jo v gostilni Novljan, pobudo pa je dal Iztok Golobič. Tedaj so izdali tudi knjigo o štrukljih. Letos pa so imeli že 10. državno razstavo. Lani je ob 25-letnici društva Jelko in ekipo obiskala celo predsednica države dr. Nataša Pirc Musar, menda tudi sama izjemna ljubiteljica štrukljev.

Pečen mirnopeški štrukelj: lahko je sladak ali slan. FOTO: Osebni arhiv

»Mi smo ga tako poimenovali. Ko smo začele tekmovanja, sem namreč pripravila štrukelj iz pregrete smetane z ocvirki. Komisija česa takšnega še ni poznala, se je pa štruklja prijelo ime in je (p)ostal mirnopeški,« nam je povedala sogovornica, ki obožuje štruklje, zna pa jih tudi narediti. »Potrebujemo vlečeno testo, za katero potrebujemo moko, sol, mlačno vodo, žlico olja. Dobro ga je treba pregnesti, da je gladko in dovolj mehko. Testo mora počivati vsaj pol ure. Če dlje, pa še boljše. Potem z ostro moko pomokamo prtič, damo nadenj testo, sama ga najprej povaljam, malce pokapam z oljem ter pustim nekaj minut, potem pa iz sredine povlečem,« je opisovala. Nakar sledi smetana. »Testo namažemo s pregreto smetano. To je smetana, ki se prav počasi greje na štedilniku, mleko pa mora porjaveti. Da ima tak maslen okus. Po navadi dam čez noč mleko kar v pekač od štedilnika, čisto malce naložim še drv, tako da je do naslednjega jutra že vse pripravljeno. Mleko ohladim in poberem smetano, bolj ko je debela, lepše diši,« je poznavalsko dodala in razkrila vse skrivnosti nadeva. Prav nič ni skrivala ... »Najprej jajca dobro stepem, potem cvrtje pripravim na domači svinjski masti, počakam pa, da jajca zakrknejo. S tem cvrtjem posujemo zatem testo. Za konec dodamo še ocvirke, ki jh dobro odcedim in sesekljam. Potem vse skupaj še zvijem, lahko s prtom ali pa z roko. Kuhati ga moramo 30 minut v slanem kropu,« je sklenila. Jelka Krivec je namreč še kako vesela, ker se tradicija prenaša tudi na mlade. Pa še tole nam je povedala: če slučajno štrukelj pečemo, tedaj pečico nastavimo na 180 stopinj in pečemo 50 minut.

Mladi navdušenci

Podeželske žene so medtem pripravile delavnico štrukljev v mirnopeškem vrtcu Cepetavček. Še več, tako otroci v vrtcu kot učenci Osnovne šole Tone Pavček so se prijavili na tekmovanje na državno razstavo in tam navdušili. Oddelek Maček Muri je prejel, denimo, kar dve srebrni priznanji, srebro so osvojili še oddelka Miškolini in Kosovirji ter učenci Osnovne šole Toneta Pavčka. V Mirni Peči bo očitno še dolgo dišalo po štrukljih. Tudi po zaslugi Društva podeželskih žena Mirna Peč. »Veste, rade smo skupaj: imamo se dobro, kaj novega se naučimo, pa tudi kako traparijo ušpičimo, velikokrat se prav od srca nasmejemo. Uživamo tudi, ko pečemo piškote. Ko končamo, ima vsaka od nas takojci po deset vrst piškotov. Veselimo se kuharskih delavnic, z veseljem pripravimo tudi pogostitve,« je še smeje dejala Jelka Krivec. Pa še to: pred njo so društvu predsedovale Milena Cesar, Nežika Režek, Marija Žagar, Janja Klemenčič in Mateja Krnc.

Jelka Krivec je štruklje predstavila tudi predsednici dr. Nataši Pirc Musar. FOTO: Drago Perko