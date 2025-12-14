Študenti drsali, padali in se smejali (FOTO)

Zimske radosti? Zakaj pa ne, četudi zunaj ni snega. Ledna dvorana Maribor je na začetku tedna prekipevala od zaljubljenosti v mraz, led in enega najbolj simpatičnih zimskih hobijev. Pa tudi od druženja, povezovanja in mladostne energije, ki je optimistično zazrta v novo leto. Na Študentskem drsanju, ki ga Univerza v Mariboru pripravlja za študente in tiste na Erasmusovi izmenjavi, se je na bleščeči ledeni ploskvi zbralo približno 130 mladih drsalcev, željnih zabave in prijateljskega vzdušja.

Zadetek v polno

Dišalo je po zimi iz nekih drugih časov, smehu in dobri volji, na ledu pa je bilo mogoče videti vse – od pogumnih začetnikov do samozavestnih vijug in poskusov piruet. Za dodatno energijo je poskrbel profesor športne vzgoje Peter Sitar, ki je z zabavno-razgibanim animacijskim programom najprej ogrel občinstvo, nato pa še led. Študentje so ga z navdušenjem spremljali, mnogi pa so priznali, da so zaradi njegovih izzivov naredili več krogov, kot bi jih sicer.

Na ledu se srečujejo domači in tuji študenti ter v sproščenem okolju sklepajo nova prijateljstva.

»Takih druženj bi moralo biti več!« je pripomnil eden od udeležencev, ki je led zapuščal rdečih lic, a širokega nasmeha. Študentsko drsanje se je tudi letos izkazalo za zadetek v polno – prosta mesta v terminih, ki so razpisani do 15. decembra, se hitro polnijo, kar kaže, da si mladi želijo druženja, gibanja in priložnosti za mednarodno povezovanje. Prav to je tudi eden glavnih ciljev projekta, ki poteka v sklopu Službe za mednarodno sodelovanje UM. Na ledu se tako srečujejo domači in tuji študenti ter v sproščenem okolju sklepajo nova prijateljstva, vadijo slovenščino – ali pa angleščino – ter si podelijo kakšen nasvet o ohranjanju ravnotežja. Organizatorji z veseljem napovedujejo, da se bo projekt nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih. Drsanje poteka vsak ponedeljek, udeležba pa je za vse študente Univerze v Mariboru brezplačna. Le prijaviti se je treba pravočasno, saj se mesta izredno hitro zapolnijo. Tri evre boste odšteli za izposojo drsalk. Organizatorji sporočajo, da so vsi študenti, ki jih mikajo poživljajoče hladen zimski zrak, glasba in zimska romantika, več kot dobrodošli, da preizkusijo svoje drsalne spretnosti in soustvarijo še kakšen nepozaben študentski ponedeljek na ledu. Pa tudi, če kdaj vmes izgubijo ravnotežje.

Morda je nad ledom preskočila tudi kakšna iskrica ... FOTO: Mediaspeed.net

Simpatična tradicija, ki mlade vsaj za nekaj ur osvobodi večne prikovanosti pred zaslone in knjige. FOTO: Mediaspeed.net

Če kdaj izgubiš tla pod nogami, te bo prej ali slej kdo pobral. FOTO: Mediaspeed.net