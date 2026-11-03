  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠTUDENTSKA PREHRANA

Študentje, veste, kaj jeste? Tako nekvalitetno hrano vam ponujajo za bone

Raziskava NIJZ je razkrila premalo zelenjave, rib in polnovrednih živil, na krožnikih pa ne manjka ocvrtih sestavin. Strokovnjaki predlagajo spremembe pri subvencioniranju.
Fotografija je simbolična. FOTO: Igor Zaplatil
Fotografija je simbolična. FOTO: Igor Zaplatil
STA, A. G.
 3. 11. 2026 | 15:59
 3. 11. 2026 | 15:59
4:06
A+A-

Po ugotovitvi NIJZ, ki je v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) ocenil ustreznost subvencioniranih študentskih obrokov, je bila več kot četrtina obrokov takšnih, ki jih ne bi priporočal za vsakodnevno prehrano. Zakonodajalcu predlagajo, da bi višjo subvencijo dobili ponudniki obrokov z višjo prehransko kakovostjo. Druga možnost je, da bi za ponudnike uvedli obvezno praktično usposabljanje, je na današnji predstavitvi ugotovitev povedal Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V okviru programa Dober tek, študent! je terensko delo potekalo od aprila do junija lani, ko so v sodelovanju s predstavniki študentov pregledali 142 obrokov pri prav toliko ponudnikih študentske prehrane. Kar 28 odstotkov obrokov je bilo po njegovem opozorilu takih, ki jih po merilih zdravega obroka ne bi priporočali za vsakodnevno prehrano. Po drugi strani je bilo desetina obrokov najbolj optimalno sestavljenih. Med študenti jih približno 70 odstotkov večkrat tedensko uporabi študentske bone. »Če ti obroki niso optimalni in so podobno pomanjkljivi tudi vsi ostali obroki v dnevu, to že ima posledice za zdravje. Hkrati vpliva na prehranske navade v kasnejših obdobjih,« je posvaril.

Na krožnikih premalo zelenjave in rib

Kot glavno težavo vidi, da je bilo zelenjave v obrokih sorazmerno malo. Tudi stročnice so se pojavljale dokaj redko, če pa so že bile na jedilniku, so bile v juhi ali solati. Skoraj polovico krožnika so sestavljali ogljikovi hidrati, predvsem enostavni, torej bel riž, bele testenine in krompir. Kaš ali polnovrednih škrobnih izbir ni bilo. Rib so bile vključene le v osmih odstotkih obrokov. Pri večini mesnih obrokov pa so z zadovoljstvom ugotovili, da v njih ni bilo visoko procesiranih izdelkov. A še vedno je bil vsak deseti obrok sestavljen tako, da je bil v njem bolj visoko procesiran izdelek. Veseli so bili, ker je bil v 89 odstotkih navzoč vegetarijanski in v 50 odstotkih veganski obrok.

Tretje področje, ki so ga spremljali, je bil način priprave. Po njihovem opažanju je večina ponudnikov uporabljala sprejemljive postopke priprave, vendar pa je skoraj tretjina obrokov vsebovalo ocvrto sestavino, številni celo dve. Večji delež obrokov, ki so bili neustrezno ocenjeni, so našli pri ponudnikih, ki imajo hitro prehrano, in med tistimi, kjer je bila višina doplačila minimalna ali doplačila ni bilo. Po drugi strani so pri ponudnikih iz javnih zavodov, denimo v dijaških domovih, zasledili precej obrokov, ki so bili skladni z merili NIJZ.

Študent za obrok doplača povprečno tri evre

Lucija Sevšek iz ŠOS je povedala, da subvencija za študentski obrok znaša 5,19 evra. Najvišja možna cena obroka, ki jo lahko ponudnik postavi, pa je devet evrov. Glede na to je najvišje možno študentovo doplačilo 3,81 evra. Povprečno doplačilo pa znaša 3,01 evra. Porcija doma skuhane enolončnice s piščancem in zelenjavo nas stane od 1,40 do 1,70 evra, porcija instant piščančjih rezancev pa 1,70 evra, je opomnila Jasmina Bevc iz Zveze potrošnikov Slovenije. Zaveda se, da imajo študentje malo časa za to, da bi si sami pripravili hrano. A morda bi lahko po njenem predlogu razmislili o tem, da takrat, ko vendarle imajo čas, skuhajo za več obrokov.

Nenazadnje je svetovala e-brošuro S prehrano do znanja in brezplačno aplikacijo Veš, kaj ješ?. Ta omogoča, da uporabnik spozna sestavo posameznega živila.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

obrokihranaprehranjevanještudentizdrava prehranazdravjeSlovenijaNIJZprehranasubvencijeraziskavazelenjavaživilakuhanjeŠtudentska organizacija Slovenije
ZADNJE NOVICE
16:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREDELAN

Neverjetno, kaj so policisti odkrili na Ptuju! Mladoletnik z mopedom, ki bi smel voziti 25 km/h, dosegel skoraj 100 km/h (FOTO)

Policisti ob tem preverjajo tudi odgovornost staršev.
3. 11. 2026 | 16:20
16:10
Lifestyle  |  Stil
POZIMI NE OMAGA

Brstični ohrovt: kako ga gojiti za kraljevski zimski pridelek

Mraz mu ne pride do živega, brstiči pa so po prvi zmrzali še slajši.
Alenka Kociper3. 11. 2026 | 16:10
15:59
Novice  |  Slovenija
ŠTUDENTSKA PREHRANA

Študentje, veste, kaj jeste? Tako nekvalitetno hrano vam ponujajo za bone

Raziskava NIJZ je razkrila premalo zelenjave, rib in polnovrednih živil, na krožnikih pa ne manjka ocvrtih sestavin. Strokovnjaki predlagajo spremembe pri subvencioniranju.
3. 11. 2026 | 15:59
15:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSKUS UMORA

Nad svakinjo brezkompromisno z nožem

Nedeljku Đokiću iz Ljubljane je sodišče zato danes izreklo 19 let zapora. Zgodilo se je 6. maja pred vhodom hiše na Černetovi ulici.
Aleksander Brudar3. 11. 2026 | 15:59
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
VIŽE

V boj za zvezdo leta tega planeta

Rdeča nit je predstavitev mlajših in še neuveljavljenih ansamblov. Začenja se boj za polfinaliste, pomembno vlogo bodo imeli gledalci.
Mojca Marot3. 11. 2026 | 15:10
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA

Kataya razkriva pravi obraz ljubezni: Ko padejo maske, pride resnica na dan (VIDEO)

Z novo skladbo Pravi obraz se vrača k sodobnemu, plesno obarvanemu zvoku, ob katerem pa odpira tudi vprašanje, ki si ga je v ljubezni najbrž zastavil že marsikdo: Kako dobro v resnici poznamo človeka, v katerega smo se zaljubili?
3. 11. 2026 | 15:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Priprava podjetja za vstop na tuje trge

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Priprava podjetja za vstop na tuje trge

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki