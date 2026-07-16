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ŠTUDENTSKE DELOVNE BRIGADE

Študentska delovna brigada bo od jutri naprej pomagala občanom Kobilja (FOTO)

Okoli 50 študentov in drugih prostovoljcev bo od 17. do 25. julija pomagalo na več kot desetih deloviščih.
Na dosedanjih brigadah je nastalo veliko prijateljstev, tudi veliko fotografij. FOTO: Arhiv Šoum

Na dosedanjih brigadah je nastalo veliko prijateljstev, tudi veliko fotografij. FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

FOTO: Arhiv Šoum

Na dosedanjih brigadah je nastalo veliko prijateljstev, tudi veliko fotografij. FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
O. B.
 16. 7. 2026 | 15:45
3:38
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Občina Kobilje, ki z okoli 50 prebivalci, sodi med najmanjše v Sloveniji, je izjemno razgibana in zanimiva lokalna skupnost, kjer prijazni in delovni domačini vsakogar sprejmejo odprtih rok in srca. In v to se bodo v naslednjih dneh prepričali tudi članice in člani 27. Študentske delovne brigade, ki bodo študentje brigadirji, že 27. leto zapored na pomoč priskočili lokalnemu prebivalstvu, saj bodo tokrat zavihali rokave v občini Kobilje, kjer bo brigada potekala med 17. in 25. julijem. Okoli 50 študentov in drugih prostovoljcev bo devet dni pomagalo na več kot desetih deloviščih po vsej občini, kjer bodo pomagali pri obnovi javne infrastrukture, urejanju javnih površin ter pomoči občanom.

Med večjimi deli, ki jih bodo izvajali brigadirji, bo tudi obnova lesenih mostov, sanacija občinske stavbe, postavitev nove ograje in ureditev čutne poti pri osnovni šoli. Prostovoljci bodo obnovili tudi klopi, oglasne table, vodnjake in table dobrodošlice. Urejali bodo še brežine potoka ter pomagali domačinom pri različnih kmečkih in podobnih opravilih. Študentje prostovoljci bodo ves čas bivali v brigadirskem kampu. Poleg dela pa bodo spoznavali tudi lokalno okolje in prebivalce ter se udeleževali športnih in družabnih aktivnosti. Študentska delovna brigada je sicer največji mladinski prostovoljni projekt v Sloveniji. Vsako leto poveže študente, ki želijo del poletja nameniti pomoči lokalnim skupnostim, zlasti krajem, ki se soočajo z demografsko ali socialno ogroženostjo oziroma posledicami naravnih nesreč. 

FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum

Enkrat brigadir, vedno brigadir.

Veselje ob skupnem delu in zasluženem večernem druženju

»Brigadirski dan se začne zgodaj zjutraj, ko se prostovoljci po zajtrku odpravijo na delovišča, kjer pod vodstvom izkušenih vodij opravljajo različna obnovitvena dela. Popoldnevi so namenjeni druženju, športnim aktivnostim ter spoznavanju lokalnega okolja in prebivalcev, ki brigadirje vsako leto sprejmejo z odprtimi rokami,« je ob tem povedala Valentina Šulek, vodja Študentske delovne brigade, katero od leta 1999 organizira Študentska organizacija Univerze v Mariboru.

Študentska delovna brigada je bila prvič organizirana leta 1999 v Bovcu, kjer so študenti pomagali odpravljati posledice potresa. V naslednjih letih so pomagali tudi v Kobaridu, Logu pod Mangartom, Osilnici, Hrastniku, Vipavi, Radljah ob Dravi, Kranjski Gori, Črni na Koroškem, Ormožu, Muti, Ljubnem ob Savinji ..., lani je brigada ponovno potekala v Osilnici. V projektu je doslej sodelovalo več kot 1350 prostovoljcev, ki so skupaj opravili več kot 80.000 ur prostovoljnega dela.

FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum

»Študentska delovna brigada že 27 let dokazuje, da lahko mladi s prostovoljstvom pomembno prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti. Poleg opravljene pomoči projekt krepi tudi vrednote solidarnosti, medgeneracijskega sodelovanja in družbene odgovornosti ter ostaja ena najbolj prepoznavnih zgodb slovenskega mladinskega prostovoljstva,« poudarjajo na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, kjer so prepričani, da drži rek: »Enkrat brigadir, vedno brigadir.« Zato svoje študentske kolegice in kolege pozivajo zraven: »Podoživi veselje ob skupnem delu in zasluženem večernem druženju!«

FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum
FOTO: Arhiv Šoum

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