Subvencionirani nakup: za pnevmatiko 150 evrov

Visoke cene nafte, pomanjkanje delovne sile in nelojalna konkurenca dandanes krojijo posel marsikateremu slovenskemu avtoprevozniku. Zato je, kot poudarja podpredsednik Sekcije za promet na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek, kakršna koli finančna pomoč države še kako dobrodošla. »Vsak evro je pomemben, četudi je to 150 evrov. Vsak še kako dobro ve, kako trdo je treba garati za ta denar,« pravi Pišek, ki smo ga včeraj poklicali le pol ure za tem, ko je Borzen avtoprevoznikom omogočil oddajo vloge za subvencionirani nakup in namestitev energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik.
Vsak evro je pomemben.
V razpisu je na voljo za pet milijonov evrov subvencij.
V njem so varovalke, ki naj bi preprečevale zlorabe.
Z novimi pnevmatikami do 2,5 litra manjša poraba goriva.
Avtoprevozniki čakajo na še eno pomoč države, in sicer tisto, ki je zapisana v tretjem odstavku 3. člena Zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv (ZZUPPODG): »Za upravičence, ki opravljajo cestni prevoz potnikov in blaga, višina pomoči znaša največ 70 odstotkov dodatnih stroškov dizelskega goriva, ugotovljenih kot pozitivna razlika med referenčno ceno in zgodovinsko referenčno ceno.« Če bi bila ta razlika denimo 0,20 evra na liter, bi pomoč znašala največ 0,14 evra na upravičeni liter goriva. Pišek in njegovi kolegi upajo, da bo Bruselj tej pomoči le prikimal, v nasprotnem jih čaka težak finančni zaključek leta. »Sedaj smo na nuli, cen pa tudi nismo dvigali. Če teh subvencij ne bo, bo bilanca negativna,« opozarja sogovornik in še, da je s tem najslabšim možnim scenarijem seznanjeno tudi pristojno ministrstvo. »Potem bomo pač morali iskati neke druge rešitve,« je sklenil.