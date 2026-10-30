Subvencionirani nakup: za pnevmatiko 150 evrov

Visoke cene nafte, pomanjkanje delovne sile in nelojalna konkurenca dandanes krojijo posel marsikateremu slovenskemu avtoprevozniku. Zato je, kot poudarja podpredsednik Sekcije za promet na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek, kakršna koli finančna pomoč države še kako dobrodošla. »Vsak evro je pomemben, četudi je to 150 evrov. Vsak še kako dobro ve, kako trdo je treba garati za ta denar,« pravi Pišek, ki smo ga včeraj poklicali le pol ure za tem, ko je Borzen avtoprevoznikom omogočil oddajo vloge za subvencionirani nakup in namestitev energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik.

Vsak evro je pomemben.

Lastnik 70 kamionov Peter Pišek pravi, da vsaka pomoč prav pride. Foto: Jure Eržen

Gre za javni poziv, ki omogoča pridobitev subvencije v višini 150 evrov za posamezno pnevmatiko. Skupno je v razpisu na voljo pet milijonov evrov. Pišek, ki ima v okviru svojega družinskega podjetja 70 kamionov, vloge, ko smo ga poklicali, še ni vložil. Bo pa to, kot je dodal, vsekakor storil. Z oddajo vloge so po njegovih podatkih že pohiteli nekateri njegovi kolegi, saj se bojijo, da bi sredstev zmanjkalo. Pnevmatike (ena stane od 500 do 600 evrov, kar je ob večji količini tovornjakov kar precejšen strošek za avtoprevoznika) morajo biti kupljene in nameščene na vozilo od vključno 1. oktobra 2026 do vključno 31. maja 2027. V razpisu so varovalke, da ne bi prihajalo do morebitnih zlorab. »Za posamezno vozilo oziroma priklopno vozilo se lahko v celotnem obdobju izvajanja javnega poziva subvencija dodeli največ za število pnevmatik, ki ustreza enkratni opremi tega vozila glede na število osi, vpisano v veljavnem prometnem dovoljenju, in druge tehnične značilnosti vozila, ne glede na število vloženih vlog, računov ali izvedenih menjav pnevmatik,« je denimo navedeno v tretji točki Javnega poziva za dodelitev subvencije za nakup in namestitev energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik (JP-PNEV-2026). Ta razpis je pomemben tudi z vidika ohranjanja narave, saj se z novimi pnevmatikami zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in za zdravje nevarni PM-delci v zraku. »Od 1,5 do 2,5 litra je manjša poraba goriva s temi pnevmatikami in posledično manj emisij v zraku,« je pojasnil Pišek.

V razpisu je na voljo za pet milijonov evrov subvencij. V njem so varovalke, ki naj bi preprečevale zlorabe. Z novimi pnevmatikami do 2,5 litra manjša poraba goriva.

Avtoprevozniki čakajo na še eno pomoč države, in sicer tisto, ki je zapisana v tretjem odstavku 3. člena Zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv (ZZUPPODG): »Za upravičence, ki opravljajo cestni prevoz potnikov in blaga, višina pomoči znaša največ 70 odstotkov dodatnih stroškov dizelskega goriva, ugotovljenih kot pozitivna razlika med referenčno ceno in zgodovinsko referenčno ceno.« Če bi bila ta razlika denimo 0,20 evra na liter, bi pomoč znašala največ 0,14 evra na upravičeni liter goriva. Pišek in njegovi kolegi upajo, da bo Bruselj tej pomoči le prikimal, v nasprotnem jih čaka težak finančni zaključek leta. »Sedaj smo na nuli, cen pa tudi nismo dvigali. Če teh subvencij ne bo, bo bilanca negativna,« opozarja sogovornik in še, da je s tem najslabšim možnim scenarijem seznanjeno tudi pristojno ministrstvo. »Potem bomo pač morali iskati neke druge rešitve,« je sklenil.