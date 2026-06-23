Suhorobarski izdelki v koraku s časom: pod taktirko Jožice Brodarič razvili kolekcijo lesenih, lončarskih in tekstilnih izdelkov (FOTO)

Čeprav je že stoletja suha, je ves čas vitalna, čila, zdrava in mladostna. Včasih so jo nosili na hrbtu, pogosto prevažali z volovsko ali konjsko vprego, pozneje pa – tako kot še danes – z vozili. V svet jo pošiljajo po pošti, prihaja pa tudi na domove. Kot taka ni statična, v času zamrznjena kategorija, ampak živa dediščina, ki se nenehno razvija. Kot kulturna dediščina mora zato ohranjati avtentičnost, hkrati pa se mora prilagajati zahtevam sodobnega časa. Njeno veličanstvo, suha roba, je po novem del edinstvenega projekta Suha+, pri katerem so partnerji z ribniškega območja v 18-mesečnem ciklu pod kreativno taktirko priznane oblikovalke Jožice Brodarič razvili kolekcijo lesenih, lončarskih in tekstilnih izdelkov za kuhinjo in dom, ki na sodoben način reinterpretira kulturno dediščino.

Najboljše iz regije

Pobudnik in nosilec projekta je zadruga Festival lesa, ki je bila ustanovljena z namenom promocije lesa, povezovanja gozdno-lesne verige na regijski ravni in obdelave lesa s poudarkom na dodani vrednosti skozi sodobno oblikovanje. Po pridobljenih izkušnjah v več kot desetletnem delovanju so ugotovili, da je treba program suhe robe posodobiti z novimi koncepti, ki bodo gradili na tradiciji, hkrati pa izdelkom z inovativno oblikovalsko intervencijo dodali novo vrednost. Le tako bo mogoče zagotoviti ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje rodove. Rezultate projekta SUHA+ so partnerji iz celotne regije od Kolpe do Turjaka predstavili na nedavnem odprtju razstave izdelkov, v Urban centru v Ribnici. »K projektu sta me spodbudili dve dejstvi. Najprej sem nekje prebrala članek, v katerem so zapisali, da je med desetimi stvarmi, ki jih turisti lahko kupijo samo v Sloveniji, tudi suha roba,« je ob odprtju razstave dejala Meta Kamšek, koordinatorka Zadruga Festivala lesa. Nato je v Ribnico prišla Jožica Brodarič, ki je pripravila čudovit projekt (Kolpa) s keramiko, kovino in tekstilom z motivi Bele krajine.

Plus zaobjame vse znanje, izkušnje, življenje.

Rekla je, da bi bilo lepo ustvariti še kaj iz lesa. Obrnila se je na obrtno zbornico, od tam pa so jo usmerili na zadrugo Festival lesa. »Razstavo Kolpa sem si ogledala in bila navdušena. Takrat sem si rekla, naredimo nekaj podobnega tudi pri nas, v naši regiji,« se spominja Kamškova. Vzorčno kolekcijo Suha+ so zasnovali pod enotnim kreativnim vodstvom, oblikovali z mislijo na sodobnega uporabnika, njegov okus, potrebe, spremenjene navade in pričakovanja. V kolekciji je združeno najboljše, kar ponuja regija; navdihnili so jih motivi vezenja iz Osilnice in Kostela, uporabili so kočevski les ter bogato znanje obrti iz Ribnice in Sodražice. Kolekcija obsega nabor izdelkov za vsakdanjo uporabo, od kuhinjskega do namiznega programa.

Les, keramika, steklo FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Paša za oči

Leseni pokrovčki na steklenicah

Črna barva, nov dizajn in oblika

Razdeljena je v štiri osnovne slogovne in barvne skupine, pri čemer je mogoče posamezne izdelke poljubno kombinirati med seboj. Prodaja izdelkov se začne že čez nekaj dni. Prevladujejo izdelki iz lesa, ki so dopolnjeni z izbranimi lončarskimi in tekstilnimi izdelki. V kuhinjskem programu najdemo kuhalnice, deske in druge pripomočke, ki jih dopolnjujejo predpasniki, kuhinjske krpe in prijemalke. V jedilniškem oziroma namiznem segmentu kolekcije pa so poleg (tudi v črni barvi) lesenih skled, podstavkov, pladnjev in krožnikov tudi izvirni lončarski izdelki in serviete. Kolekcija je konceptualno in oblikovno enovita, izdelki pa so med seboj komplementarni, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj koncepta ter širjenje.

S kančkom humorja

Najprej jih bodo ponudili v rokodelskem centru, nato pa še pod blagovno znamko Kočevsko. Dogovorjeni so tudi z ljubljanskim Centrom Rog in drugimi destinacijami. Ime projekta Suha+ je po svoje navdihujoče. »Vedno pravim, da mora biti v vsakem govoru tudi kanček humorja. Ko se dolgo ukvarjaš z besedami, začneš razmišljati, kako določena beseda zveni in kakšen vtis pusti,« je razkrila Meta Kamšek. Suha je namreč ženska oblika pridevnika. »V mladosti smo suhe, potem pa nas življenje obogati z znanjem, izkušnjami, preizkušnjami … in tudi s kakšnim kilogramom več. Ženske si pogosto nadenemo veliko oznak, ki niso vedno prijazne ali pozitivne. Zato se mi zdi izraz suha plus tako lep. Ta plus zaobjame vse znanje, izkušnje, življenje. In prav to si želimo, da bi ljudje ob kolažu produktov tudi začutili in si zapomnili: suha (roba) plus,« je še povedala. Gregor Pirc, direktor In Situ, Rokodelske zadruge Sodražica, poudarja, da so po pridobljenih izkušnjah ugotovili, da je treba program suhe robe posodobiti z novimi koncepti, ki bodo hkrati gradili na tradiciji.

25 izdelkov je v kolekciji.

»In kar je tudi pomembno, vsak izmed 25 izdelkov je rezultat usklajene verige, kjer se kreativna ideja pretvori v oprijemljiv unikat, ta pa skozi premišljeno prodajo najde pravo vrednost v vsakdanjem življenju uporabnika,« poudarja Pirc. Partnerji projekta so Festival lesa, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Rokodelski center Ribnica in Občina Sodražica, projekt pa je nastal v sklopu razpisa Lokalne akcijske skupine ter ga sofinancira Evropska unija. Vzorčne izdelke iz lesa je pomagalo razvijati družinsko mizarstvo mojstra Bojana Zajca, ki ima na tem področju dolgoletno tradicijo in bogate, tudi mednarodne izkušnje. Ročno izdelane prototipe keramičnih izdelkov je prispeval Janez Pogorelec iz Dolenje vasi pri Ribnici, ljubiteljski rokodelec, ki je na Ministrstvu za kulturo evidentiran kot nosilec žive dediščine za lončarstvo.