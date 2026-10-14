Sukičeva zalučala poslovnik proti Mahniču, ta jo pošilja na zdravljenje, Kokotova pa: »Babi se je ftrgalo! Napoveduje državni udar?« (VIDEO)

V državnem zboru je danes močno zavrelo. Poslanka Levice Nataša Sukič je med burno sejo parlamentarnih odborov proti predsedujočemu Žanu Mahniču iz SDS zalučala poslovnik državnega zbora in protestno zapustila dvorano. Mahnič ji ni ostal dolžan. Njen nastop je pospremil z besedami, da so v tem mandatu parlament osvobodili.

Na družbenem omrežju X je navedel: »Kolegica ima resne težave pri obvladovanju jeze in postaja vedno bolj agresivna in popadljiva. Ker ji želim dobro, ne bi bilo slabo, če se oglasi v kakšni ustanovi, kjer takšne težave uspešno zdravijo.« Ob tem je poobjavil posnetek poslanke Levice z današnje seje, ko je proti njemu vrgla poslovnik in protestno odšla.

Knjiga ga ni zadela

Na skupni nujni seji parlamentarnih odborov, kjer bi morali razpravljati o pravicah tujih delavcev, so danes namesto vsebinske razprave padale ostre besede. Spor med poslanko Levice Natašo Sukič in predsedujočim Žanom Mahničem (SDS) je dosegel vrhunec, ko je Sukičeva proti njemu zalučala poslovnik državnega zbora. Knjiga ga ni zadela.

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Mahnič se je po incidentu odzval z besedami, ki so še dodatno poudarile globoka nesoglasja med koalicijo in opozicijo.

»To obnašanje dokazuje, da ravnamo pravilno in da smo dejansko imeli ugrabljen parlament 10. aprila letos, smo ga pa osvobodili,« je dejal.

Sukičeva očitala ugrabljanje parlamenta, Mahnič odgovoril z osvoboditvijo

Vse se je začelo pri razpravi o načrtovanih spremembah zakonodaje o tujcih in zaposlovanju tujih delavcev. Sklic skupne nujne seje odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport so zahtevali poslanci Svobode, SD in Levice. Toda razprave o vsebini predlaganih sprememb sploh niso opravili.

Jaz ne mislim s svojim glasovanjem dajati videza demokratičnosti tej vladi, ki je ugrabila parlament.

Poslanec SDS Andrej Kosi je namreč predlagal prekinitev seje, ker vlada osnutkov novel zakonov še ni vložila v parlamentarno obravnavo. Po njegovem mnenju bi bilo nesmiselno razpravljati o predlogih, za katere še ni jasno, v kakšni obliki bodo sploh prišli v državni zbor.

Mahnič je njegov postopkovni predlog dal na glasovanje, kar je sprožilo protest opozicije. Sukičeva je opozorila, da prekinitev razprave brez soglasja predlagateljev seje pomeni kršitev parlamentarnega poslovnika.

»To, kar počnete, je ugrabljanje parlamenta. Ali se zavedate, kaj pomeni ugrabiti parlament? Ugrabiti parlament je neke vrste državni udar,« je bila ostra.

Dva opomina, nato je proti Mahniču poletel poslovnik

Med zaostrovanjem besednega spopada je Mahnič Sukičevi izrekel dva opomina. Poslanka je vztrajala, da večina krši pravila parlamentarnega odločanja. Napovedala je tudi, da opozicija ne bo sodelovala pri glasovanju, ki bi po njenem mnenju zgolj ustvarjalo videz demokratičnosti.

Spor je dosegel vrhunec, ko je Sukičeva proti predsedujočemu zalučala poslovnik državnega zbora in nato protestno odšla iz sejne dvorane.

Med metom poslovnika. FOTO: Rtv Slovenija 3

Mahnič pa je njeno ravnanje razumel povsem drugače. V odzivu je zatrdil, da takšno obnašanje dokazuje pravilnost ravnanja parlamentarne večine, in poudaril, da so parlament po njegovem mnenju 10. aprila osvobodili.

O pravicah tujih delavcev na koncu niso razpravljali

Kljub burnemu dogajanju je bistvo seje ostalo v ozadju. Poslanci bi morali razpravljati o predvidenih spremembah zakonodaje, ki ureja položaj tujcev in njihovo zaposlovanje v Sloveniji.

Kolegica ima resne težave pri obvladovanju jeze in postaja vedno bolj agresivna in popadljiva. Ker ji želim dobro, ne bi bilo slabo, če se oglasi v kakšni ustanovi, kjer takšne težave uspešno zdravijo.

Osnutka zakonov sta že bila v javni obravnavi, vlada pa ju še ni potrdila.

Parlamentarna večina je odločila, da bodo razpravo opravili šele po uradni vložitvi zakonskih predlogov v državni zbor. Opozicija je takšni odločitvi ostro nasprotovala in opozorila na omejevanje svojih parlamentarnih pravic.

Pomenljiv odziv na incident je prišel tudi od poslanke Resnice Katje Kokot: »Babi se je ftrgalo. Napoveduje državni udar?«