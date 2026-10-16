Incident v državnem zboru še vedno odmeva. Poslanka Levice Nataša Sukič je med burno parlamentarno sejo proti poslancu SDS Žanu Mahniču vrgla poslovnik državnega zbora, zdaj pa naj bi se z njenim ravnanjem ukvarjala še etična komisija. Sukičeva medtem vztraja, da se za svojo potezo ne bo opravičila. Spomnimo, poslanci so v sredo razpravljali o postopku obravnave pravic tujih delavcev in predlaganih sprememb zakonodaje. Ko je Mahnič dal na glasovanje predlog za prekinitev seje do vložitve zakonov v parlamentarni postopek, je med poslanci završalo.

Sukičeva je predsedujočemu očitala kršenje parlamentarnega poslovnika in onemogočanje razprave. Nato je proti njemu čez mizo vrgla poslovnik in protestno zapustila dvorano. Mahniča pri tem ni zadela.

Opravičila ne bo: »To je bila gesta protesta«

Poslanka Levice je po incidentu v oddaji 24UR ZVEČER jasno povedala, da svoje poteze ne obžaluje. »Nikakor se ne bom opravičila. To je bila gesta protesta, gesta protesta proti načinu vodenja te seje,« je dejala.

»Osebno se počutim ogroženo in ne želim sedeti v istem prostoru z osebo, ki izvaja takšna dejanja, in zahtevam sankcioniranje, zahtevam vzpostavitev reda v tej hiši,« je bila ostra vodja poslanske skupine Resnice Katja Kokot. Tako je kolegij in DZ pozvala, naj po uradni dolžnosti naznani sum kaznivega dejanja nasilništva, policija naj presodi tudi, ali gre za grožnje. Nataša Sukič je ob tem pozvala Kokotovo in predsednika Resnice in DZ Zorana Stevanovića, naj zoper njo podata kazensko ovadbo, če menita, da ju ogroža. Kokotovi je očitala tudi javno blatenje in spodbujanje sovraštva z zapisom na družbenih omrežjih »Babi se je ftrgalo«. Vodja poslancev SDS Jelka Godec je stopila v bran poslanki Kokot. Če je bilo metanje poslovnika samo simbolna gesta, potem lahko po besedah Godec tudi omenjeni zapis Kokot na družbenih omrežjih označijo za ljubkovalno. »Kajti na Štajerskem baba ne pomeni nič slabega,« je pojasnila. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa potezo Sukičeve vidi kot simbolno. »Opozorila je na problem, ki ga imamo v tem mandatu v tej hiši. Poslovnik je bil vržen protestno na mizo, ponosen sem pa na poslanskega kolega Žana Mahniča, ki je to sprejel s šalo in z dostojanstvom,« je dodal. Sajovic ne verjame, da se je Mahnič, »kot eden najbolj izpostavljenih slovenskih lovcev, ki se ponoči sreča z medvedom, volkom, merjascem​«, ustrašil poteze Sukič. Odziv Mahniča, ki je »zadevo obrnil tudi na smeh«, je pohvalila Mojca Žnidarič (Demokrati), pri čemer pa je dodala, da »žal ni smešno vse to obnašanje v državnem zboru«. Demokrati takšna in podobna dejanja obsojajo, je dejala.

Vztraja, da je Mahnič kršil poslovnik in da parlamentarna večina opoziciji preprečuje razpravo o pomembnih vprašanjih. Njeno ravnanje je zato po njenih besedah izraz političnega protesta.

Mahnič ji očita agresivnost, Stevanović bi jo oglobil

Mahnič je na družbenem omrežju X ostro kritiziral poslanko in jo označil za vse bolj agresivno. Zapisal je tudi, da bi ji koristila pomoč ustanove, kjer obravnavajo težave z obvladovanjem jeze. V spor se je vključil še predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki meni, da bi morala zaradi svojega dejanja odgovarjati tudi prekrškovno.

Po njegovi oceni je poslanka kršila javni red in mir, zato pričakuje ukrepanje policije. Omenil je možnost globe v višini od 300 do 500 evrov. Gre za njegovo pravno oceno, ne za že ugotovljeno kršitev.

Zdaj še pred etično komisijo?

Po najnovejšem poročanju STA naj bi se z metom poslovnika ukvarjala tudi etična komisija državnega zbora. To pomeni, da bi ravnanje poslanke lahko dobilo še parlamentarni epilog. Ali bo komisija ugotovila kršitev etičnih pravil in ali bodo sledile posledice, za zdaj ni potrjeno.