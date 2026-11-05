Sukičeva Stevanoviću dala lekcijo iz srbstva, nato mu je v srbščini zabrusila: »Knjige, braćo moja, knjige!« (VIDEO)

Poslanka Levice Nataša Sukič si je v državnem zboru privoščila oster nastop proti predsedniku DZ in prvaku Resnice Zoranu Stevanoviću. Očitala mu je, da se namesto z vsakdanjimi težavami ljudi ukvarja z gradnjo pravoslavne cerkve in obešanjem zastav.

Nato pa mu je postregla še z lekcijo iz srbske zgodovine. V izvirniku mu je prebrala besede znamenitega srbskega razsvetljenca Dositeja Obradovića, stare več kot 240 let.

»Medtem ko se ljudje sprašujejo, kako se bodo pozimi ogrevali, kako bodo napolnili rezervoar z gorivom, se Zoran Stevanović v zadnjih tednih raje ukvarja z gradnjo česa? Pravoslavne cerkve in z obešanjem zastav,« je bila v svojem nastopu ostra poslanka Levice.

S tem se je obregnila ob predsednika državnega zbora, ki se je pred dnevi znašel pod plazom očitkov zaradi dogovorov o zemljišču za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Sukičeva se je vprašala, na kakšen način se Stevanović ukvarja z gradnjo cerkve, in omenila domnevno »mešetarjenje s klero-tajkunskim denarjem« ter »razne mahinacije z javnim zemljiščem«.

Nato je nadaljevala s precej zajedljivo pripombo na račun stranke Resni.ca. »Zvoniki in zastave, to je veliki doprinos naših vrlih suverenistov nadkoalicijske stranke Resnica.«

Stevanoviću brala v srbščini: »Saj boste razumeli«

Toda Sukičeva se pri kritikah ni ustavila. Posegla je v zgodovino srbskega naroda in Stevanoviću predstavila misli Dositeja Obradovića, znamenitega srbskega razsvetljenca, pisatelja in reformatorja. Spomnila je, da je Obradović že leta 1784 poudarjal pomen izobraževanja in znanja pred zunanjimi simboli vere. »V izvirniku, zdaj vam bom pa v izvirniku prebrala, spoštovani predlagatelj, saj boste razumeli: 'zvona i praporce',« je dejala in nadaljevala z znamenitimi besedami: »Knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce!« Nato je nadaljevala s slovenskim prevodom: »Veliko bolje je v naš jezik prevesti in natisniti eno samo pametno in koristno knjigo, pa naj to stane kolikor hoče, kakor pa zgraditi 12 zvonikov in v vse obesiti velike zvonove. Naši otroci ne bodo pridobili niti zrna modrosti, pa če jim bodo zvonovi zvonili na vekov veke.«

Za konec navedka je še enkrat poudarila njegovo osrednje sporočilo: »Knjige, bratje moji, knjige, ne pa zvonovi in zastave!«

»Poskusite se učiti od takšnih zgodovinskih figur«

Poslanka je pojasnila, da Obradović velja za enega najpomembnejših predstavnikov srbske kulture in razsvetljenstva. Svoje rojake je spodbujal, naj se namesto praznoverju in zastarelim družbenim vzorcem posvetijo izobraževanju, znanju in napredku. Njegove besede je nato uporabila kot neposredno sporočilo Stevanoviću in drugim predlagateljem. »Poskusite se torej učiti od takšnih zgodovinskih figur, poskusite sprejeti njegove nasvete zdravega razuma. Za vas so tudi po dobrih 240 letih, spoštovani predlagatelji, še kako aktualni,« je sklenila.