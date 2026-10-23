Sukičeva zahteva zaslišanje in posnetke, Janežič Ambrožičeva skočila v zrak, opozarja na ... (VIDEO)

Poslanka Levice Nataša Sukič želi s kazensko ovadbo razjasniti okoliščine odstopa nekdanje poslanke Demokratov Tee Košir, vendar njene zahteve odpirajo tudi vprašanje, ki sega onkraj političnega spora. Med predlogi v ovadbi sta namreč zaslišanje novinarja Klemna Košaka, ki se je s Koširjevo pogovarjal v oddaji Tarča na Radioteleviziji Slovenija, in celotnega uredništva oddaje. Sukičeva predlaga tudi pridobitev celotnega zvočnega in videoposnetka pogovora. Prav ta del je v Odmevih poudarila voditeljica Manica Janežič Ambrožič. Sukičevo je vprašala, ali to pomeni, da pričakuje, da bi policija zasegla novinarsko gradivo. V uredništvu Odmevov so na družbenem omrežju X opozorili, da bi takšna zahteva lahko pomenila poseg v novinarsko neodvisnost.

Gre za občutljivo vprašanje: na eni strani so resni očitki o domnevnih političnih pritiskih, ki jih je treba preveriti, na drugi pa neodvisnost novinarjev in pogoji, pod katerimi bi preiskovalni organi lahko pridobili gradivo, nastalo pri njihovem delu. Ovadba sama po sebi še ne dokazuje, da so bila očitana kazniva dejanja storjena. Sukičeva v ovadbi predsedniku Demokratov Anžetu Logarju, ožjemu vodstvu stranke ter ministroma Jerneju Vrtovcu in Tadeju Ostrcu očita domnevno politično korupcijo, izsiljevanje poslancev, zlorabo oblasti in napad na ustavno ureditev. Po navedbah poslanke naj bi bila Koširjeva žrtev sistematičnega ustrahovanja, groženj in finančnega izsiljevanja.

Prav okoliščine njenega odhoda iz politike so tako postale predmet političnih očitkov in preverjanja pristojnih organov. Vendar se poleg vsebine ovadbe postavlja tudi vprašanje, zakaj bi bilo za razjasnitev teh očitkov potrebno zaslišanje novinarjev in pridobitev celotnega posnetka njihovega pogovora s Koširjevo. Prav to je bilo v središču vprašanja, ki ga je Sukičevi zastavila Manica Janežič Ambrožič.

»To je moja prva kazenska ovadba«

»Poglejte, to je moja prva kazenska ovadba, ki sem jo v življenju proti komur koli podaja,« je povedala v oddaji Sukičeva. Voditeljica jo je nato vprašala: »Ali pričakujete zaseg novinarskega dela, da se uredi?« Sukičeva je odgovorila: »Pričakujem, da če gre za tako resne zadeve, kot je napad na ustavno ureditev države, kot je napad na volilno pravico, če se izkaže, da je to res, kaj je Tea Košir izjavljala. Če se izkaže, da gre za mafijske metode in prijeme, pri tem, da se kupčka z ustavnimi mandati, da se grozi ljudem, da se morajo umakniti, ker se pač s tem vpliva tudi na sestavo parlamenta, potem pričakujem, da je treba zbrati vse ustrezne materialne dokaze in zaščititi našo ustavno demokracijo in zaščititi naše standarde demokracije, če ne demokracije pač ne bomo imeli več.«

Kaj je Koširjeva povedala o svojem odhodu?

Koširjeva je po odhodu s poslanske funkcije in položaja državne sekretarke na ministrstvu za zdravje vzbudila pozornost tudi zaradi svoje nadaljnje zaposlitve. Sprva je kazalo, da bo delo dobila na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, pozneje pa se je zaposlila v svojem podjetju. O svojem položaju je spregovorila tudi v oddaji Tarča. Pojasnila je, da je šlo za »kompromis«, pri katerem bi sama nekaj dobila, stranka pa bi pridobila opolnomočen poslanski kader in lahko nadaljevala delo. Osebe, ki naj bi ji ponudila zaposlitev, ni želela razkriti. Kot so poročali v Odmevih, so Koširjevo obiskali kriminalisti, z okoliščinami njenega odstopa pa se ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). To še ne pomeni, da so očitki iz ovadbe potrjeni, temveč da je treba ugotovitve pristojnih organov ločiti od navedb posameznih političnih akterjev.

V Tarči so policijo obvestili tudi sami

V oddaji Tarča so o dogajanju v poslanski skupini Demokratov govorili tudi z nekdanjim predsednikom vlade Gregorjem Virantom, ki se je v oddajo vključil iz tujine. Povezava z njim je bila med prenosom v živo dvakrat prekinjena. V uredništvu Tarče so o dogodku obvestili policijo, saj so posumili, da bi bila prekinitev lahko namerna. Tako je policija dobila obvestilo o sumljivem dogodku tudi na pobudo novinarjev, medtem ko se v okviru ovadbe Sukičeve zdaj odpira še vprašanje pridobitve njihovega gradiva.

Primer odpira širšo dilemo, kako naj pristojni organi preiskujejo morebitne politične pritiske, ne da bi po nepotrebnem posegali v neodvisno novinarsko delo. Prav zato je vprašanje Manice Janežič Ambrožič pomembno tudi zunaj konkretnega političnega spora. Ne gre le za to, kaj se je dogajalo ob odstopu Tee Košir, temveč tudi za to, pod kakšnimi pogoji je dopustno posegati v gradivo, ki nastane pri novinarskem delu. Kako bosta ti dve zahtevi uravnoteženi v konkretnem primeru, bo odvisno od nadaljnjih postopkov in presoje pristojnih organov.