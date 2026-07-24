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TRIJE POSVETOVALNI REFERENDUMI

Superreferendumski dan kot politični termometer: ste videli ta poziv Janševega Mahniča? (VIDEO)

Na začetku mandata želijo o ključnih vprašanjih povprašati volivce.
Na začetku mandata želijo o ključnih vprašanjih povprašati volivce. FOTO: Laia Ros Reuters/Delo UI 
Na začetku mandata želijo o ključnih vprašanjih povprašati volivce. FOTO: Laia Ros Reuters/Delo UI 
M. U.
 24. 7. 2026 | 12:18
 24. 7. 2026 | 12:46
2:59
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V SDS med razlogi za predlagane posvetovalne referendume navajajo pridobivanje mnenja volivcev o nekaterih ključnih vprašanjih. Izvedli bi jih sočasno z odločanjem o zakonu o parlamentarni preiskavi 11. oktobra. Superreferendumski dan bo dober uvod v lokalne volitve, izid pa slika Slovenije, ki si jo ljudje želijo, pravi poslanec SDS Luka Simonič.

Opozicija predlaga dva referendumska dneva letno

Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD danes v DZ vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih.

Poslanci koalicijski strank SDS, NSi, SLS, Fokus ter Demokratov in poslanci Resnice so namreč v četrtek, ko je DZ za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, v parlamentarni postopek vložili predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov. Volivce bi povprašali o pogojevanju denarne socialne pomoči delovno sposobnim osebam z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela, o ukinitvi obveznega plačevanja rtv-prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.

Na začetku mandata želijo o ključnih vprašanjih povprašati volivce

V SDS med razlogi za predlagane referendume navajajo, da želijo na začetku mandata o nekaterih ključnih vprašanjih povprašati volivce. Če bodo volivci na zastavljena vprašanja na referendumskem odločanju odgovorili pritrdilno, pa bo zagotovo sledila priprava zakonodaje, je v današnji izjavi za STA dejal poslanec SDS Simonič. Kot je zagotovil, obljubljajo, da izid posvetovalnih referendumov ne bodo ostali mrtva črka na papirju. To namreč po nekaterih referendumih minulega mandata očitajo bivši koaliciji. Simonič ocenjuje, da bo jesensko referendumsko izrekanje prelomnica ob začetku mandata nove koalicije, da »vidimo, kako nadaljevati pri ključnih družbenih vprašanjih«. Prepričan je, da bodo tudi pri vseh temah, ki jih dajejo v odločanje volivcem, pridobili njihovo zeleno luč. O nadaljnjih korakih se bodo sicer odločali po znanih izidih, zagotavlja pa, da bodo ti »definitivno takšni, kot si jih bo želelo ljudstvo«.

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»Superreferndumski dan«

V uspeh strank koalicije na referendumih Simonič ne dvomi, nameravajo pa jih izvesti na »superreferndumski dan«, torej hkrati z izrekanjem volivcev o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. O razpisu posvetovalnih referendumov bo po Simoničevih besedah DZ odločal predvidoma konec avgusta.

 

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