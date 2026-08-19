Suša ogroža gorske koče, v visokogorju zmanjkuje vode, stranišča ne delujejo

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Gasilci oskrbujejo Kokrško sedlo, na Zelenici je prišlo do spora pastirja s planinskim domom.

Letošnja katastrofalna suša je zaznamovala tudi visokogorje. Zaradi pomanjkanja vode so se znašle v škripcih mnoge planinske postojanke, večinoma odvisne od kapnice, izvirov ali staljenega snega. V gorah, kjer je bila voda nekoč nekaj samoumevnega, je letos vsaka kaplja vredna zlata. Stranišča zaklenjena Na Kokrškem sedlu je bil položaj na začetku tega tedna že dramatičen, saj do predvčerajšnjim že ves mesec ni padla niti kapljica dežja. Padavine pred 14 dnevi so ga obšle. Na družbenih omrežjih je zakrožila fotografija obiskovalke Cojzove koče, ki prikazuje človeške iztrebke in odvržen ...