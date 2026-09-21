Liter dizla v Nemčiji že stane enako kot liter refoška

Minuli teden so cene goriva v Nemčiji spet podirale rekord. Fotografijo je na cestnem počivališču pred Berlinom na črpalki ponudnika Esso posnela in na instagramu objavila uporabnica Suzana. Kot je razvidno, je liter dizla v Nemčiji pri skoraj 2,93 evrih že dražji od litra spodobnega refoška, ki se v slovenskih trgovinah dobi že pod tremi evri.

Tudi neosvinčeni 95-oktanski bencin, ki ga Nemci označujejo kot Super, ne zaostaja dosti za dizlom: če želite čistega, brez bio primesi iz etanola, boste morali odšteti 2,919 evra na liter. Gorivo z dodatki, ki naj bi izboljšali delovanje motorja, pa je preseglo psihološko mejo treh evrov na liter.

Cene goriva na bencinski črpalki pri Berlinu pred nekaj dnevi. FOTO: Suzana Rump/Instagram

Dizel v Nemčiji dražji kot kadarkoli doslej

V sredo je bilo treba za liter dizla v povprečju odšteti 2,453 evra, s čimer je cena presegla dosedanji rekord iz aprila. Rekordne vrednosti že več dni dosega tudi bencin, katerega povprečna cena se je povzpela na 2,314 evra za liter. Cene goriva so močno povišane vse od začetka vojne z Iranom konec februarja, od konca avgusta pa so se znova občutno zvišale. Dizel je trenutno skoraj 71 centov na liter dražji kot zadnji dan pred začetkom vojne, bencin pa skoraj 54 centov.

Podražitve občutno povečujejo stroške voznikov. Po izračunu, ki ga navaja nemški časnik Die Welt, voznik običajnega bencinskega avtomobila, ki mesečno prevozi okoli 800 kilometrov ob porabi osmih litrov na 100 kilometrov, za gorivo zdaj porabi približno 34 evrov več na mesec kot pred začetkom vojne. Pri vozniku dizelskega avtomobila, ki mesečno prevozi 1400 kilometrov in porabi sedem litrov na 100 kilometrov, dodatni strošek znaša približno 69 evrov.

Liter refoška v Sloveniji stane enako kot liter dizla v Nemčiji. FOTO: Katalog Ljubljanskega Trgovca

Desnica bi znižala DDV, levica pa obdavčila podjetja

Gospodarska ministrica Katherina Reiche in vodja poslanske skupine CDU/CSU Thorsten Frei podpirata začasno znižanje DDV na goriva z 19 na sedem odstotkov. Finančni minister in sopredsednik socialdemokratske SPD Lars Klingbeil pa zagovarja uvedbo davka na presežne dobičke naftnih družb, iz katerega bi financirali pomoč potrošnikom.

Na končno ceno goriva najbolj vpliva cena surove nafte, pomembne pa so tudi transportne in rafinerijske zmogljivosti. Dizelsko gorivo je praviloma bolj občutljivo na krizne razmere, zato je trenutno dražje od bencina, čeprav je v Nemčiji davčno manj obremenjeno. Med posameznimi bencinskimi servisi so razlike velike, cene pa močno nihajo tudi čez dan. Po opoldanskem skoku so goriva pogosto več kot 20 centov dražja kot tik pred njim, nato pa cene popoldne praviloma začnejo padati in najnižjo raven dosežejo pozno dopoldne naslednjega dne.

Razpon cen goriv v Nemčiji je lahko izjemen. V sredo je bilo mogoče najcenejši bencin E10 na ugodnejših črpalkah pozno dopoldne dobiti za nekaj več kot 2,10 evra na liter, medtem ko so na nekaterih avtocestnih bencinskih servisih po opoldanskem zvišanju cen za premium bencin zahtevali že več kot tri evre za liter.